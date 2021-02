L'Oroscopo di domani 9 febbraio porta in primo piano le previsioni e l'astrologia applicata alla giornata di martedì. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con i sentimenti e le attività lavorative. La sfida quotidiana che ci attende prossimamente è quella coincidente con il secondo giorno della corrente settimana: pronti a scoprire come sarà questo martedì in amore e nel lavoro? Iniziamo subito ad inquadrare, astrologicamente parlando, il prossimo martedì mettendo in risalto l'ottima giornata riservata dalle stelle al Cancro, segno al "top".

Efficace e pienamente positivo il periodo anche per l'Ariete e i Gemelli, nel contesto indicati in periodo a cinque stelle. Discreto periodo intanto per il Toro, sottoposto ai flussi positivi di Marte in sestile a Nettuno ma penalizzato da Venere e Saturno in quadratura a Urano.

Infine, tanto per sottolineare il momento negativo riguardante i due segni in difficoltà, le previsioni astrologiche del 9 febbraio puntano il dito verso i nati in Leone e Vergine, entrambi considerati in giornata "flop".

Previsioni zodiacali 9 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 9 febbraio al segno dell'Ariete preannuncia una bella giornata. In molti potrete contare senz'altro sulla vostra buona determinazione per qualsiasi questione da affrontare. In ambito sentimentale soprattutto, avrete una giornata e ancor più una serata davvero indimenticabile.

Per quanto riguarda la vostra vita di coppia, qualcosa vi catapulterà lontano: pronti a vivere l'amore attraverso mete vagheggiate ma mai raggiunte? Potrebbero presto avverarsi sogni dolcissimi che, forse, non siete mai riusciti a realizzare per mancanza di tempo. Single, gli astri coloreranno di verde il semaforo posto lungo la vostra strada, così non potrete certo lamentarvi.

In molti casi questo giorno potrebbe riservare novità e belle sorprese. Sarà notevole lo spirito d'iniziativa e l'intraprendenza, il che vi aiuterà a portare a termine una delicata questione sentimentale. Nel lavoro, tutto filerà liscio e gli impegni affrontati con la dovuta energia si risolveranno quasi da soli. Insomma, doveri o faccende di lavoro, tutto scorrerà con il vento in poppa.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche sottolineano una giornata semplice, certamente lineare e senza quegli ingovernabili alti e bassi, fonte di stress e nervosismo. Come si evince dal cielo astrale di vostra competenza, anche in famiglia non avrete di che lamentarvi: attenti solo ad alcuni repentini cambiamenti che potrebbero cogliervi impreparati. In amore avrete strada (quasi) libera da intoppi nelle faccende famigliari, sbrigando con celerità un'infinità d'incombenze. Sarà una giornata molto tranquilla, fatta di piccoli gesti che renderanno dolce e riposante lo stare insieme al partner. Single, non rinunciate ad un'occasione per divertirvi in modo intelligente. Usate la testa: cercate di giostrarvi tra i vari impegni in modo da trovare tempo per fare tutto, sia il dovere che il piacere.

Nel lavoro intanto non statevene con le mani sui fianchi ad aspettare che la fortuna arrivi: rimboccatevi le maniche e datevi da fare, cominciando da questa giornata. Tutto dipenderà da voi, voi siete i protagonisti della vostra vita e per questo dovete darvi da fare per realizzare quello che più desiderate.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un ottimo periodo, sicuramente molto soddisfacente in ambito sentimentale come pure nelle attività quotidiane. In generale, nel caso aveste a che fare con posizioni non brillanti, magari anche stressanti o tendenti ad affossare l'autostima e la voglia di fare, tranquilli: avrete i giusti "assi nella manica" per sovvertire svariate situazioni. In amore, una decisione presa seguendo l'istinto, senza soffermarsi a riflettere troppo, si rivelerà azzeccata.

Periodo perfetto per superare l'impasse di qualche momento di monotonia nella vita di coppia: basterà solamente trovare qualcosa capace di attirare l'interesse di entrambi, poi una buona cenetta e un film giusto faranno il resto... Single, una ventata di ottimismo alimenterà il buonumore: il benessere interiore che sprigionerete sarà contagioso e gli amici saranno attratti da voi, pronti a fare programmi per il prossimo futuro. Nel lavoro infine, la giornata sarà propizia a livello economico. Le finanze saranno ottime in quanto alcune vostre scelte si riveleranno positive e questo vi manderà in estasi.

Oroscopo e stelle di martedì 9 febbraio

Cancro: 'top del giorno'. Questa parte della settimana per la maggior parte di voi nativi partirà e si concluderà di certo alla grande!

La presenza della Luna in Capricorno sicuramente darà l'opportunità a molti di rimettere in sesto problematiche anche abbastanza ostiche da sistemare, in primis riguardanti il settore sentimentale. In amore, sarete abilissimi nell'usare la creatività e questo renderà la vita di coppia stimolante. La complicità sarà vostra fedele compagna, rendendo questo giorno pieno di gioia e serenità. L'energia degli astri vi caricherà e vi spingerà ad essere più passionali, capaci di coinvolgere il partner come mai prima d'ora. Single, sarete piacevoli, divertenti e tutto ciò in cui vi impegnerete si tingerà di pimpante vivacità. Altresì sarete ottimi organizzatori del tempo libero, coinvolgendo chiunque vi giri intorno. In generale godrete di un momento molto fortunato, perciò sappiate sfruttarlo a dovere.

Nel lavoro, il momento risulterà essere propizio per nuovi agganci. Alcuni tra questi potrebbero rivelarsi, in un futuro molto prossimo, scelte azzeccate in grado di cambiare in meglio l'attuale situazione.

Leone: ★★. Sarà un martedì da dimenticare, si o no? Come smentire il messaggio delle stelle! Il periodo infatti si annuncia decisamente da "ko", in particolare riguardo la sezione sentimentale. Qualcuno di voi nativo del segno senz'altro avrà già capito che questo a venire non sarà il giorno migliore della propria vita. Infatti, specialmente in amore, vi sentirete molto malinconici, forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato ma mai raggiunto: perché allora non provare a voltar pagina? Non è mai troppo tardi per provarci, sappiatelo.

Come dovete sapere che le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo, ad aspettarvi, pronte a regalare nuova vitalità e gioia di vivere. Single, sarete tesi già appena svegli in quanto sotto tiro da una Venere in quadratura a Marte, entrambi speculari negativi al 90%. In questo caso attenzione puntata sulla famiglia o verso i rapporti di amicizia. Qualcuno potrebbe rinfacciarvi un'azione o un comportamento da voi tenuto nel passato e farvene notare gli aspetti negativi. Non prendetelo come un rimprovero ma un'occasione per crescere e migliorare. Nel lavoro, sarà una giornata decisamente no. Verranno accumulati ritardi e contrarietà a cui si aggiungeranno imprevisti difficilmente gestibili. Avrete i nervi a fior di pelle ma non dovrete gettare la spugna: cercate solamente di sbrigare gli impegni con rapidità.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 9 febbraio, prevede un frangente abbastanza impegnativo da affrontare. Valutata dall'Astrologia quotidiana con le tre stelle relative ai periodi sottotono, la giornata potrebbe riservare difficoltà soprattutto in campo sentimentale. In generale quasi tutto proseguirà come al solito, con l'attività giornaliera a pieno regime otto ore su ventiquattro: ogni tanto riposatevi! In amore, parlando in generale, la giornata potrà indurre qualcuno a riflettere: un velo di insoddisfazione potrebbe far capolino e disturbare il normale andamento della sfera sentimentale. Gli astri intanto spingeranno affinché risolviate eventuali problemi di coppia, specialmente quelli che da tempo vi trascinate dietro senza apparente soluzione.

Non serve a nulla continuare a rimandare, sapete bene che prima o poi tutti i nodi verranno al pettine! Single, confidenze e opinioni anche se richieste potranno rivelarsi un'arma a doppio taglio. Tenete per voi pensieri e segreti, anche se questo dovesse costare fatica. In ambito professionale invece la lotta per il successo comincerà a farsi dura ed è qui che dovrete dimostrare tutta la vostra grinta e tenacia. Siete consapevoli che il vostro operato è efficace, dovete solo stringere i denti ancora un po', senza perdersi d'animo.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.