L'oroscopo della giornata di domenica 21 febbraio prevede l'arrivo di nuovi progetti per i nativi Acquario, forti di un cielo particolarmente gradevole, grazie a Giove e alla Luna in ottimo aspetto, mentre Mercurio in sestile per il segno dell'Ariete permetterà di centrare buoni risultati al lavoro. Sfera sentimentale che sarà intensa per i nativi Bilancia, grazie soprattutto a Venere, mentre Toro dovrà fare attenzione a non causare qualche litigio. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 21 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo domenica 21 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: pieni di sensualità e di sentimenti in questa giornata secondo l'oroscopo ma non solo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete Venere e la Luna dalla vostra parte, perfetti per stringere nuovi legami qualora siate single, oppure per cercare di dare una spinta alla vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo Mercurio e Giove favorevoli vi daranno consigli preziosi su come rendere al meglio con i vostri progetti. Voto - 8,5

Toro: periodo piuttosto stressante per voi nativi del segno, considerato questo cielo poco favorevole. Per quanto riguarda i sentimenti viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda della vostra anima gemella non sarà affatto facile, soprattutto per i nati nella terza decade. I single tenderanno a non dare troppe confidenze. In ambito lavorativo il rendimento non migliora, anche se l'impegno da parte vostra non manca.

Voto - 6-

Gemelli: con questa Luna in congiunzione, secondo l'oroscopo della giornata di domenica 21 febbraio, tenderete a lasciarvi andare dal punto di vista sentimentale. Sussurrerete paroline dolci all'orecchio del partner, che faranno salire non di poco la passione tra voi. Se siete single impegnatevi per regalare emozioni a chi amate. In ambito lavorativo Giove vi terrà sull'attenti, tenendovi impegnati abbastanza da riuscire a competere con gli altri.

Voto - 8,5

Cancro: la settimana si concluderà abbastanza bene per voi nativi del segno. Questo cielo sicuramente non è il massimo, ma voi ve la state cavando bene, soprattutto nel lavoro, dove nonostante i tanti impegni, non vi tirerete indietro. Per quanto riguarda l'amore voi single vi state impegnando per trovare la persona giusta, anche se potrebbe essere necessario un po’ di tempo.

Se avete una relazione fissa presto Venere vi aiuterà ad essere ancora più felici con il partner. Voto - 7,5

Leone: giornata così così dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in buon aspetto, e vi permetterà di passare una giornata tranquilla in coppia, chiudendo la settimana in modo discreto. Se siete single avvertirete meno tensione e stress. Settore professionale ancora poco soddisfacente, tant'è che potrebbe essere necessario prendere dei provvedimenti per cercare di sistemare le cose. Voto - 6

Vergine: non la domenica che speravate di vivere purtroppo a causa della Luna negativa. Nulla di grave, avrete comunque altri astri come Marte in buon aspetto. Certo, potrebbe mancare quel romanticismo che ha caratterizzato le ultime giornate, ma se per una volta mancherà in favore di una discussione costruttiva, ben venga.

L'importante sarà non dire cose che non pensate per davvero. Se siete single forse non sarete proprio convinti di una persona. Nel lavoro potrebbe esserci qualche piccolo imprevisto, ma avrete le energie necessarie per superarlo. Voto - 7-

Bilancia: sfera sentimentale particolarmente intensa secondo l'oroscopo della giornata di domenica 21 febbraio. La Luna e Venere al vostro fianco vi permetteranno di essere espansivi, romantici e affettuosi quanto basta per rendere un vortice d'amore la vostra relazione di coppia. Se siete single il vostro fascino verrà probabilmente notato ed apprezzato. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto motivati, invogliati a raggiungere ottimi risultati. Voto - 8,5

Scorpione: previsioni astrali di domenica che non vi permetteranno di fare scintille, ma almeno la Luna non sarà in una posizione scomoda, il che significa che in amore la tensione dei giorni scorsi tenderà ad appiattirsi.

Da domani inoltre potrebbe esserci un lieve recupero. Se siete single il vero amore che attendete potrebbe ritardare ancora un po’. Nel lavoro abbiate ancora un po’ di pazienza, perché fatica e impegno prima o poi verranno riconosciuti. Voto - 6

Sagittario: Luna ancora opposta che sarà un ostacolo in questa giornata di domenica. Secondo l'oroscopo infatti, in amore dovrete tenere gli occhi aperti, e non causare dolori alla vostra anima gemella senza alcun motivo. Se siete single prendetevi del tempo per valutare tutti i pro e i contro. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti seguendo la vostra tabella di marcia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6,5

Capricorno: settimana che si concluderà discretamente bene con un cielo tutto sommato buono.

In amore ci sarà una buona intesa di coppia con il partner, che vi permetterà di andare abbastanza d'accordo, prendendo insieme ogni decisione. Se siete single non azzardate ipotesi affrettate, fate tutto con calma. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno tante cose da fare, ragion per cui meglio non farsi prendere dalla fretta. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale ancora una volta ottimale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Oltre a Venere ci sarà anche la Luna a sostenervi e la vostra relazione di coppia continuerà a viaggiare lungo il binario giusto. Se siete single la vostra sensibilità vi permetterà di avvicinarvi alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di tensione è normale quando si è sotto stress, ma vedrete che riuscirete a fare tutto alla perfezione.

Voto - 8

Pesci: sfera sentimentale sottotono secondo l'oroscopo del 21 febbraio. Fortunatamente la situazione dovrebbe migliorare già da domani, ma per il momento meglio preservare il vostro rapporto. Se siete single presto i dubbi che avete su una persona in particolare spariranno. Nel lavoro troverete il coraggio di dire la vostra, e vedrete che le vostre idee saranno apprezzate. Voto - 7-