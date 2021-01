Mercoledì 27 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Cancro, mentre Venere con Plutone stazioneranno nel segno del Capricorno. Giove, Saturno, il Sole e Mercurio permarranno in Acquario, così come Marte e Urano proseguiranno l'orbita in Toro. In ultimo, Nettuno rimarrà stabile nel domicilio dei Pesci e il Nodo Lunare resterà nel segno dei Gemelli. Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: affettuosi. Il binomio Luna-Nettuno d'Acqua, reso ancor più languido dal transito mercuriale sui loro gradi, renderà presumibilmente i nati Acquario particolarmente affettuosi con le persone care, specialmente nella cerchia degli amici.

2° posto Gemelli: tenaci. Sebbene qualche perplessità professionale sarà da tenere in conto, i nati potrebbero godere di una grinta non indifferente, grazie al duetto Sole-Mercurio nel loro Elemento, che gli permetterà di affrontare qualsiasi avversità col piglio giusto.

3° posto Cancro: stacanovisti. I liberi professionisti del segno, in questa giornata, parranno instancabili nel perseguire le mete prefisse e i risultati provenienti dai progetti in essere non tarderanno ad arrivare.

I mezzani

4° posto Leone: in fermento. Un mercoledì d'attesa quello che, con ogni probabilità, si appresteranno a trascorrere i nati Leone, dove avvertiranno che alcune situazioni stantie saranno prossime a sbloccarsi.

5° posto Bilancia: briosi. Il tono umorale di casa Bilancia sarà, c'è da scommetterci, a livelli da record in queste 24 ore, coi nativi che scorgeranno sempre il bicchiere mezzo pieno a prescindere dagli imprevisti che gli si pareranno dinanzi.

6° posto Sagittario: comunicativi. Nel mènage amoroso di casa Sagittario la comunicazione potrebbe essere al top, coi nativi che diranno la loro senza remore, e tale schiettezza sarà ben accolta dall'amato bene.

7° posto Ariete: concilianti. Malgrado qualche atteggiamento del partner potrebbe far storcere il naso al primo segno di Fuoco, i nativi preferiranno assumere un mood conciliante in coppia e ciò risulterà un toccasana per il clima nel nido domestico.

8° posto Pesci: umore flop. Quel sorriso capovolto stampato sul viso dei nati Pesci potrebbe accompagnarlo per l'intera giornata, soprattutto per la prima decade che risulterà spiccatamente nostalgica ed un pizzico pessimista.

9° posto Scorpione: relax. Giornata ideale in casa del terzo segno Fisso per fare concedersi ampi spazi di relax, in modo da ricaricare le batterie, fisiche e mentali e ripartire con le pile cariche già da giovedì dove ci sarà il Plenilunio in Leone ad attenderli.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. Nel focolare domestico del primo segno di Terra potrebbe palesarsi qualche contrasto col partner che, con ogni probabilità, sfocerà in un litigio dai toni accesi, dove sarà bene che i nativi facciano ammenda, se necessario, così da togliere le castagne sul fuoco.

11° posto Capricorno: laconici. Mercoledì dove i nati Capricorno assumeranno presumibilmente un mood taciturno che farà indispettire non poco capi e colleghi, i quali mal tollereranno le loro risposte monosillabiche.

12° posto Vergine: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per le questioni professionali delle prime due decadi del segno della Vergine, che saranno affaccendate nell'ottenere risultati negli ambiti meno idonei.