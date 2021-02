Le previsioni di marzo vedono una serie di transiti che mettono in primo piano la voglia di alleggerire il quotidiano e di lasciare da parte ogni tipo di complicazione. L'Oroscopo del mese parte da Venere che si troverà nei Pesci fino al 21 e che quindi metterà l'accento sul romanticismo. Passando poi nell'Ariete, la situazione cambierà e l'amore sarà vissuto solo come flirt e voglia di avventura. Marte, il pianeta della lotta e dell'azione, sarà nei Gemelli e ci sarà tantissima voglia di movimento, di comunicare, ma bisognerà fare attenzione a non essere superficiali. Vediamo ora quali sono le previsioni del terzo mese dell'anno per tutti i segni dello Zodiaco.

Previsioni da 10 e lode per Ariete e Cancro

Ariete - Il 20 marzo, quando il Sole entrerà nel vostro segno, avrà inizio la primavera e entrerete in un periodo di grande rinnovamento. Le previsioni per voi sono molto buone, in particolare dalla metà del mese, quando grazie al supporto di Venere, Marte, Giove e Saturno potrete davvero organizzare in modo soddisfacente la vostra vita in ogni campo. L'amore è sotto ottimi auspici, soprattutto per le coppie già formate. Per i single, invece, ci sono buone possibilità di fare incontri, ma che potrebbero restare inizialmente solo a livello di amicizia amorosa.

Toro - Il supporto del Sole e di Venere nei Pesci non è male. Questi due pianeti vi permettono di ammorbidire molte situazioni che nell'ultimo periodo sono state molto tese.

Fino al 15, però, avrete Mercurio in quadratura, quindi dovrete fare in modo di rendere costruttiva ogni tipo di discussione che farete. Ricordate che Giove, Urano e Saturno vi chiedono sempre di cambiare, di fare tagli anche drastici in ogni campo. Se non seguite questo loro consiglio, vi troverete a subire un abbandono o la fine di un'esperienza lavorativa.

Siate più decisi.

Gemelli - Le previsioni per voi parlano di molte occasioni lavorative che arrivano dall'ottimo aspetto di Mercurio e di Giove verso il vostro segno. Il periodo non è dei migliori dal punto di vista dell'umore, ma grazie al supporto di Marte, che sarà nel vostro segno, troverete il modo per modificare tutto a vostro favore. In amore sarete un po' più capricciosi del solito: Venere in quadratura vi fa allontanare troppo dalla realtà.

Fate attenzione a non sognare troppo e a non cadere in qualche tentazione extra se siete in coppia.

Cancro - Il mese di marzo sarà concentrato soprattutto sui sentimenti e l'amore. Sole e Venere nei Pesci non possono che rendervi super romantici, molto sensuali e seducenti. Riprendete fiato e ritrovate la serenità: è il periodo giusto per lavorare su voi stessi, per prendervi del tempo e capire cosa volete, che cosa c'è dentro di voi e cosa vorreste cambiare. È il periodo adatto per riflettere sul vostro futuro. La posizione di Marte nei Gemelli, però, non vi aiuterà molto nelle faccende pratiche.

Leone - Marzo favorirà la vostra ripresa. Nonostante le dure opposizioni che arrivano da Mercurio, Giove, Saturno e la durissima quadratura di Urano dal Toro, voi Leone potrete contare su un ottimo Marte nei Gemelli.

Questo vuol dire che almeno dal punto di vista fisico inizierà un periodo più positivo degli ultimi mesi. Lo stesso Marte favorirà anche chi lavora nel campo delle comunicazioni o deve spostarsi per la sua professione. In amore riprenderete vigore: le previsioni favoriscono incontri con persone con un'evidente differenza di età.

La Bilancia in amore si annoia e lo Scorpione riprende quota

Vergine - Marzo si apre con l'opposizione di Sole e Venere al vostro segno. Da un lato sarete stimolati ad aprirvi di più, a essere più vicini alle persone di famiglia o al partner. Dall'altro lato, però, potreste anche sentirvi trascurati dalle persone del vostro ambiente. Durante tutto il mese cercate di non stancarvi troppo e di avere cura di voi stessi: Marte si troverà in posizione critica e le energie potrebbero non bastarvi per fare tutto.

Il lavoro sarà un po' più pesante del solito e dal 16 marzo in poi sono possibili piccoli problemi pratici. Per l'amore, invece, tutto dipenderà da voi e da come comunicherete. I nuovi incontri sono favoriti e sono possibili colpi di fulmine.

Bilancia - Marte in Gemelli vi darà un grandissimo aiuto ad affrontare piccoli inconvenienti che potrebbero verificarsi nell'ambiente di lavoro. Vi donerà anche tanta energia e voglia di mettervi in movimento in ogni campo. Dal 20 marzo, con il passaggio di Venere e del Sole in Ariete, le previsioni dicono che ci saranno novità per chi di voi lavora in una società oppure vuole aprirla. I pianeti favoriscono le nuove iniziative in campo professionale e Saturno vi aiuterà nel tempo a rendere tutto molto stabile.

In amore tutto scorre senza traumi, ma anche senza troppe emozioni: non fate confusione tra amicizia e amore.

Previsioni per marzo: il Sagittario ha bisogno di un periodo di pausa

Scorpione - Le previsioni del mese di marzo vedono, finalmente, alleggerirsi la situazione. Il passaggio di Marte dal Toro ai Gemelli è un'ottima notizia. Questo nuovo transito vi renderà più decisi e meno nervosi. Grazie a Venere e al Sole nei Pesci potrete riprendere in mano una vostra situazione sentimentale che stava vivendo un periodo davvero molto critico. Dal 16 marzo, inoltre, grazie a un ottimo Mercurio, ritroverete serenità anche a livello lavorativo. Certo, ci sono sempre Giove, Urano e Saturno negativi, ma voi amate le sfide e quindi saprete come cavarvela.

Sagittario - Il mese di marzo inizia in sordina. Sole e Venere non vi renderanno la vita facile in amore e Marte in posizione critica potrebbe creare qualche piccola incomprensione con il partner. Nella prima parte del mese, quindi, sarà il caso di dedicarvi solo al lavoro e alle amicizie. Se vi sentirete un po' giù di morale accettate l'aiuto di un amico o di un'amica. Dovete ritrovare un pizzico della vostra libertà e questo non vuol dire che dovete lasciare il partner, ma magari prendervi qualche giorno solo per voi. Il cielo tornerà luminoso con il passaggio di Venere in Ariete il giorno 21: inizierà la vostra primavera.

Capricorno - Le previsioni favoriscono inizialmente i Capricorno della terza decade, che possono contare ancora sull'aiuto e l'energia di Marte nel Toro fino al 4 marzo.

Marte nei Gemelli, invece, sarà neutro e l'oroscopo vi consiglia di rilassarvi e dedicarvi a tutto quello che finora avete trascurato: il vostro amore, i figli, gli hobby. Dal 16 marzo avrete Mercurio dalla vostra parte, allora potrete tornare a pianificare e progettare: iniziate qualcosa di nuovo e cambiate il vostro look. Dal 21 marzo, con Venere negativa, attenzione al malumore e all'arrivo di qualche problema in famiglia.

Acquario - Il transito per voi più importante è quello di Marte che entra nei Gemelli: unito a Giove e a Saturno vi porterà tantissime novità. Le previsioni dicono che ci saranno tantissimi contatti da sfruttare in modo positivo nel campo lavorativo. L'amore sarà messo in secondo piano fino al 21 marzo, ma da quella data anche il vostro cuore potrà tornare a battere.

Per quelli di voi che vivono lontani dal partner, verso fine mese potrebbe esserci l'occasione di un incontro. Le previsioni, inoltre, parlano di possibili notizie importanti in arrivo per chi lavora in campo editoriale.

Pesci - Marzo è il vostro mese: con Sole e anche Venere nel vostro segno non potrete lamentarvi. L'atmosfera è serena fino al 4 marzo e dopo questa data, con il passaggio di Marte in posizione a voi critica, si potrebbero verificare situazioni impreviste, ma molto interessanti, in campo sentimentale. Sono possibili nuovi incontri, ma anche contatti da parte di qualcuno a cui non stavate più pensando. Insomma, accadrà qualcosa che vi stupirà! Per il lavoro le previsioni vi suggeriscono di fermarvi: se avete intenzione d'iniziare qualcosa di nuovo, aspettate il 15 marzo.