L'oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 febbraio prevede alcuni cambiamenti per i nativi sotto il segno dei Pesci, che accoglieranno il Sole e Venere nel proprio segno zodiacale, permettendo dunque una svolta in ambito sentimentale, mentre Bilancia potrà contare su una buona vitalità insieme al partner. Leone avrà qualche possibilità di recupero in amore, grazie alla Luna in congiunzione, e Venere non più influente, così come i nativi Toro, che noteranno un'intesa di coppia in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 22 al 28 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo dal 22 al 28 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: in questa settimana ci saranno alcuni cambiamenti nella vostra configurazione astrale.

Venere infatti cambierà segno e sarà meno influente per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo però, non ci saranno grandi problemi per la vostra relazione di coppia, perché con un pizzico d'impegno in più, continuerete a cavarvela egregiamente. Se siete single e fate qualche nuovo incontro, valutate i pro e i contro e se volete, fatevi pure avanti. Nel lavoro continueranno ad arrivare buoni risultati, e potreste anche decidere di imbattervi in nuovi progetti interessanti. Voto - 8-

Toro: previsioni astrali della prossima settimana in miglioramento per voi nativi del segno. Venere e il Sole si troveranno in sestile dal segno dei Pesci a partire da giovedì, e per quanto riguarda i sentimenti avrete modo di recuperare l'intesa di coppia con il partner, ultimamente non delle migliori.

Attenzione però perché ci sarà la Luna in Leone a dare ancora un po’ di fastidio, dunque cercate di resistere ancora un po’. Se siete single inizierete a guardarvi intorno con maggior interesse. Nel lavoro dovrete ancora impegnarvi molto se volete risalire la china, ma voi non vi arrenderete. Voto - 7+

Gemelli: situazione che tenderà a peggiorare un po’ secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Venere infatti si troverà in posizione sfavorevole a partire da giovedì, dunque fareste meglio a non assumere un atteggiamento troppo invadente nei confronti del partner. Se siete single attenti a dei possibili due di picche piuttosto deludenti. Per quanto riguarda il lavoro invece continuerà la vostra striscia positiva, grazie a Giove e Mercurio che continueranno a sostenere il vostro operato.

Voto - 7-

Cancro: questo cielo finalmente tornerà ad essere favorevole secondo l'oroscopo. Già da lunedì infatti ci sarà la Luna in congiunzione a dare una marcia in più alla vostra relazione sentimentale. Successivamente, arriverà anche Venere in trigono dal segno dei pesci a tenere alta l'intesa di coppia. Se siete single tagliare i rami secchi, e dare vita a nuovi rapporti sarà l'ideale per voltare pagina, e magari provare a buttarsi in una nuova relazione. Nel lavoro forse inizierete a sentire il fiato sul collo considerato che ci saranno tante cose da fare, ma voi cercherete di non arrendervi, contando soprattutto sulla buona posizione di Marte. Voto - 7,5

Leone: resistete ancora qualche altro giorno, perché secondo l'oroscopo della prossima settimana le cose sono destinate a cambiare, almeno dal punto di vista sentimentale.

Da mercoledì infatti, arriverà la Luna in congiunzione e poi Venere dal giorno dopo smetterà di essere opposta. Magari potrebbe volerci un po’ di tempo affinché l'intesa di coppia torni in alto, ma riuscire a dialogare con il partner e vivere un'atmosfera più tranquilla sarà un buon inizio. Se siete single troverete più gusto a stare in compagnia dei vostri amici. Settore professionale che ancora scricchiola, ma nutrirete un certo ottimismo. Voto - 7+

Vergine: situazione che tenderà purtroppo a peggiorare per voi nativi del segno. Venere infatti diventerà opposta da giovedì, e dovrete cercare di preservare la vostra relazione di coppia, evitando di commettere errori o causare incomprensioni. Se siete single forse potreste non trovarci più tanto gusto a stringere nuove conoscenze.

Settore professionale che invece continuerà ad andare avanti molto bene, grazie soprattutto a Marte in trigono dal segno del Toro, che vi terrà in forze e lucidi da poter gestire bene le vostre mansioni. Voto - 6,5

Bilancia: oroscopo settimanale in lieve calo rispetto alle precedenti, ma ancora abbastanza soddisfacente. Certo, Venere non sarà più dalla vostra parte, e le giornate di lunedì e martedì non saranno un granché a causa della Luna in quadratura, almeno in amore. Potrebbe esserci qualche piccolo litigio con il partner, ma fortunatamente risolverete presto la situazione. L'intesa di coppia però non sarà così altissima, dunque attenzione. Se siete single forse ci sarà qualche difficoltà in più, ma avrete ancora qualche possibilità di trovare l'amore.

Nel lavoro Giove e Mercurio saranno ancora favorevoli, e andrete abbastanza spediti con le vostre mansioni, senza particolari criticità. Voto - 7+

Scorpione: sarete finalmente pronti a riprendere in mano la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo della prossima settimana. Lunedì e martedì infatti la Luna sarà in trigono dal segno del Cancro, mentre da giovedì Venere tornerà a sorridervi dal segno dei Pesci. La vostra relazione dunque sarà destinata a viaggiare nuovamente sui giusti binari. Attenzione solo mercoledì, quando la Luna sarà in quadratura. Se siete single potreste riuscire a trovare qualcuno che viaggia sulla vostra stella lunghezza d'onda. Nel lavoro non ci saranno grandi novità per il momento, in quanto questo cielo ancora non tenderà a favorirvi.

Cercate dunque di resistere. Voto - 7,5

Sagittario: settimana positiva solamente a metà per voi nativi del segno. Se fino a giovedì non avrete alcun tipo di problema dal punto di vista sentimentale, grazie anche alla Luna in buon aspetto dal segno del Leone, da venerdì potrebbero esserci alcune incomprensioni nella vostra vita di coppia, colpa di Venere che si troverà in quadratura. Se siete single non perdete la speranza, siete ancora in tempo per farvi avanti. In ambito lavorativo invece riuscirete a prendere spesso le giuste decisioni, portando le vostre mansioni al successo, merito anche di Giove e di Mercurio. Voto - 7+

Capricorno: un buon cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Forse la settimana potrebbe iniziare sottotono a causa della Luna opposta, ma presto ritroverete la giusta serenità con la vostra anima gemella, vivendo un rapporto tutto sommato tranquillo, grazie anche a Venere.

Se siete single prendetevi tutto il tempo necessario prima di buttarvi in una nuova storia d'amore. Nel lavoro avrete modo di chiarire i vostri dubbi e procedere spediti con le vostre mansioni. Voto - 7,5

Acquario: non una settimana grandiosa per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere lascerà il vostro cielo, e la Luna non sarà in una posizione felice. Per quanto riguarda i sentimenti dunque potreste perdere un po’ di mordente, ma con un po’ di fiducia in più sicuramente recupererete. Se siete single forse l'amore potrebbe non essere la vostra priorità nelle prossime giornate, anche se potrebbe comunque arrivare. Nel lavoro sarete piuttosto lucidi e consapevoli delle vostre azioni sui vostri progetti. Non preoccupatevi dunque, con Giove e Mercurio al vostro fianco ci saranno ancora ottimi risultati.

Voto - 7-

Pesci: oroscopo della settimana grandioso per voi nativi del segno. Lunedì e martedì ci sarà la Luna nel segno a rendervi più romantici, mentre da giovedì arriverà Venere nel vostro cielo, pronta a darvi una marcia in più per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single questo potrebbe essere il momento adatto per buttarsi in una storia d'amore. Nel lavoro la situazione rimarrà pressoché invariata. Questo significa che arriveranno discreti risultati, e voi avrete modo di sentirvi più o meno soddisfatti del vostro operato. Voto - 8