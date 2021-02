Il mese di febbraio ha già ingranato al meglio la marcia e si prepara ad accogliere la sua seconda settimana nel migliore dei modi, permettendo all'Oroscopo di prevedere un periodo di San Valentino decisamente con i fiocchi. Il periodo in questione, che va da lunedì 8 a domenica 14 febbraio, si preannuncia essere a dir poco piccante per alcuni dei segni zodiacali e intriso di romanticismo ed amore quasi per tutti. L'Ariete, ad esempio, sembra ritrovarsi sulla strada giusta per incrociare il proprio cammino con quello del vero amore ed il Toro, dal canto suo, non sembra essere da meno. Ad essere completamente avvolti dalla passione sono coloro nati sotto al segno del Sagittario, pronti ad accogliere il sopraggiungere di una carica energetica non indifferente e di palesare senza freno alcuno il proprio amore e i propri sentimenti nei confronti del partner.

I nativi dei Pesci, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, potranno sbizzarrirsi per organizzare una o più serate romantiche in compagnia di una persona davvero speciale.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - intraprendere il cammino giusto non è mai una cosa semplice e spesso e volentieri ci si ritrova a dover fare i conti con i diversi ostacoli che si palesano lungo la strada. Se si parla d'amore, però, non c'è da temere alcun tipo di intromissione strana, specialmente in questo periodo in cui anche incrociare lo sguardo della persona giusta sembra divenire talmente semplice da lasciare incredulo chiunque.

Toro - l'oroscopo di questa nuova settimana si presenta anticipando l'arrivo di un'ondata non indifferente di amore e serenità che permetterà anche al segno del Toro di trovare il vero amore.

Chi condivide già la propria vita con la persona giusta farà meglio ad organizzare una cenetta romantica a lume di candela e deliziare il partner con qualche prelibatezza venuta fuori dalla propria fantasia.

Gemelli - la fortuna sembra aver deciso di volgere il proprio sguardo in direzione di questo segno zodiacale, elargendo il proprio favore e permettendo ai nativi dei Gemelli di realizzare i propri sogni e raggiungere senza troppe difficoltà i propri obiettivi.

Nonostante la fortuna sia dalla parte di questo segno, è consigliabile non esagerare troppo con le energie poiché le stesse non sono così infinite come potrebbe sembrare.

Cancro - l'oroscopo della seconda settimana di febbraio preannuncia l'arrivo di qualche piccolo rallentamento in ambito lavorativo. Una Luna in opposizione non permetterà al Cancro di raggiungere con facilità i propri obiettivi, ma non gli impedirà di certo di accorciare le distanze dalla metà prefissata.

Si potrà sempre contare sull'aiuto delle persone amate e riuscire a sentire il calore emanato dai loro sentimenti non è impossibile.

Leone - lo stress non ha ancora deciso di abbandonare il segno del Leone e causerà un consumo troppo eccessivo di energie. Si cercherà spesso il contatto con la persona amata, ma non sarà sempre possibile trovarlo, mentre si consiglia vivamente di dedicare qualche giornata interamente al relax. Attenzione quindi a non strafare ulteriormente.

Vergine - nonostante il periodo roseo appena trascorso, qualche piccolo dubbio inizierà a farsi strada nella mente e nel cuore di questo segno zodiacale, rendendo quasi complicato riuscire a fidarsi ciecamente del partner. La giornata di San Valentino potrebbe far riaffiorare qualche ricordo non propriamente allegro e risulterà assai complicato riuscire a non creare inutili battibecchi.

L'oroscopo consiglia vivamente di allontanare il più possibile i pensieri negativi e godersi ciò che la vita ha deciso di donare.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'amore inizierà a palesarsi senza limite alcuno e permetterà ai nativi della Bilancia di sentirsi veramente amati. Non sarà solo l'amore del partner a rallegrare le prossime giornate, ma anche e soprattutto quello della propria famiglia che sarà in grado di scaldare il cuore e di migliorare decisamente l'umore. Non vi è alcun motivo di abbandonare il lavoro o gli studi, poiché proprio in questo periodo potrebbe aprirsi una o più porte.

Scorpione - qualche piccola nota dolente potrebbe sopraggiungere nei prossimi giorni per coloro nati sotto al segno del Sagittario. Attenzione allo stress che potrebbe innalzarsi a causa di una mole di lavoro troppo eccessiva e di situazioni poco piacevoli create all'interno dell'ambito lavorativo.

Riuscire ad affrontare i prossimi giorni potrebbe non essere così semplice come sperato, ma neanche troppo difficile da richiedere uno spreco eccessivo di energie.

Sagittario - l'oroscopo della seconda settimana di febbraio, quella che racchiude in sé anche il giorno di San Valentino, preannuncia l'arrivo di giornate piene di serenità e passione. Si potrà trascorrere del tempo in compagnia del proprio partner e si potranno esternare i propri sentimenti senza ripensamenti e, soprattutto, senza alcun freno. La passione e l'amore, quello vero, permetteranno di rendere queste prossime giornate davvero magiche.

Capricorno - una Luna in congiunzione renderà le giornate di martedì e mercoledì decisamente fortunate e permetterà al segno del Capricorno di portare avanti il proprio lavoro ed avvicinarsi sempre più al raggiungimento dei propri obiettivi.

Secondo quanto anticipato dall'oroscopo, si potrà sfruttare al meglio l'intero periodo per cercare di realizzare i propri sogni, specialmente quelli più abbordabili, ed iniziare i preparativi per realizzare anche quelli considerati più impensabili.

Acquario - anche per coloro nati sotto al segno dell'Acquario, secondo le previsioni dell'oroscopo, la nuova settimana del mese di febbraio si preannuncia essere intrisa di fortuna. Cercare di raggiungere i propri obiettivi, o anche solo sperare di incontrare l'anima gemella, saranno cose realizzabili in poco tempo, purché ovviamente ci sia l'impegno e la buona volontà di agire e mettersi in gioco.

Pesci - il romanticismo sembra proprio essere all'ordine del giorno e permette a coloro nati sotto al segno dei Pesci di esternare i propri sentimenti nel migliore dei modi.

Organizzare una o più serate da condividere con una persona davvero speciale non sarà così complicato e si potrà godere tranquillamente dei frutti del vero amore.