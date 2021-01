Per la giornata di domani, mercoledì 6 gennaio 2021, le discussioni all'interno del contesto amoroso e affettivo saranno approfondite. L'Oroscopo infatti pone molti segni dello zodiaco in condizione di dialogare per poter chiarire moltissime questioni. Sarà il caso dei segni prevalentemente di acqua, ma anche quelli di aria potranno conoscere un rinnovato equilibrio grazie al dialogo.

Di seguito, le previsioni dell'oroscopo segno per segno della giornata.

Ariete ottimo

Ariete: sarà estremamente facile essere in linea con le tempistiche lavorative, e questo vi permetterà di essere presente per la famiglia, per il partner e per gli affetti in generale.

Continuate così.

Toro: anche se le cose stanno procedendo per il meglio, sarà consigliato non agire troppo d'impulso e rimanere costanti nel vostro atteggiamento. Con il partner ritroverete la gioia della condivisione di progetti.

Gemelli: dovrete combattere contro alcune faccende che sicuramente rallenteranno le vostre vicende lavorative. Ma la vostra caparbietà vi darà modo di superare anche l'ostacolo difficile e insormontabile.

Cancro: il partner sarà di notevole aiuto per farvi uscire da questo “cono d'ombra” nel quale recentemente siete finiti. Svagarvi sicuramente sarà un toccasana per il vostro umore ma anche per il vostro lavoro.

Leone: arriverà una notizia che renderà la vostra giornata di mercoledì non soltanto migliore, ma che vi darà anche una prospettiva molto più rosea del futuro.

L'entusiasmo vi accompagnerà piuttosto a lungo.

Vergine: sarete pronti per un nuovo progetto lavorativo, e le questioni personali non intaccheranno il vostro senso di responsabilità professionale e la vostra infallibile concentrazione. In serata ci saranno delle novità.

Discussioni per Acquario

Bilancia: l'impegno sarà quello che vi eviterà molte problematiche più o meno importanti sul posto di lavoro e anzi, sarà essenziale anche per qualche vantaggio di stampo economico oppure una svolta decisiva.

Scorpione: avrete delle difficoltà in amore che potrebbero essere risolte soltanto con una comunicazione più moderata. Potrete sicuramente trascorrere una serata molto romantica ma anche passionale.

Sagittario: avrete modo di agire con qualcuno che possa condividere le vostre idee e metterle in campo, soprattutto se si tratta del contesto professionale.

In amore potrebbero esserci delle divergenze da superare.

Capricorno: sul piano emotivo potrebbero esserci dei cedimenti. Probabilmente nelle amicizie ci sarà qualcuno che sta creando delle contrapposizioni molto forti che porteranno a delle conseguenze più o meno drastiche.

Acquario: riprendere in mano una situazione sgradevole sarà comunque necessario per poter ristabilire un certo equilibrio. Affrontare una discussione una volta per tutte potrebbe essere edificante, piuttosto che deleterio.

Pesci: lavorare intensamente sarà il vostro intento, anche se ci saranno dei momenti di tregua che vi concederete in virtù del vostro tempo libero. Siate anche più morbidi rispetto alle giornate precedenti.