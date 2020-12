L'oroscopo della settimana che va dal 7 al 13 dicembre prevede buone notizie in arrivo sul posto di lavoro per i nativi sotto il segno dell'Acquario, non solo grazie a Mercurio in sestile dal segno del Sagittario, ma anche a Giove che presto raggiungerà i nativi del segno, mentre Ariete avrà modo di essere abbastanza soddisfatto della propria vita quotidiana. Prestazione sentimentale piuttosto buona per i nativi Vergine, che potranno contare su un cielo piuttosto splendente grazie a Venere, mentre per Gemelli potrebbe essere un periodo piuttosto impegnativo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 7 al 13 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 7 al 13 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: una settimana molto buona, dopo un periodo non particolarmente semplice, a causa di pianeti sfavorevoli come Mercurio. Ebbene, l'astro più vicino al Sole sarà positivo per voi nativi del segno, portando piacevoli risultati per quanto riguarda il settore professionale. In amore, invece, vi sentirete soddisfatti della vostra vita quotidiana e non potrete chiedere di meglio, al momento, nei confronti della vostra anima gemella. Per quanto riguarda i cuori solitari se siete realmente innamorati, allora lasciate che sia il vostro cuore a parlare per voi.

Siate però prudenti tra mercoledì e giovedì, perché la Luna si troverà in opposizione. Voto - 7,5

Toro: con Mercurio non più in opposizione le cose cominceranno a muoversi per quanto riguarda il settore professionale. Ci sarà infatti un leggero recupero con gli affari, ma ancora la strada sarà molto lunga da percorrere, ma il primo passo è decisamente promettente.

In amore invece dovrete fare attenzione a continue tensioni con il partner, dovute alla Luna e a Venere in cattiva posizione. Per quanto riguarda i cuori solitari anziché incontrare nuova gente e fare nuove amicizie, potrebbe essere una buona idea concentrarsi su quelle che già avete. Voto - 6,5

Gemelli: previsioni zodiacali della prossima settimana che vi vedranno piuttosto impegnati dal punto di vista lavorativo.

Questo Mercurio in opposizione non vi darà pace con le vostre mansioni, e se volete continuare a tenere la testa alta nei confronti dei colleghi, tutto quello che potrete fare sarà dare il massimo in qualunque occasione. In amore invece il periodo si presenterà piuttosto stabile, con una convivenza con il partner che funziona bene al momento. Attenzione, però, perché l'ombra di Venere in opposizione si farà sempre più grande. Se siete single riflettete bene su quale possa essere la direzione più appropriata per voi. Voto - 7

Cancro: settimana governata da svariati alti e bassi secondo l'oroscopo. La Luna, infatti, giocherà spesso con il vostro umore e se lunedì sarà favorevole, mercoledì potrebbe non esserlo più. In amore dunque meglio evitare certe promesse in questo momento, perché potreste anche decidere di non mantenerle più.

Discorso simile anche per i single che potrebbero non essere pienamente sicuri nei confronti della persona per cui provano interesse. Nel lavoro ci saranno alcuni ostacoli da superare, ma con il giusto impegno potreste anche farcela. Voto - 7

Leone: l'amore in questo periodo vi mette davanti a delle scelte secondo l'oroscopo. Questa Venere in quadratura metterà alla luce alcuni sentimenti o verità nei confronti del partner, che potrebbero causare soltanto problemi di cuore. Dovrete essere particolarmente attenti a quel che dite o fate. Se siete single mettersi in mostra per le doti sbagliate non vi aiuterà ad avvicinarvi alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il settore professionale, invece, Mercurio e Marte in ottima posizione vi daranno le giuste intuizioni per cercare di rilanciare la vostra carriera professionale, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7-

Vergine: oroscopo della prossima settimana soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Partirà bene il periodo grazie all'ottima posizione della Luna, che renderà molto piacevole la vostra relazione di coppia. Tanta passione dunque, ma anche un po’ di fortuna e romanticismo grazie a Venere in sestile dal segno dello Scorpione. Se siete single apprezzerete molto i giochi di sguardi con la persona che vi piace. Nel lavoro Mercurio negativo a volte sarà un problema, di conseguenza sfruttate queste ultime giornate di Giove favorevole per dare una spinta ai vostri affari. Voto - 8-

Bilancia: oroscopo settimanale non eccezionale per voi nativi del segno, ma nemmeno così deludente. Dal punto di vista sentimentale la Luna vi darà manforte tra mercoledì e giovedì, permettendovi di godere di una buona intesa di coppia.

Tuttavia dovrete essere in grado di tenere alto tale affiatamento se volete continuare in questo modo. Se siete single l'amore al momento non sarà una priorità, non è detto però che potrebbe di colpo entrare nella vostra vita. In ambito lavorativo Marte è stato opposto per così tanto tempo che potreste anche soffrire qualche altra settimana. Dunque per il momento non lamentatevi, perché questo periodo sta per finire. Voto - 7+

Scorpione: ancora una settimana sorprendente e soddisfacente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Venere accompagnerà la vostra relazione di coppia e la Luna in congiunzione nel prossimo fine settimana chiuderà il periodo in maniera eccellente, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single l'oroscopo vi suggerisce di dedicarvi maggiormente verso le emozioni.

Per quanto riguarda il settore professionale invece potreste rendervi conto che qualcosa comincia a non funzionare più correttamente, dunque meglio rivedere i dettagli prima di andare avanti. In ogni caso, i risultati che otterrete saranno molto buoni. Voto - 8

Sagittario: ottimo cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della prossima settimana. Mercurio vi sorride e presto anche Venere; dal punto di vista sentimentale non potrete far altro che sognare una vita bella e felice insieme alla vostra anima gemella. Se siete single sarà possibile fare chiarezza verso un mucchio di cose che non vi erano chiare. Nel lavoro incontrare nuove persone in questo periodo potrebbe essere un'opportunità per fare esperienza ed accrescere il vostro bagaglio culturale.

Voto - 8+

Capricorno: partirà molto bene questa settimana secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in trigono dal segno della Vergine tra lunedì e martedì. Dal punto di vista sentimentale dunque vi state riprendendo molto bene e fare un bel gesto nei confronti del partner sarà qualcosa di più spontaneo per voi. Se siete single vi sentirete più vicini nei confronti della persona che amate. Ciò nonostante abbiate ancora un po’ di pazienza. Nel lavoro Giove sarà favorevole ancora per un po’, aiutandovi nelle vostre mansioni. Ciò nonostante dovrete mettere in conto che presto dovrete cavarvela da soli, dunque non poggiatevi sugli allori e datevi da fare. Voto - 8

Acquario: un cielo che potrebbe aspirare presto a dei miglioramenti e, dunque, a delle buone notizie secondo l'oroscopo.

Le previsioni astrali, infatti, suggeriscono che nel lavoro presto arriveranno buone notizie, non solo grazie a Mercurio favorevole, ma anche a Giove, che presto vi terrà compagnia per molto tempo. In amore, invece, ci sarà ancora un bel po’ da lavorare con il partner prima che vi riprendiate, ma Venere sta per tornare favorevole. Insomma, sprazzi di miglioramento, ma che richiedono ancora un po’ di pazienza. Se siete single dovrete cercare di uscire da questa monotonia che vi rallenta. Voto - 6,5

Pesci: questa settimana potrebbe non iniziare secondo l'oroscopo molto bene a causa della Luna storta tra lunedì e martedì. Fortunatamente, però, la situazione dovrebbe riprendersi presto e con delle scuse sincere e un piccolo pensierino farete felice la vostra anima gemella.

Se siete single non sperate in novità di rilievo in fatto di sentimenti, non al momento. In ambito lavorativo la posizione negativa di Mercurio vi mette sotto pressione, per cui cercate di dimostrare il vostro valore, anche quando siete in difficoltà. Voto - 7-