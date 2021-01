L'oroscopo della giornata di domenica 31 gennaio prevede un Toro in grado di ascoltare e comprendere le esigenze del partner, mentre i sentimenti dei nativi Sagittario potrebbero essere confusi e offuscati dalla Luna in quadratura. Un consiglio potrebbe tornare utile agli Acquario, soprattutto in amore, mentre i Cancro avranno tanti impegni da portare a termine a lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di domenica 31 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 31 gennaio segno per segno

Ariete: fine settimana non particolarmente esaltante.

Venere sarà negativa e in amore fareste meglio a non tenere sotto pressione la vostra anima gemella. Se siete single mettete momentaneamente da parte i progetti che avete fatto, perché non è il momento più adatto per realizzarli. Nel lavoro sarete in grado di dare consigli sinceri a un collega, che apprezzerà molto la vostra generosità. Voto - 6,5

Toro: l'oroscopo della giornata di domenica si rivelerà grandioso per voi nativi del segno. Con Venere e la Luna che vi assistono, in amore sarete in grado di ascoltare e comprendere al meglio le esigenze del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single apprezzerete molto la compagnia di una persona speciale. Nel lavoro questa continua tensione vi metterà in crisi e non sarà facile lavorare con tranquillità.

Voto - 7,5

Gemelli: questa settimana si concluderà in maniera non proprio felice. La sfera sentimentale potrebbe risentire della Luna in quadratura dal segno della Vergine. Se qualcosa andrà storto nei vostri piani non prendetevela con il partner. Se siete single dovrete capire quali sono le vostre priorità. Settore professionale che vi riserverà qualche soddisfazione, tutto merito dell'impegno che ci mettete ogni giorno.

Voto - 7+

Cancro: la posizione sfavorevole di Venere non vi ha aiutato molto a tenere in piedi il vostro rapporto, ma secondo l'oroscopo il prossimo periodo potrebbe riservarvi qualche opportunità con il partner. Se siete single non è il momento di dichiararsi, ma quantomeno potrete guardarvi intorno e capire se c'è la persona che fa per voi. Nel lavoro gli impegni da svolgere saranno tanti: sarà meglio non perdere troppo tempo nei dettagli.

Voto - 7+

Leone: con questo, cielo che ormai può solo peggiorare, sembra che abbiate perso la speranza. Nonostante tutto dovrete avere le forze per risollevare la testa e andare avanti, soprattutto in ambito lavorativo. In amore i vostri sentimenti non saranno così chiari verso il partner, tuttavia potreste provare a prendervi un momento e cercare di mettere ordine. I cuori solitari potrebbero tirarsi indietro in caso di uscite, ma lo sapete benissimo che sarà una scelta sbagliata. Voto - 5,5

Vergine: periodo niente male per le amicizie se siete single secondo l'oroscopo della giornata di domenica 31 gennaio. Provate a rafforzare i vostri legami sociali, sperando anche in qualcosina in più. Se avete una relazione stabile avrete un sorriso smagliante, che sarà in grado di contagiare anche la vostra anima gemella.

Nel lavoro si giocherà secondo le vostre regole e con la Luna in congiunzione saprete esattamente come muovervi. Voto - 8,5

Bilancia: sfera sentimentale che ricomincerà ad acquistare valore per voi nativi del segno. L'arrivo della Luna e una Venere sempre meno influente vi permetteranno di dedicare più tempo al partner o a nuove conoscenze se siete single. Cercherete di costruire un rapporto che funzioni davvero o di far venire alcuni nodi al pettine. Per quanto riguarda il settore professionale vi ritroverete nelle condizioni ideali per svolgere bene i vostri progetti. Voto - 7

Scorpione: oroscopo di domenica in ripresa. La Luna e Venere in una posizione più felice vi metteranno a vostro agio con il partner, facendovi vivere momenti tutto sommato piacevoli.

Per quanto riguarda i single potrebbero esserci sviluppi in un rapporto. Settore professionale ancora un po’ incerto, ma con qualche piccolo miglioramento. Voto - 7,5

Sagittario: non un fine settimana semplice per voi nativi. La Luna offuscherà i vostri pensieri e dal punto di vista sentimentale sarà una giornata difficile. Per quanto riguarda i single meglio gestire con attenzione quei piccoli gesti nei confronti della persona che vi piace. In ambito lavorativo non avrete nulla da temere, cercate solo di distrarvi il meno possibile. Voto - 6,5

Capricorno: il periodo sarà piuttosto interessante per voi nativi single. Questo cielo potrebbe essere adatto per vivere nuove emozioni e tuffarsi in una nuova storia d'amore. Se avete una relazione stabile sarete in grado di combattere i malumori di coppia con un po’ di dolcezza.

Settore professionale discreto, con qualche piccolo errore che però non influenzerà più di tanto la giornata. Voto - 7,5

Acquario: non è da escludere che in questa giornata potrebbe arrivare una proposta interessante. Se avete una relazione alcuni consigli ricevuti in precedenza potrebbero rivelarsi utili. Per quanto riguarda il lavoro, questo potrebbe essere il momento adatto per espandervi e puntare più in alto. Voto - 8

Pesci: la Luna in questa giornata purtroppo non sarà vostra amica e secondo l'oroscopo di domenica in amore potrebbe esserci qualche piccola incomprensione. Se siete single avrete voglia di fare solamente quello che più vi piace. In ambito lavorativo attenzione alle nuove sfide e percorsi che state intraprendendo, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7-