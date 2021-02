Quello di sabato 6 e di domenica 7 febbraio 2021 sarà un weekend di miglioramenti per i segni di terra, come la Vergine, che in quest'ultimo periodo è stata tartassata da situazioni non proprio piacevoli e il Toro, che sta migliorando a vista d'occhio. Ancora bene i segni dell'Acquario e del Sagittario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo segno per segno con classifica.

Sagittario passionale

1° Bilancia: andrà tutto bene grazie alla vostra capacità di coinvolgere le persone che amate nella vostra spensieratezza, riuscendoci alla perfezione. Sarete beneficiari anche di alcune belle notizie, per le quali ci sarà da festeggiare nel migliore dei modi.

2° Sagittario: la passionalità sarà forte come non mai, in questo straordinario weekend ricco di emozioni intense, anche per quel che concerne la sfera familiare. Amore e armonia animeranno le due serate del fine settimana.

3° Acquario: rinnovare il vostro look sicuramente farà bene alla vostra capacità di saper attrarre le persone, anche se queste sono semplicemente delle amicizie. Avrete un sabato vantaggioso per gli affari e una domenica all'insegna del relax.

4° Scorpione: sarete fra i primi in classifica grazie a una serenità che sta permeando le vostre giornate, e che nel fine settimana raggiungerà il culmine. Ottimale anche il rapporto con la cerchia dei colleghi.

Occasioni per Gemelli

5° Gemelli: perderete qualche piccola occasione di guadagno soddisfacente, ma fortunatamente non sarà così grave come prospettato in un primo momento.

Dovrete fare attenzione a qualche negligenza dal punto di vista burocratico e affaristico.

6° Toro: la scalata verso una posizione più favorevole e che vi possa dare una stabilità professionale è ancora piuttosto lunga, ma queste due giornate potrebbero fare la differenza e rendere la vostra immagine fra le più richieste del vostro settore.

7° Capricorno: staccare la spina sarà doveroso, non soltanto nei confronti della vostra mente e del vostro corpo, ma anche per dedicarvi di più al partner.

Fare qualche sorpresa inaspettata potrebbe favorire una proposta davvero interessante.

8° Vergine: sul fronte amoroso ci saranno dei miglioramenti più sensibili e più appaganti. Vi state “rialzando” dopo un periodo molto tempestoso, e anche l'affinità di coppia ritrovata potrebbe giovare di questa ripresa del tutto personale.

Ariete stressato

9° Cancro dovrete fare qualcosa di ulteriore per la vostra salute, perché tartassarla potrebbe portare a troppo stress, finendo con il gestirlo male.

Il nervosismo potrebbe darvi anche qualche problema di comunicazione all'interno del contesto familiare.

10° Pesci: avrete un leggero rialzo ultimamente. Il motivo è da ricercare in una fragilità di fondo che ora è calata, anche grazie a qualche amicizia sincera che si è fatta in quattro per voi e ora è pronta per un ulteriore appoggio, sia fisico che emotivo.

11° Ariete: purtroppo lo stress sta colpendo molti segni di fuoco e naturalmente voi non ne sarete esenti. Dovrete smaltire questa agitazione con qualche svago o un passatempo che vi rimandi all'infanzia o comunque a un momento sereno.

12° Leone: dovrete assolutamente riposarvi per rimettervi in carreggiata più forti e tenaci di prima, perché ora vi sentirete completamente scarichi e non esattamente pronti per le sfide che si prospettano nel prossimo futuro.