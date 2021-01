Per la giornata di venerdì 29 gennaio 2021 le tensioni combattute nel corso della settimana potrebbero decisamente peggiorare. Inoltre, potrebbero presentarsi dei problemi per il segno della Bilancia, mentre per l'Acquario ci saranno dei cambiamenti sostanziali. Di seguito le previsioni dell'oroscopo segno per segno.

Toro nervoso

Ariete: la serenità finalmente vi travolgerà, in particolare nell'ambiente familiare. Cercate di mantenerla anche davanti a situazioni molto impegnative.

Toro: sarete troppo tesi e nervosi per poter riuscire ad essere efficienti. Sicuramente però qualche chiacchiera con le amicizie vi aiuterà ad allentare la tensione in accumulo di queste giornate.

Gemelli: l'ambito amoroso potrebbe regalarvi la prospettiva di fare qualche piccolo passo in avanti verso un'evoluzione positiva del vostro rapporto con il partner. Ci saranno novità in famiglia.

Cancro: confrontarvi non farà altro che accrescere la sintonia e l'affiatamento con il vostro partner. Si tratterà di qualche argomento che recentemente è tornato alla ribalta, anche se in modo del tutto imprevisto.

Leone: qualche affare andato male sicuramente non riuscirà ad attaccare la vostra autostima, anzi. Sicuramente invoglierete la vostra mente e le vostre forze a fare meglio di prima.

Vergine: sottotono. Dovrete cercare di allontanare il malumore che ormai sta durando da molti giorni senza che voi possiate far nulla per evitarlo. Saprete anche agire meglio di prima in ambito lavorativo.

Incontri per Acquario

Bilancia: avrete dei tentennamenti in amore a seguito di riscontri non proprio positivi nel corso delle giornate precedenti. Al momento potreste sentirvi piuttosto stanchi e oppressi dal troppo lavoro.

Scorpione: esternare il vostro malumore potrebbe essere deleterio. Piuttosto, cercate di essere positivi, soprattutto sul lavoro, mentre con le amicizie instaurate dei dialoghi divertenti e costruttivi al tempo stesso.

Sagittario: non avrete tempo per la sfera amorosa, perciò vi limiterete a far sentire la vostra presenza con alcuni gesti sicuramente apprezzati dal partner. Date un occhio di riguardo anche alla famiglia.

Capricorno: potreste arrivare a rompere con la vostra squadra di lavoro se non riuscirete a trovare un punto di contatto che vi faccia ripristinare almeno in parte l'affiatamento che avevate in un primo momento.

Acquario: farete un incontro molto speciale, che sarà di grande rivoluzione per la vostra giornata. Ma vi cambierà anche il corso dei prossimi giorni, se ci saranno i presupposti per poter vedersi nuovamente.

Pesci: dovrete prestare attenzione, perché la tensione all'interno della coppia potrebbe tramutarsi in qualcosa di più “irreparabile”, come una rottura definitiva. Concedetevi del tempo per riflettere.