L'Oroscopo di domani 23 gennaio è pronto a svelare come andrà la giornata iniziale di questo weekend. In primissimo piano i sei simboli astrali rientranti nella prima sestina. Pertanto, focus in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di scoprire quale sarà il segno al top del giorno? A fare ottima impressione nel firmamento astrologico di domani, senz'altro l'entrata della Luna in Gemelli: l'Astro d'Argento si troverà in opposizione a Sole, Giove e Saturno, trio presente attualmente nel segno dell'Acquario. Nettuno posizionato sui gradi del comparto dei Pesci sarà in splendido sestile a Venere e Plutone in Capricorno.

In Toro invece troviamo Marte in congiunzione a Urano, entrambi presenti nel segno, in diretta quadratura a Sole, Giove e Saturno.

Andiamo ai dettagli analizzando insieme le previsioni astrologiche su amore e lavoro del 23 gennaio, segno per segno dall'Ariete alla Vergine.

Previsioni zodiacali 23 gennaio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 23 gennaio al segno dell'Ariete predice un sabato bello, perfetto per gioia e passione. Ritornerà il buonumore e la voglia di vivere nuove emozioni con la persona che amate. Single, comincerete a sentire nell’aria profumo di novità, per questo saprete progettare una soluzione audace in grado di portare grande soddisfazione. Per quanto riguarda l'amore in generale, il momento che state vivendo si presenta tutto sommato tranquillo.

Il vostro benessere interiore si rifletterà positivamente nel rapporto di coppia; spazio dunque a tenerezze e coccole. Sul piano professionale il giorno inizierà bene, i vostri progetti partiranno subito con il piede giusto, mentre gli astri vi faciliteranno in tutto ciò che farete.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato indicano ottimi i flussi in arrivo dalla Luna in Gemelli: pronti a gongolare in questo weekend?

Senz'altro riuscirete a conciliare la vostra sete di libertà con la necessità di avere al fianco un partner "di polso". In tanti certamente sarete al massimo dell'affiatamento: straordinario sarà il feeling che si stabilirà tra voi già in coppia, rendendo la giornata perfetta. Single, questo sabato sarà decisivo, sotto molti punti di vista. La volontà di vivere la vita in modo pieno e senza restrizioni farà da toccasana per l'umore, soprattutto se avete in programma incontri o scelte da fare.

Ci potrebbero essere nuove conoscenze fuori dal vostro ambiente, incontri con persone di altri luoghi davvero interessanti. Nel lavoro sarete affabili, dotati di particolare intuito. Fiuterete le insidie e le buone occasioni saranno da sfruttare nei progetti.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata all'insegna della Luna in Gemelli. Sarete teneramente innamorati, molto passionali ed esigenti. Il lato più bello e appagante della giornata sarà quello di tornare a casa, alla sera, e trovare un sorriso e tanta complicità. L’appoggio della persona amata molto presto vi regalerà una grandissima gioia. Single, in questo momento avete la disinvoltura necessaria per avvicinarvi a qualcuno verso cui sentite un certo feeling. Vi potrebbe accadere qualcosa di importante e di coinvolgente.

Nel lavoro, un cielo amico spianerà la strada ad una serie di eventi che non potrete che gradire. Potrete così sollecitare situazioni capaci di fare da volano a nuove entrate. Datevi da fare per incrementare nuovi contatti cercando di puntare su aiuti autorevoli.

Oroscopo e stelle di sabato 23 gennaio

Cancro: ★★★. Le stelle indicano che tutto trascorrerà senza problemi, in modo calmo e sereno soprattutto in ambito di coppia. In campo sentimentale il partner pretenderà più attenzioni da parte vostra. In molti casi chi avete a fianco è stanco di stare sempre a discutere con voi per cose ritenute inutili. Provate a calmarvi prima di rovinare tutto quello che avete... Single, passerete da situazioni positive ad altre meno piacevoli: calma, sarà solo un momento passeggero.

Date priorità ai sentimenti veri: fate le vostre scelte col cuore non con la mente. Nel lavoro, farete tutto il possibile per risolvere vecchi conflitti, ma anche per evitare di crearne di nuovi. Se i vostri punti di riferimento traballeranno, cercate in tutti i modi di trovare la soluzione al problema.

Leone: ★★. Giornata valutata dalle stelle certamente impegnativa. Purtroppo, contro il volere degli astri (leggasi qualità della carta astrale), poco o nulla possiamo fare. In amore, vi sembrerà che niente vada per il verso giusto. Alcuni influssi dissonanti di pianeti messi di traverso vi porteranno a rivedere alcuni problemi con la vostra famiglia, anche laddove in realtà non ce ne fossero. Single, state attraversando un periodo di tensione e confusione a causa di ciò che ben sapete: non agite seguendo solo l'istinto, i problemi si risolvono anche vagliando con attenzione le possibili soluzioni.

Nel lavoro, non sarete certamente il ritratto dell'ottimismo eppure, il quadro astrale sarà nel complesso favorevole. Le soddisfazioni, tanto nel lavoro quanto negli affari, non mancheranno. Scacciate i pensieri cupi ed apprezzate di più ciò che avete, senza lamentarvi di continuo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 23 gennaio indica che in campo sentimentale avrete tutto il fascino che occorre per sentirsi sicuri di se stessi. Inoltre, saprete essere dolci e sensuali con la vostra metà. Sono giornate poco intense ma capaci, se stimolate a dovere, di ravvivare l'intesa di coppia: lasciatevi sedurre dalle ispirazioni del partner... Single, sarà un momento buono e carico di stimoli interessanti. Saprete amministrare il tutto in modo da mantenervi sulla cresta dell'onda ed uno speciale brio renderà vibrante gli incontri sentimentali che farete a breve.

Nel lavoro, un giusto appoggio sarà di grande utilità per procedere diretti verso un obiettivo. Lo dovrete raggiungere il prima possibile: le circostanze indicano che la strada migliore da seguire l'avrete di fronte, servirà solo individuarla.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 23 gennaio.