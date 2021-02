Cosa prevedono gli astri nell’Oroscopo di giovedì 11 febbraio? Questa giornata si svolgerà sotto l’influsso della Luna Nuova in Acquario. I nati della Vergine avranno delle prove o sfide da sostenere mentre i Cancro si posizionano al primo posto in classifica per via del novilunio che riaccenderà il loro cuore.

Approfondiamo ogni cosa attraverso le seguenti previsioni degli astri e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Oroscopo dei quattro segni ultimi in classifica

Leone (12° in classifica) - Giornata che potrebbe rivelarsi caotica, specialmente all’interno di quelle relazioni che vanno avanti da tanti anni e che ormai si respira aria di apatia.

Occhio alle ricadute, sarà bene cercare di non farsi sopraffare da niente e nessuno, perché questa giornata metterà a dura prova il vostro animo. Potreste rivedere un vecchio amore o una persona appartenuta al vostro passato, in questo caso ricorderete i tempi andati. Ci sono delle circostanze o delle informazioni che non avete ancora preso in considerazione, non ignoratele più.

Ariete (11° in classifica) - Eccoci giunti nel cuore della settimana, ma a quanto sembra niente sta procedendo come programmato o sperato. In cuor vostro sperate che un miracolo arrivi all’ultimo istante, del resto è meglio tardi che mai. Distaccatevi dalle soluzioni che sinora avete applicato, vi occorre un drastico cambiamento altrimenti non riuscirete a venir fuori dalla situazione d’impasse in cui state navigando.

Applicare qualcosa di unico e nuovo vi permetterà di vivere una sorta di rinascita e vi aiuterà a scrollarvi la monotonia di dosso.

Capricorno (10° in classifica) - L’oroscopo dice che siete un po’ combattuti. A quanto pare vi trovate ad un bivio e non sapete quale strada percorrere, ma rimanere fermi non migliorerà di certo le cose. Da una parte volete spiccare il volo e mostrare al mondo di che pasta siete fatti, ma da un altro lato avete timore di sbagliare e di aggravare la situazione.

Il 2020 è stato un anno molto brutto a livello generale, ma avete imparato tante cose soprattutto che la vita è preziosa. Gli astri invitano ad uscire dalla zona di comfort e a mettervi alla prova. Basta compiere un’azione alla volta e alla fine riuscirete ad ottenere dei buoni risultati.

Sagittario (9° in classifica) - Da un po’ di tempo a queste parti non ve la state passando bene.

Sofferenza, confusione, tristezza, ma anche euforia, state provando un mix di tutte queste emozioni. Avete necessariamente bisogno di mettere un punto al caos e di riordinare la vostra mente. Questo giovedì avrete tutte le armi migliori per passare all’attacco. Con i figli o i genitori occorrerà essere più indulgenti: evitate di scaricare sugli altri le vostre frustrazioni. C’è qualcosa che si è rotto o che non vi occorre più e che dovete liberarvene il prima possibile.

Previsioni astrali 10 febbraio: i segni nella media

Toro (8° in classifica) - Da giorni, all’interno dell’ufficio, di una relazione o in famiglia, si è respirata un’aria tesa, ma a partire da questo giovedì l’armonia potrà essere ristabilita. Un velo di insoddisfazione sta avvolgendo la mente di qualche nativo di questo segno che vorrebbe vivere una vita migliore e piena di avventure.

Vi sentite incatenati, ma anche in una circostanza del genere è possibile costruire un proprio spazio e lanciarsi in nuove attività o passioni. C’è una certa persona che reputate invadente, in tal caso sarà bene parlarci chiaramente.

Scorpione (7° in classifica) - C’è qualcosa o qualcuno a cui non rinuncereste mai e poi mai, ma tutto questo vi fa sentirete insicuri e timorosi visto che convivete con la paura che delle cose possano precipitare. Questo sarà un giovedì tranquillo e stabile, perfetto per mettere i puntini sulle “I” e passare al contrattacco. Una pratica di meditazione vi sarà di grande aiuto, ma va bene anche una passeggiata all’aria aperta o alcuni minuti di riflessione in solitaria. Combattete i vostri vizi, specie se sono essi a impedirvi di compiere quel passo in più.

Gemelli (6° in classifica) - Giovedì ideale per rimettere i conti in ordine e per fare il punto della situazione generale. Un’accurata riflessione vi sarà di grande aiuto, specie perché eviterete di infilarvi in grossi pasticci. Presto riuscirete ad agguantare ciò che state cercando da tempo. Le stelle parlano di una certa relazione che state trascurando, in tal caso correre ai ripari vi aiuterà a salvare il rapporto prima che si spezzi completamente. Serata tranquilla, guarderete un bel film o una serie tv emozionante.

Bilancia (5° in classifica) - Possibili uscite di denaro per shopping. San Valentino si avvicina a grandi passi e le coppie innamorate saranno alle prese con il regalo perfetto per la persona amata. Da tempo state puntando un obiettivo o forse dovete sostenere un esame oppure state aspettando dei risultati, ebbene, le stelle rivelano che l’attesa sta per finire.

Il vostro corpo necessita di un’alimentazione più sana e di maggior movimento, ultimamente vi state lasciando andare.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni

Vergine (4° in classifica) - Il vostro segno rientra tra i segni più fortunati di questo giovedì. Nel cuore di febbraio, tante cose potrebbero verificarsi. Chi ama i libri, la televisione, le collezioni o i dispositivi tecnologici, in giornata si ritroverà a che fare con loro. Conservate l’amore per le vostre passioni e nel caso in cui qualcosa non dovesse più darvi lo stesso entusiasmo di un tempo, allora cambiate. Le previsioni astrologiche dell’11 febbraio vi vedranno più spigliati che mai e questo favorirà coloro che dovranno sostenere una prova o un colloquio.

Pesci (3° in classifica) - Tutto risulterà favorito in queste 24 ore che profumano di Luna Nuova.

Potreste approcciare una certa persona affascinante oppure potreste portare ad un buon punto un lavoro o un progetto personale. In famiglia si respirerà un clima di complicità e condivisione. Quando la famiglia risulta unita, tendete a sentirvi molto sereni e forti. Siete cambiati e forse non ve ne siete accorti, magari prima ve la prendevate per qualsiasi sciocchezza mentre adesso avete imparato ad apprezzare ogni singolo evento. Bene l’amore di coppia, San Valentino si avvicina a grandi passi e sono previste tante emozioni.

Acquario (2° in classifica) - La Luna Nuova nel vostro splendido segno accentuerà i vostri talenti, sogni, speranze ed anche il fascino risulterà irresistibile. Tendente a sottovalutarvi, ma questo è sbagliato. In questo giovedì sarete sordi alle dicerie della gente e ciechi ai commenti sciocchi che corrono solitamente sui social.

Sarà una giornata più che valida, andrà tutto ok. Chi ama cucinare, potrà sperimentare delle nuovissime ricette. Qualcuno uscirà oppure avrà un incontro al bar con colleghi/amici/possibili partner. I più grandi penseranno ai loro figli/nipotini.

Cancro (1° in classifica) - L’oroscopo del giorno 11 febbraio annuncia un giovedì bellissimo per voi che siete sempre sull’attenti. Da sempre convivente con stati di panico e ansia, non a caso la notte impiegate molto tempo prima di addormentarvi e questo per colpa dei mille viaggi mentali che tendete a fare. Tuttavia, in queste 24 ore tirerete un simbolico sospiro di sollievo e questo perché vi sentirete bene sia a livello fisico che mentale. Gli astri premono affinché continuiate a tenere duro e a non perdere di vista i vostri sogni.

L’amore sta per sbocciare nei cuori dei single che sinora hanno sempre ricevuto delusioni. Bene le coppie, un nuovo progetto si intravede all’orizzonte e lo rivelano le previsioni astrali della settimana prossima.