L'Oroscopo della settimana che va dall'11 al 17 gennaio vede in primo piano i Segni di Terra. L'ingresso di Marte nel Toro e la Luna Nuova che si formerà il 13 gennaio nel Capricorno portano, infatti, concretezza e praticità. Marte nel Toro, però, si metterà in posizione critica con Saturno e Giove nell'Acquario: ci sarà, quindi, qualche momento di insofferenza per il Leone e per lo Scorpione che vorrebbero rivoluzionare tutto e subito. Questa è anche la settimana giusta per fare shopping e acquistare articoli per la casa. Vediamo ora quali sono le previsioni Segno per Segno.

Oroscopo dinamico per l'Ariete, ma il Toro sarà troppo possessivo

Ariete - Per voi Ariete della prima decade la settimana si prospetta interessante. Ci potrebbero essere novità dal punto di vista lavorativo e, comunque, ci saranno molti contatti, email, telefonate, nelle giornate del 14 e del 15. Gli impegni che arriveranno, però, ruberanno tempo alla vostra vita affettiva. Venere negativa vi renderà, inoltre, piuttosto suscettibili nei confronti del partner e viceversa.

Toro - Il vostro oroscopo vi porterà una settimana di alti e bassi. Da un lato, Marte e Venere super positivi potrebbero rendervi ancora più casalinghi del solito: avete sempre poca voglia di uscire dal vostro nido. Dall'altro lato, dovrete fare attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti del partner.

Giove e Saturno in posizione critica tenderanno a farvi esagerare in molti campi della vostra vita e il rapporto di coppia rischia di scoppiare.

Gemelli - Per voi Gemelli si apre una settimana movimentata e gradevole. Il vostro pianeta-guida, Mercurio, transita nell'Acquario e unito a Giove e Saturno vi porta una gran voglia di fare, di telefonare, di parlare, di leggere.

Vi manca moltissimo la vita sociale e in questo periodo dovrete ancora accontentarvi delle videochiamate! In amore risulterete un po' freddi nei confronti del partner.

Cancro - Il vostro oroscopo parla di un inizio settimana all'insegna del cattivo umore. La Luna, il vostro astro, è nuova nel Capricorno, quindi sarete più sensibili del solito e anche parecchio silenziosi.

Per fortuna, avete, finalmente, Marte dalla vostra parte e questo vuol dire che vi sentirete di sicuro molto più energici e in forma rispetto ai mesi passati. Dovrete, però, dosare al meglio questa ritrovata energia e non esagerare trovando mille cose da fare tutte insieme.

L'oroscopo consiglia al Leone di pensare solo al lavoro

Leone - Sono in arrivo per voi mille sfide e tanti cambiamenti nella vostra vita nei prossimi due anni. La settimana dall'11 al 17 gennaio vi darà un'anticipazione di quello che potrebbe accadere. Mercurio vi spinge a cercare nuove strade lavorative, Giove e Saturno parlano di tagli da fare in modo drastico. Venere in Capricorno per voi è neutra, quindi dovete muovervi dal lato pratico e lasciare da parte ogni considerazione sentimentale.

Vergine - Il vostro oroscopo parla di una settimana più che buona. Potreste avere entrate di denaro che attendevate da tempo e anche la situazione sentimentale è in netta ripresa. L'unico punto critico è legato al weekend: tornerà la vostra pigrizia e la voglia di isolarvi dal mondo, ma sarebbe un vero peccato, anche perché Marte vi consiglia di fare movimento e un po' di sport!

Bilancia - La vostra situazione generale è sicuramente migliorata grazie all'appoggio di Giove e di Saturno dall'Acquario. Mercurio favorevole, inoltre, vi spinge a essere più ottimisti e sicuramente più costruttivi rispetto ai progetti di lavoro. L'amore, però, resta la nota dolente. Qualcuno di voi Bilancia potrebbe ancora non aver fatto il taglio che avrebbe dovuto fare: Venere in Capricorno, però, potrebbe aiutarvi a chiudere le storie ormai finite.

Per lo Scorpione un oroscopo pieno di novità e di cambiamenti

Scorpione - Voi Scorpione siete il Segno della rinascita: vi piace stravolgere tutti gli ambiti della vostra vita e ricominciare da capo. Il vostro oroscopo dice che adesso potete farlo: Mercurio, Giove, Saturno in Acquario e Marte in Toro vi faranno sentire più insofferenti che mai rispetto al vostro quotidiano. Sono possibili tagli drastici e improvvisi rispetto all'ambiente di lavoro e anche con il partner. La Luna Nuova del 13 vi renderà più affascinanti, ma anche molto determinati.

Sagittario - L'aria nuova che sta portando la nuova posizione di Giove e Saturno in Acquario è resa ancora più leggera da Mercurio favorevole. Sono in arrivo per voi possibilità nuove in campo lavorativo e, in generale, tornerete a guardare la vostra vita in modo costruttivo.

Dovete solo fare attenzione a dosare le vostre energie: non avete più Marte favorevole! Venere vi porta poche novità in amore e vi consiglia anche di non spendere troppo facendo shopping.

Capricorno - L'oroscopo di questa settimana vi vede di nuovo in primissimo piano. Avete, infatti, Venere e la Luna Nuova nel vostro Segno. Queste posizioni parlano di ottimi rapporti con le donne della vostra famiglia o che fanno parte dell'ambiente lavorativo. Marte in Toro, inoltre, vi rende molto dinamici e appoggia in modo favorevole eventuali nuovi progetti, che, però, andranno ben studiati e pianificati.

Acquario - La settimana dall'11 al 17 gennaio per voi Acquario sarà piuttosto positiva. Marte in Toro in posizione critica sarà, infatti, stimolante e vi aiuterà a valutare ogni ambito della vostra vita in modo concreto.

Sarete, cioè, meno sognatori, meno con la testa fra le nuvole e, quindi, più pratici. Dovete valutare urgenti cambiamenti da fare in ambito lavorativo e questo è il momento giusto per intraprendere nuove strade. In amore, invece, tutto è fermo.

Pesci - La nuova posizione di Venere in Capricorno, finalmente, apre degli spiragli dal punto di vista dell'amore e parla di un oroscopo molto favorevole e fortunato. Voi Pesci siete innamorati dell'idea stessa di innamorarvi e adesso Marte e Venere positivi possono portarvi qualche novità e, soprattutto, per alcuni di voi ci sarà la conferma di quello che stavate aspettando da tempo. La Luna Nuova del 13 gennaio favorirà anche le amicizie.