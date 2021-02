L'Oroscopo della giornata vede il transito della Luna nel segno del Leone. Sarà, un giovedì carico di aspettative in campo lavorativo, l'opposizione di Mercurio, infatti, invita ad agire e Urano vorrebbe anche mettere fretta nel prendere decisioni. Venere passerà oggi nel segno dei Pesci e l'amore assumerà dei toni molto delicati e super romantici: si farà attenzione alle piccole cose, ma tutti saranno anche fin troppo emotivi e esigenti. Vediamo ora le previsioni segno per segno.

Oroscopo del giorno: per Ariete e Gemelli la giornata è produttiva

Ariete - L'oroscopo del giorno per voi è positivo.

La Luna nel Leone è favorevole e mette l'attenzione sul divertimento e la leggerezza: iniziate una nuova serie tv oppure, ancora meglio, dedicate qualche ora alla corsa. Se scegliete questa seconda opzione, però, non esagerate: il rischio di oggi è proprio quello di non avere il senso della misura. Voto della giornata: 8.

Toro - Il consiglio delle stelle è di fare attenzione a tutto: a come parlate, a come vi muovete sul lavoro, a come fate la spesa, a come vi vestite. La Luna vi rende estremamente sensibili e irritabili, inoltre, il suo aspetto negativo con Mercurio e con Urano aumenta questa sensazione, per cui renderete davvero difficile questo giovedì anche per chi vi sta accanto. Voto della giornata: 4.

Gemelli - Il vostro oroscopo per oggi è molto positivo.

Sarete super favoriti nelle situazioni lavorative, i rapporti con i colleghi saranno ottimi, il vostro umore sprizzerà ottimismo. L'unica nota leggermente stonata è dovuta al passaggio di Venere nei Pesci che si va ad aggiungere al Sole già in questo segno: vi potrebbe portare una leggera sensazione di malinconia in serata, ma nulla di grave. Voto della giornata: 7 e mezzo.

Cancro - La Luna, il vostro astro-guida, si trova in transito nel Leone, un segno che con voi ha poco a che vedere. L'attenzione, quindi, si sposterà sul lato pratico del quotidiano e su alcune spese da fare e già preventivate. La buona notizia è il transito di Venere nei Pesci che porterà una ventata di novità in campo sentimentale e anche tanta voglia di prendervi cura di voi stessi.

Voto della giornata: 7.

Leone - Il vostro oroscopo parla di una giornata che potrebbe rendervi agitati, non tanto per quello che dovrete fare, ma perché tutto, anche le piccole cose, vi sembrerà difficile da affrontare. Mercurio, Luna e Urano non vi aiutano e non vi semplificano questo giovedì sia nel lavoro che nel rapporto con il prossimo, con amici, parenti, amori. Voto della giornata: 4.

Voglia di solitudine per la Vergine

Vergine - Siete già sotto il tiro del Sole in opposizione e vi sentite poco considerati sul lavoro e in famiglia. La Luna nel Leone di oggi non vi porta un miglioramento da questo punto di vista. Dovrete, quindi, combattere contro questo stato d'animo e provare a modificare in positivo questa situazione. Da oggi avrete anche Venere in posizione critica che vi spingerà a comunicare le vostre emozioni: fatelo e non isolatevi.

Voto della giornata: 5.

Bilancia - Questa è la giornata giusta per pensare solo a voi stessi. La Luna metterà in risalto i vostri pregi e il vostro valore sul lavoro e, in particolare, se svolgete un'attività creativa. Dall'altro lato, però, potreste dare agli altri la sensazione di essere un po' troppo egocentrici e questo modo di fare sarà reso ancora più evidente dal transito di Venere che lascia l'Acquario e entra nei Pesci, rendendovi meno sentimentali e più calcolatori. Voto della giornata: 8.

Scorpione - Il vostro oroscopo consiglia di prendere tempo e di non decidere nulla durante la giornata. Mercurio, Luna e Urano sono tutti in posizione critica con il vostro segno e parlano di poca chiarezza: non siete lucidi, quindi tutto quello che dovrete fare è prendervi una pausa.

Se possibile, quindi, prendetevi un giorno di vacanza dal lavoro, ma se non potete farlo, sforzatevi a farvi scorrere addosso tutti i problemi: Venere vi aiuterà. Voto della giornata: 6 e mezzo.

Sagittario - Nonostante la quadratura del Sole e, dal tardo pomeriggio, anche di Venere, che vi faranno fare i capricci, la giornata per voi non è affatto male. La Luna, infatti, vi stimolerà moltissimo e, in opposizione a Mercurio, vi farà venire qualche idea davvero originale sul lavoro, ma non solo. E', insomma, un giovedì carico di aspettative per voi e l'oroscopo dice che sono anche favoriti i contatti con l'estero soprattutto dal punto di vista professionale. Voto della giornata: 8.

Oroscopo: un giovedì super impegnato per i Pesci

Capricorno - Le previsioni del vostro oroscopo parlano di una giornata che scorrerà lentamente e con poche novità.

La Luna aiuta quelli di voi che lavorano in campo finanziario o bancario e che avranno una giornata piena di impegni. La nota positiva è la dolcezza che vi porterà Venere nel pomeriggio passando nel segno amico dei Pesci e che nei prossimi giorni potrebbe farvi venire voglia di togliervi quella corazza che indossate sempre. Voto della giornata: 7.

Acquario - L'oroscopo per voi parla di una giornata molto stimolante. Il rischio è di avere troppe idee in mente e di non riuscire a concretizzarle. Siete, infatti, molto attivi e carichi da mesi grazie al lungo transito di Mercurio nel vostro segno e oggi la Luna in Leone vi stimolerà ancora di più a pensare. Per qualcuno di voi che è in coppia, ci sono piccole difficoltà nella comunicazione con il partner che non sempre riesce a capire quello che davvero volete.

Voto della giornata: 6 e mezzo.

Pesci - La Luna in Leone vi porterà incombenze improvvise sul lavoro da affrontare e risolvere in tempi strettissimi. Dall'altro lato, però, oggi è il giorno in cui arriva anche Venere nel vostro segno. Il consiglio, quindi, è di pazientare durante la mattinata in ufficio, di far passare la prima metà della giornata con calma e sangue freddo affrontando i tanti impegni che avrete. In serata, però, potrete dedicarvi a voi stessi: una doccia, un auto-massaggio con gli oli essenziali, un bel calice di vino e tanto relax. Voto della giornata: 6.