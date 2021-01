Per il mese di febbraio 2021 le posizioni astrologiche favoriranno in particolare i nati sotto i segni di aria per la presenza di Mercurio e di Venere nella costellazione dell'Acquario, mentre i segni di terra non avranno molte situazioni positive da sfruttare, eccezion fatta per il segno del Capricorno, che sarà in lieve rialzo. Alcuni segni di acqua, in particolare lo Scorpione, potrebbero subire gli influssi negativi di Marte in opposizione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il mese di febbraio 2021.

Equilibrio per il Toro

Ariete: ci sarà un ottimo romanticismo a illuminare le vostre giornate di febbraio, nonostante non ci sia molta affinità in ambito passionale.

La fortuna sarà fra le migliori dell'anno grazie alla presenza di Giove che darà una spinta affaristica eccellente. Dovrete fare di più per le vostre energie.

Toro: probabilmente sarà l'amore il settore più “colpito” negativamente data questa quadratura di Venere che grava sulla vostra costellazione, però l'equilibrio favorirà un po' di intesa nonostante le incertezze. Sul lavoro dovrete affidarvi esclusivamente sulle vostre forze. D'altronde, avrete molte energie.

Gemelli: la fortuna e le energie a vostra disposizione saranno essenziali per il rendimento lavorativo per gli affari. Arriveranno anche delle buone notizie per il fronte amoroso, con qualche incontro che potrebbe cambiare l'andamento dei prossimi mesi. Favorite lo sport.

Cancro: finalmente la fortuna potrebbe costituire una nota positiva persistente per la vostra costellazione.

Sarà il momento di andare avanti con un affare e di agire con qualcosa di nuovo in amore, soprattutto se avete concluso una storia d'amore importante e vorreste lasciarvela alle spalle.

Vergine in calo

Leone: fate attenzione a qualche affare che potrebbe non essere così remunerativo come sembrerà in un primo momento. La cautela in amore potrebbe favorire qualche scambio di battute positivo e che potrebbe portare ad un ulteriore riavvicinamento, ma in famiglia la situazione potrebbe essere decisamente più tranquilla.

Vergine: ci saranno troppe opposizioni perché si possa dare un giudizio positivo per il vostro segno. Però se in amore potreste aprire qualche spiraglio di serenità nel mezzo di un mese fatto di tensioni, sul lavoro dovrete dare il meglio di voi e senza appoggiarvi a niente che possa costituire un potenziale ostacolo.

Bilancia: questo mese di febbraio sarà particolarmente ottimo per le evoluzioni, sia individuali con un incremento di senso di responsabilità, sia quelle che concernono la sfera di coppia con un evento che rivoluzioni ogni situazione attorno a voi.

Sul lavoro potrete sperimentare nuovi orizzonti.

Scorpione: nella coppia ci potrebbero essere delle divergenze molto più forti del solito, e per i single la prospettiva di trovare l'anima gemella potrebbe essere ridotta al lumicino. Le energie e il settore lavorativo saranno penalizzati dall'opposizione piuttosto tenace di Marte.

Pesci energici

Sagittario: il periodo fortunato favorito da Venere sarà ottimale anche per il romanticismo in ambito amoroso. Il vostro fascino si convertirà in carisma sul piano professionale, e questa evoluzione sarà di grande aiuto anche per la vostra squadra di lavoro. L'autostima aumenterà considerevolmente.

Capricorno: siete tra i favoriti dello zodiaco, le fortune date da Giove e Venere renderanno il vostro lavoro un gioco da ragazzi, ciò favorirà gli incontri per i single e l'intesa e la passionalità di coppia.

Fate del vostro meglio per prendervi cura di voi stessi, anche con lo sport.

Acquario: Mercurio sarà essenziale per i rapporti interpersonali, sia che trattino della sfera lavorativa sia per quel che concerne l'ambito privato e affettivo. Le relazioni affaristiche saranno al di sopra delle aspettative, e particolarmente audaci e loquaci saranno gli studenti.

Pesci: con le forze che Marte vi metterà a disposizione non avrete avversari che possano ostacolarvi sul piano professionale, ma come sempre starà a voi rendere produttivo questo periodo scarso di “aiuti” esterni. Fortuna in calo.