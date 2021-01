La giornata del 26 gennaio inizia con un ottimo recupero per la Vergine e per i Gemelli, che si preparano a vivere un momento di grande energia e positività. Qualche fastidio fisico e il sonno arretrato potrebbero ostacolare il Leone. La Bilancia può puntare in alto, l'Ariete invece farebbe bene a muoversi con cautela.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 26 gennaio 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di martedì 26 gennaio 2021 per tutti i segni

Ariete: questa potrebbe essere una giornata ricca di tensioni e agitazioni per il segno, soprattutto all’interno della sfera familiare dove potrebbero nascere delle incomprensioni.

Meglio il lavoro.

Toro: le prossime 24 ore sono da dedicare alla sfera pratica. Le stelle vi favoriscono in tal senso. Qualcuno potrebbe riuscire a concludere una compravendita o un affare importante. Serenità in amore.

Gemelli: un quadro astrale interessante protegge il segno e lascia prevedere una giornata molto produttiva. È un buon momento per fare degli investimenti, ma anche per lanciare nuove attività o progetti. C’è armonia e serenità in amore.

Cancro: l’oroscopo di martedì 26 gennaio 2021 lascia presagire una giornata di recupero per il segno. Siete energetici, in forma e anche la voglia di fare ritorna. Cautela nella gestione dei rapporti familiari.

Leone: le stelle lasciano presagire una giornata faticosa per il segno, qualcuno potrebbe accusare dei fastidi fisici, risentire della stanchezza accumulata e trascorrere la notte insonne.

Questo potrebbe portare qualche difficoltà all’interno dei rapporti con gli altri e in amore, siate cauti.

Vergine: qualsiasi siano i mostri che vi spaventano, durante questa giornata potrete batterli e finalmente prendervi la vostra rivincita. Sia in amore che in ambito lavorativo è un ottimo momento e anche dal punto di vista fisico le stelle lasciano presagire un buon recupero.

Bilancia: il consiglio dell’oroscopo per la giornata di martedì 26 gennaio è quello di puntare in alto. Basta nascondersi, è il momento di credere di più in sé stessi e mostrare - con ambizione - quali sono le proprie capacità.

Scorpione: potrebbe essere un momento faticoso in amore, qualcuno potrebbe camminare in equilibrio tra due storie o conoscenze e non riuscire a prendere una decisione.

Le stelle vi consigliano di parlare con il vostro io interiore per capire cosa volete dal futuro prima di perdere qualcuno a cui tenete.

Sagittario: le prossime 24 sono da dedicare alla sfera pratica e agli affari, secondo il presagio degli astri infatti sono favoriti i lavoratori in proprio e anche coloro i quali desiderano lanciare un investimento potrebbero avere successo. Serenità in amore. Contrasti nei rapporti tra genitori e figli.

Capricorno: la nuova settimana inizia con grande carica ed energia, soprattutto in ambito lavorativo dove potrebbero giungere delle novità. Al contrario in amore potrebbero esserci dei dubbi. Un ex coniuge potrebbe tornare a bussare alla vostra porta.

Acquario: l’ultima settimana di gennaio inizia con grande vitalità ed energia per il segno che soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa può raggiungere i risultati interessanti.

I successi sono garantiti anche per coloro i quali praticano attività sportiva o sport agonistico. Bene l’amore.

Pesci: l’oroscopo di martedì 26 gennaio 2021 lascia prevedere una giornata serena per il segno che finalmente può prendersi un po' di riposo e ascoltare a cuore aperto i propri bisogni. E' un momento ideale per parlare di sentimenti, per avviare una nuova conoscenza o per salvare una relazione in crisi.