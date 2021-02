L'oroscopo della settimana che va dal 15 al 21 febbraio prevede stelle difficili per i nativi sotto il segno dello Scorpione, che dovranno vedersela con la Luna in opposizione, oltre ad astri come Venere e Mercurio, mentre l'Ariete potrà contare sul sostegno del partner, merito anche di un cielo decisamente promettente. Vergine sarà piuttosto comunicativa con il partner, per cercare di costruire un rapporto sano e fiducioso, mentre Leone dovrà sfruttare questa Luna per provare a rialzarsi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 15 al 21 febbraio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 15 al 21 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: settimana dove mostrerete un atteggiamento molto più deciso, merito della Luna in congiunzione fino a martedì.

Dal punto di vista sentimentale dunque non mancherà il romanticismo tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Molto bene anche nel fine settimana. Per quanto riguarda i cuori solitari datevi da fare se volete conoscere qualcuno. In ambito lavorativo la noia non è all'ordine del giorno, e sarete impegnati in nuovi progetti. Voto - 8

Toro: oroscopo della settimana piuttosto discreto per voi nativi del segno, con la Luna che sarà in congiunzione tra mercoledì e giovedì. Dal punto di vista sentimentale potrebbe però esserci qualche piccola incomprensione a causa di Venere negativa, dunque meglio fare attenzione. Se siete single con gli amici ci saprete fare, un po’ meno con i sentimenti. In ambito lavorativo non mancheranno le energie grazie a Marte, ma per avere buoni risultati dovrete impegnarvi ancora un po’.

Voto - 7+

Gemelli: nonostante nel prossimo weekend potrete contare sulla Luna in congiunzione, l'oroscopo della prossima settimana vi suggerisce di non essere troppo frettolosi o precipitosi, soprattutto voi single, e soprattutto se avete conosciuto da poco una persona. Se avete una relazione fissa in alcuni casi bisognerà a gire per cercare di tenere alta l'intesa di coppia.

Settimana convincente anche dal punto di vista professionale, grazie a Giove positivo che porterà un po’ di fortuna con i vostri lavori. Voto - 8-

Cancro: settimana non troppo bella per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna smette di essere favorevole questo cielo potrebbe non essere così favorevole nei vostri confronti. In amore dunque cercate di prendere ciò che di buono vi capiterà tra le mani, cercando di sfruttare quei bei momenti che capiteranno.

Se siete single potreste essere un po’ freddi con il mondo. In ambito lavorativo le opportunità vanno sfruttate, soprattutto se queste non dureranno a lungo. Voto - 7

Leone: questa settimana inizierà bene per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Tra lunedì e martedì potrete contare sulla Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete per cercare di risollevare il vostro rapporto di coppia. Non sarà affatto facile però, perché Venere e altri pianeti saranno sempre lì, in opposizione dal segno dell'Acquario pronti a darvi fastidio. Se siete single sentirete il desiderio di parlare con qualcuno. In ambito professionale, tra qualche problema e qualche imprevisto, porterete a termine i vostri lavori. Voto - 6,5

Vergine: recupererete un po’ di vitalità nella prossima settimana secondo l'oroscopo, grazie anche alla Luna che si troverà in una posizione più felice, permettendovi di godere di una buona intesa di coppia e di essere più comunicativi con il partner.

Sfortunatamente però non sarà così per tutta la settimana, in quanto la stessa Luna nel weekend sarà in quadratura, dunque in amore attenzione al vostro temperamento, che siate già impegnati oppure no. Nel lavoro ci metterete tutto il vostro impegno in quel che farete, e con Marte che vi sostiene arriverà qualche soddisfazione. Voto - 7,5

Bilancia: la settimana potrebbe non iniziare esattamente come previsto, dato che la Luna si troverà in opposizione. Dal punto di vista sentimentale dunque attenzione al vostro temperamento, almeno fino a martedì. Situazione che fortunatamente migliorerà, con un fine settimana di Luna favorevole, ottima per intensificare il vostro rapporto. Per voi single sarà molto appagante poter trascorrere del tempo con chi vi piace.

Nel lavoro una piccola pausa vi piacerebbe, ma purtroppo non è questo il momento. Tuttavia i risultati saranno piuttosto soddisfacenti. Voto - 7,5

Scorpione: configurazione astrale difficile da gestire per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della prossima settimana. Dopo un discreto San Valentino, dovrete fare i conti con la Luna opposta, che potrebbe rendere più difficile da gestire il vostro rapporto. Se siete single le prossime giornate potrebbero essere poco entusiasmanti. Nel lavoro chi potrà cercherà di darvi una mano, ma raggiungere la meta non sarà affatto facile, non con questo cielo. Voto - 6

Sagittario: periodo piuttosto discreto per voi nativi del segno, con la Luna che fino a martedì sarà favorevole. In amore se siete single il rapporto con una persona tenderà ad intensificarsi, e la cosa vi piacerà parecchio, oltre a mettervi una grande voglia di farvi avanti.

Se avete una relazione stabile apprezzerete maggiormente la compagnia del partner. Attenzione solo nel weekend in quanto la Luna sarà opposta. Nel lavoro un atteggiamento agguerrito vi metterà in una posizione agiata con le vostre mansioni, un po’ meno nei confronti dei colleghi. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo della settimana positivo per voi nativi del segno, grazie ad un cielo tutto sommato buono. Forse le prime due giornate non saranno granché con il partner, ma la restante parte sarà molto appagante da vivere insieme alla vostra anima gemella. Se siete single ricordatevi che la felicità sta nelle piccole cose. Per quanto riguarda il lavoro Marte favorevole garantisce buone prestazioni, e il vostro modo di fare sarà molto apprezzato dai colleghi.

Voto - 8-

Acquario: una settimana forse non perfetta per voi nativi del segno, ma comunque abbastanza soddisfacente. Dal punto di vista sentimentale sarete piuttosto affettivi nei confronti del partner, ma attenzione nella parte centrale della settimana, considerata la Luna in quadratura. Se siete single amare non vi spaventa, e potreste decidere di farvi avanti. In ambito lavorativo cercate di organizzarvi al meglio e vedrete che alla fine della settimana avrete svolto più mansioni di quante credevate. Voto - 8

Pesci: oroscopo della settimana che inizierà molto bene per voi nativi del segno. In amore se siete single sappiate che nulla avviene per caso e se l'amore bussa alla vostra porta, accoglietelo. Se avete una relazione stabile vivrete la vostra relazione di coppia con gioia e positività, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro ci sarà una grande voglia di mettersi in gioco e tentare di svolgere mansioni ambizione, che possano mettervi al pari di colleghi apparentemente più in gamba di voi. Voto - 8-