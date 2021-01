Nel corso della settimana che parte lunedì 11 e si conclude domenica 17 gennaio 2021, la Luna nella costellazione dei Pesci influirà positivamente anche fra gli altri segni di acqua, primo fra tutti lo Scorpione.

L'Acquario si aggiudicherà il titolo come segno migliore della settimana grazie alla combinazione di Giove, Saturno e Mercurio, e i nati sotto questo segno collezioneranno tanti successi, in molti campi. Altro segno favorito sarà quello del Capricorno, con la sua congiunzione fra Venere e Sole.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo segno per segno della settimana.

Gemelli sottotono

Ariete: porre la massima attenzione sulla vostra attività, che sia lo studio oppure il lavoro, vi darà occasione di dimostrare di meritarvi qualcosa di più.

Accelerare con qualche iniziativa in più ed essere più competitivi sarà l'ideale. In amore ci sarà qualche piccolo dissapore che porterà anche un po' di tensione.

Toro: rimboccarvi le maniche in questa settimana sarà decisamente più sentito, non solo per le novità che porterà ma anche per una forza migliore rispetto alle giornate precedenti. Ci sarà qualche incontro che cambierà qualcosa in campo amoroso, ma probabilmente arriverà anche qualche delusione.

Gemelli: purtroppo non sarete in forma per gran parte della settimana. Le situazioni di stress non hanno fatto altro che aumentare, ed ora ci saranno degli effetti molto significativi sia sul fisico che sulla mente. L'amore vi regalerà degli attimi di tregua che saranno anche edificanti e romantici.

Cancro: ci sarà un periodo di gelo all'interno della contesto amoroso, ma purtroppo questa sarà una condizione che si riscontrerà anche in famiglia. Sul posto di lavoro sarà opportuno non agire quando non ci saranno determinati accordi o una certa sintonia all'interno della vostra squadra.

Leone: per il momento non ci potranno essere le condizioni per poter fare progetti di coppia, e sul lavoro dovrete prestare attenzione ad alcune invidie che stanno serpeggiando sotto la superficie.

Avrete qualche piccola novità che migliorerà qualche giornata.

Vergine: avrete delle perplessità che sul lavoro potrebbero arrecare parecchie problematiche, e non ci sarà modo di fare qualcosa di concreto prima di aver risolto determinate questioni. Starvi alla larga sarà l'ideale, al momento non avrete molta positività da spargere.

Acquario al 'top'

Bilancia: la settimana trascorrerà piuttosto sottotono, con molte nostalgie a farla da padrone e forse anche con l'interruzione di un rapporto che voi reputavate importante nella vostra vita.

Abbandonarsi alle nostalgie non sortirà certamente un effetto benefico.

Scorpione: avrete ogni sensazione amorosa accesa e pronta per poter regalare grandi emozioni al partner. Sarete anche degli ottimi compagni per le amicizie più strette, mentre sul posto di lavoro troverete largo consenso, insieme alle vostre idee.

Sagittario: non ci sarà un quadro molto roseo per questa settimana, ma nemmeno troppo negativo. Aleggerà un po' di insoddisfazione nell'aria che però potrebbe essere ostacolata da qualcuno che sarà in grado di tirarvi su di morale.

Capricorno: sicuramente questa settimana sarà caratterizzata da una grinta portentosa, che sarà di grande slancio per la vostra carriera lavorativa ma anche molto stimolante dal punto di vista passionale.

Sicuramente sarete al centro dell'attenzione, e magari qualcuno di interessante vi noterà.

Acquario: tra i favoriti della settimana, l'Oroscopo prevede grandi capacità di agire sul posto di lavoro con affari e progetti di ogni sorta che vi porteranno sicuramente lontano. Farete faville in amore, anche se ci sarà qualche piccolo attrito che però sarà risolto abbastanza velocemente.

Pesci: lavorerete ad un ritmo maggiore, sia con il fisico che con la mente, portandovi ad eccellere in molte occasioni, molte delle quali determinanti per i guadagni. Concedetevi qualche sfizio in più nel fine settimana, rendendo partecipi anche il vostro partner della vostra felicità e del vostro successo.