L'oroscopo del fine settimana che va dal 5 al 6 dicembre prevede un bel periodo per quanto riguarda il lavoro per i nativi Bilancia, che riusciranno a farsi strada grazie ai loro progetti originali, mentre per Leone ci saranno significativi miglioramenti grazie alla Luna e Mercurio favorevoli. Capricorno si sentirà spesso a suo agio insieme alla propria anima gemella, mentre Cancro si troverà a dover affrontare alcuni imprevisti sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend, dal 5 al 6 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 5-6 dicembre segno per segno

Ariete: fine settimana di fuoco per voi nativi del segno grazie non solo alla buona posizione di Mercurio, ma anche della Luna.

Sul fronte sentimentale dunque non vi farete mancare l'affetto e il romanticismo da parte della vostra anima gemella, mentre per quanto riguarda il lavoro istinto e intuizione saranno di grande aiuto. Voto - 8+

Toro: oroscopo del fine settimana discreto ma non ancora soddisfacente per voi nativi del segno. Mercurio non sarà più negativo, e farete qualche passo in avanti. In amore la Luna e Venere saranno negativi, dunque meglio non essere troppo avventati con il partner. Voto - 7

Gemelli: attenzione a questo Mercurio ora in opposizione per voi nativi del segno. Sul fronte lavorativo infatti potreste non sentirvi spesso a vostro agio, ritrovandovi ad affrontare delle sfide non alla vostra portata.

In amore la situazione sarà stabile, ma attenti a non mescolare la vostra vita lavorativa con quella privata. Voto - 7

Cancro: weekend sereno e brillante per voi nativi del segno. Questo cielo al momento è molto promettente per voi nativi del segno, e i rapporti d'amore andranno molto bene, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Sul posto di lavoro fate attenzione perché Mercurio smette di aiutarvi, lasciando spazio a Giove e Marte negativi, che potrebbero causare qualche dubbio o ritardo con i vostri incarichi. Voto - 7+

Leone: un buon fine settimana come non ne vedevate da tempo secondo l'oroscopo. La Luna, Mercurio e Marte si troveranno in ottima posizione e vi daranno la possibilità di recuperare punti per quanto riguarda il lavoro.

In amore questo potrebbe essere il momento più adatto per risolvere eventuali questioni irrisolte. Voto - 7,5

Vergine: ambito lavorativo in calo in questo fine settimana. Le vostre idee non saranno sempre prese in considerazione, e la cosa vi irrita, ma non serve a nulla prendersela. Dovrete solamente rimboccarvi le maniche e riprendervi. Nulla da dire invece sul fronte sentimentale, grazie ad un buon cielo che sostiene la vostra relazione e che vi farà vivere momenti romantici insieme al partner, nonché di crescita. Voto - 7

Bilancia: stelle favorevoli in questo fine settimana, perfette per andare lontano, sia in amore che nel lavoro. La Luna favorevole dal segno del Leone vi permetterà di essere particolarmente sensibili nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Nel lavoro potreste ottenere buoni guadagni grazie soprattutto al vostro intuito e alle vostre abilità. Voto - 8

Scorpione: questa settimana finisce in maniera un po’ caotica per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo. Finiscono alcuni progetti anche piuttosto ambiziosi che si sono rivelati un successo, ma adesso dovrete fare attenzione a Mercurio negativo per non creare problemi. In amore la Luna in quadratura potrebbe raggelare un po’ la vostra relazione, ma sarà solo una nuvola passeggera. Presto tornerete a godere di un buon affiatamento. Voto - 7-

Sagittario: ottimo Mercurio in congiunzione secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Dal punto di vista professionale vi sentirete più certi delle vostre possibilità e degli obiettivi che potrete raggiungere.

In amore invece la Luna sarà in ottima posizione. Ci starebbe bene una magnifica serata insieme al partner, basata esclusivamente sul romanticismo. Voto - 8,5

Capricorno: il vostro atteggiamento più ottimista vi consentirà di migliorare il rapporto con le persone, nonché di sentirvi a vostro agio in mezzo a loro. Se avete una relazione fissa il partner sarà al primo posto in qualunque situazione siate. Nel lavoro Giove in posizione stabile nel vostro cielo vi aiuterà a sviluppare per bene i vostri incarichi, portandovi avanti rispetto ai colleghi. Voto - 8+

Acquario: non si concluderà bene la settimana per voi nativi del segno, per colpa di questa Luna in opposizione. Con questo cielo sarà difficile recuperare in ambito sentimentale, ma voi cercate di tenere duro.

Nel lavoro invece Mercurio si trova in buona posizione. Vedrete dunque che con un po’ di organizzazione e cautela nelle spese, otterrete buoni risultati. Voto - 6,5

Pesci: sfera sentimentale pronta a sorridervi grazie a Venere positiva secondo l'oroscopo. Essere felici sarà praticamente naturale quando la vostra relazione procede per come desiderate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro non abbiate paura di osare con nuove tipologie di incarichi. Magari potrebbero rivelarsi efficaci. Voto - 8