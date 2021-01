Gennaio è entrato nel pieno delle proprie energie e si prepara ad immergersi nella sua seconda settimana con un Oroscopo favorevole per la maggior parte dei segni zodiacali. Molti saranno in grado di affrontare le varie difficoltà anche ad occhi chiusi, così come qualcuno sarà finalmente in grado di imbattersi nel vero amore. Nonostante quest'ondata di positività ci sarà qualcuno che dovrà fare i conti con qualche nota di stress, come nel caso dello Scorpione, e chi invece potrebbe ritrovarsi costretto ad attraversare un periodo di crisi non propriamente definito, come accade per i nati sotto al segno del Leone.

I nativi di Toro e Capricorno, contrariamente agli altri segni appena citati, potranno godere di ottime opportunità non solo in ambito lavorativo ma anche, e soprattutto, in amore.

Di seguito, l'oroscopo per i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - se si osserva attentamente l'area relativa al lato economico ed alla carriera lavorativa non ci si potrà lamentare minimamente, considerando soprattutto l'arrivo di opportunità interessanti e novità in grado di portare una carica di energia positiva non indifferente. Per quanto riguarda invece la sfera sentimentale, ci si dovrà preparare ad accogliere la nascita di qualche piccolo battibecco all'interno della vita di coppia. Nulla di difficilmente gestibile.

Toro - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana di gennaio si fa portatore di buone notizie e di speranze non da poco. Chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrebbe imbattersi in essa proprio nelle prossime giornate, mentre chi vive già all'interno di una relazione stabile potrebbe prepararsi alla realizzazione di uno dei propri sogni e proporre al partner di andare finalmente a vivere insieme.

Gemelli - non si è ancora entrati nel periodo più fortunato del mese e, sfortunatamente per i nativi di questo segno zodiacale, si dovrà attendere ancora qualche giorno. Non vi saranno avvenimenti particolari in questa settimana e l'oroscopo non può che consigliare di portare pazienza ed approfittare del tempo libero per riflettere su quelle che sono le proprie priorità ed i propri desideri.

Cancro -qualche nota di nervosismo potrebbe palesarsi nelle prossime giornate e renderne alcune piuttosto movimentate, ma senza tuttavia turbarne l'equilibrio nel complesso. Le persone care saranno pronte a tendere la propria mano in caso di necessità e faranno sentire costantemente la propria presenza.

Leone - nonostante la voglia di fare e di mettersi in gioco, il Leone si ritroverà ad affrontare un periodo di crisi non necessariamente legato alla sfera sentimentale. Ci sarà chi affronterà questo periodo guardando all'amore e al desiderio di legarsi definitivamente al partner, mentre ci sarà chi attraversa le prossime giornate sperando in un lavoro migliore o comunque nel miglioramento della propria situazione economica. Indipendentemente dall'ambito a cui si fa riferimento, questa settimana sarà esclusivamente di transizione.

Vergine - secondo l'oroscopo di questo nuovo periodo del 2021, le giornate che stanno per avvicinarsi sono da considerarsi fortunate. Nonostante la pandemia che continua ad avanzare e le varie restrizioni imposte, chi è nato sotto al segno della Vergine sarà in grado di affrontare a testa alta le varie difficoltà e raggiungere la realizzazione dei propri obiettivi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - con Venere in opposizione, i nati sotto al segno della Bilancia potrebbero ritrovarsi costretti ad interfacciarsi più volte con il proprio partner. Chi non ha ancora stabilito una relazione stabile e sta frequentando qualcuno potrebbe scoprire la necessità di porgere più domande del previsto non per velocizzare i tempi, ma per essere realmente sicuri che la persona che si ha di fronte non stia nascondendo qualcosa.

Scorpione - lo stress, secondo le previsioni dell'oroscopo di questa settimana, potrebbe colpire lo Scorpione in maniera aggressiva, prendendolo alla sprovvista. Riuscire a gestire la carica negativa causata da una vita troppo frenetica e da un lavoro non amato risulterà parecchio difficoltoso e potrebbe richiedere l'aiuto di una persona esperta e non di parte.

Sagittario - raggiungere il successo non risulterà così difficile come si potrebbe immaginare. Più posizioni astrali favorevoli renderanno le prossime giornate interessanti e fortunate, permettendo così al Sagittario di ottenere non pochi risultati nello studio ed in ambito lavorativo. Si riuscirà a collezionare vittorie e miglioramenti anche ad occhi chiusi e ci si avvicinerà in maniera celere al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Capricorno - in ambito sentimentale e relazionale, così come anticipato da un oroscopo impeccabile e positivo, giungeranno le giuste opportunità e le giuste soddisfazioni. Si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e l'adagiarsi sugli allori diverrà ben presto un gesto quasi spontaneo che porterà al costante palesarsi del sorriso. La gioia e la felicità saranno all'ordine del giorno.

Acquario - la fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo anche verso il segno dell'Acquario, rendendo l'intera settimana favolosa e piena di opportunità difficili da perdere. Secondo quanto previsto dall'oroscopo, le giornate che stanno per sopraggiungere si faranno portatrici di notizie interessanti.

Pesci - tra il lavoro, che fortunatamente non manca, e la vita privata, che richiede qualche piccola attenzione in più, ci si potrebbe imbattere in un drastico calo della libido con continua ricerca di relax.

Il weekend appena trascorso, fortunatamente, è servito per iniziare quella ricarica energetica tanto desiderata.