L'oroscopo di venerdì 15 gennaio prevede un Cancro infastidito da questa Venere in opposizione, che continua a creare problemi soprattutto dal punto di vista sentimentale, mentre sarà una giornata di ripartenza al lavoro per i nativi Sagittario, più attivi del solito. La Luna in Acquario darà una mano in amore ai nativi Bilancia, mentre Ariete riscoprirà il piacere di lavorare in squadra. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 15 gennaio 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 15 gennaio 2021 segno per segno

Ariete: una giornata produttiva dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo.

Con questo cielo sarà più facile per voi svolgere le vostre mansioni, e riscoprirete tutto il valore del lavorare in squadra. In amore la Luna vi darà un po’ di respiro, ciò nonostante meglio non mettere troppa pressione al partner. Per quanto riguarda i single avrete un po’ di voglia in più di interagire con il mondo esterno, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7

Toro: la Luna in quadratura vi metterà un po’ in svantaggio secondo l'oroscopo del 15 gennaio. Non distraetevi dunque in ambito sentimentale, evitando di causare possibili litigi. Se siete single le emozioni che proverete nei confronti di qualcuno in particolare andranno valutate con attenzione. Sotto pressione il settore professionale. Le energie ci saranno, considerato Marte in buon aspetto, ciò nonostante l'ambiente di lavoro potrebbe non essere così piacevole.

Voto - 7+

Gemelli: sarete degli ottimi consiglieri dal punto di vista sentimentale, soprattutto voi single, che sarete molto premurosi verso chi amate. Se avete una relazione fissa probabilmente vorreste cambiare qualcosa tra voi e il partner, e con la Luna favorevole ci saranno tutte le buone intenzioni. In ambito lavorativo non vi farete sfuggire proprio nulla, ma sarà meglio non fare troppe cose contemporaneamente.

Discreta la salute. Voto - 8+

Cancro: c'è aria di rinnovamento in questo periodo secondo l'oroscopo, e questo cielo così cupo vi metterà alla prova, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Bisognerà portare pazienza dunque, perché la vostra relazione è forte, e presto tornerà a splendere. Se siete single potreste essere un po’ infastiditi dagli altri, meglio prendersi qualche momento di pausa.

In ambito lavorativo sarete particolarmente ambiziosi, alla ricerca di grandi obiettivi, ma al momento potreste chiedere un po’ troppo. Intendiamoci, i buoni risultati ci sono, ma per i veri risultati bisognerà aspettare un po’. Voto - 6+

Leone: questa giornata si rivelerà molto complicata per voi nativi del segno. Nel lavoro la situazione sarà difficile da gestire. I rapporti con i colleghi saranno buoni fortunatamente, ma di buoni risultati al momento non se ne parla. Discreta la sfera sentimentale. Voi single cercherete di tenere la situazione sotto controllo, ma ricordatevi che al cuore non si comanda. Se avete una relazione fissa per il momento non avrete nulla da temere. In ogni caso, cercate di fare qualcosa per rafforzare ulteriormente il vostro rapporto.

Voto - 6

Vergine: giornata discreta per voi nativi del segno. Questo cielo al momento è piuttosto valido, almeno dal punto di vista sentimentale. Ci sarà una grande voglia di agire in coppia, con quella voglia di rinnovare e scoprire sempre qualcosa di nuovo. Se siete single i vostri sentimenti saranno veri nei confronti della persona che amate, e potreste provare a farvi avanti. Nel lavoro sarete obbligati a svolgere tante mansioni, ma fortunatamente avrete abbastanza energie per farcela. Voto - 7,5

Bilancia: previsioni zodiacali di venerdì 15 gennaio che vedranno la Luna in buon aspetto. Dal punto di vista sentimentale avrete modo di recuperare, ma potreste essere ancora un po’ incerti nei confronti del partner. Incertezze che dovrete cercare di dissipare.

Per quanto riguarda i single è stressante non poter dire quanto bene volete ad una persona, ma fidatevi che questo non è il momento adatto. In ambito lavorativo sarete particolarmente concentrati, tralasciando tutto ciò che per voi non è importante. Voto - 7,5

Scorpione: sarete particolarmente cauti in amore secondo l'oroscopo di venerdì. Questa Luna in quadratura vi mette all'erta e soprattutto se siete single prenderete con i piedi di piombo le nuove conoscenze. Se avete una relazione stabile non ve la sentirete di condividere alcune cose con il partner, non adesso. Fortunatamente sarà solo una questione passeggera visto che la Luna già domani sarà favorevole. Nel lavoro con Giove e Saturno in quadratura state rallentando e non poco, complice che questo cielo non è compatibile con il vostro modo di fare.

Voto - 6,5

Sagittario: oroscopo di venerdì ottimo dal punto di vista professionale. Giove, Saturno e Mercurio in buon aspetto vi permetteranno di ripartire con le vostre mansioni, cercando di sorprendere, impressionare i vostri colleghi. Bene anche la sfera sentimentale, con la Luna in sestile che porterà un po’ di stabilità in più tra voi e il partner. Se siete single le promesse che farete sono molto importanti e farete di tutto pur di mantenerle. Voto - 8

Capricorno: da quando Venere si trova in congiunzione parlare di sentimenti è diventato più facile. Secondo l'oroscopo di venerdì però potrebbe essere il momento di fare quello step in più con il partner, che possa elevare ulteriormente la vostra relazione. Se siete single sarete disposti a farvi avanti, senza più barriere o ostacoli.

Per quanto riguarda il lavoro l'innovazione forse vi manca al momento, ma le energie e la voglia di fare, di ottenere risultati al top sicuramente no. Voto - 8,5

Acquario: sarete particolarmente abili nella comunicazione in ambito lavorativo secondo l'oroscopo, grazie ad un bel cielo che vi sostiene. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna in congiunzione porterà un po’ d'amore in più nella vostra relazione di coppia, soprattutto i nati nella prima decade. Se siete single sfruttate questo periodo per provare ad avvicinarvi alla persona che vi piace, o più semplicemente a fare nuove conoscenze. Voto - 8+

Pesci: configurazione astrale che vedrà Venere dalla vostra parte e da domani la Luna in congiunzione secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale dunque è il momento di approfittarne e godere al meglio della vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda i single amerete molto quei dialoghi stimolanti che vi aiutano a crescere. Nel lavoro sarete piuttosto precisi nei vostri incarichi, mostrando più attenzione del solito in quel che fate. Voto - 8-