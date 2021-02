L'oroscopo della giornata di mercoledì 24 febbraio prevede qualche momento di agitazione per i nativi Toro, considerato questo cielo un po’ contrario, mentre Leone avrà finalmente un buon motivo per sorridere, soprattutto in amore, grazie alla Luna in congiunzione. Bilancia riuscirà a padroneggiare con facilità e professionalità in propri progetti lavorativi, mentre Pesci sarà abbastanza comunicativo con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 24 febbraio.

Previsioni oroscopo mercoledì 24 febbraio segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vi mette allegria, energie e voglia di fare in questa giornata di mercoledì, grazie alla Luna in trigono dal segno del Leone.

In amore sarete inarrestabili, pieni di fascino, sempre pronti a rendere felice la vostra anima gemella. Se siete single il vostro modo di interagire con le persone, in particolare con chi amate, sarà praticamente splendido. Nel lavoro un forte spirito d'iniziativa vi permetterà sempre di distinguervi dai colleghi. Voto - 9

Toro: giornata non delle più promettenti secondo l'oroscopo, anche se la situazione presto tenderà a migliorare. Questa Luna in quadratura rallenterà la vostra carica dal punto di vista sentimentale, rendendovi più agitati del solito, con un'intesa di coppia destinata a scendere. Se siete single dovreste fare più ordine nella vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro Marte resterà attaccato a voi per il momento, ma non sperate in risultati da fuoriclasse.

Voto - 6

Gemelli: sfera sentimentale particolarmente emotiva secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 24 febbraio. Venere in trigono e la Luna in sestile vi permetteranno di vivere al meglio le vostre emozioni con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single ci saranno alcuni cambiamenti piacevoli nella vostra vita quotidiana.

In ambito professionale qualche piccolo suggerimento potrebbe tornarvi utile per ultimare un progetto. Voto - 8

Cancro: non una giornata particolarmente entusiasmate, piena di novità o bei momenti, ma comunque abbastanza soddisfacente. Secondo l'oroscopo infatti, non ci saranno tanti astri ad influenzare la vostra giornata, e in ambito sentimentale siate semplicemente voi stessi, sia voi single che coloro già impegnati.

Discreto il settore professionale, con Marte in sestile dal segno del Toro che vi terrà abbastanza attivi da saper portare a termine le vostre mansioni. Voto - 7+

Leone: inizierete a vedere la luce in fondo al tunnel e secondo l'oroscopo del 24 febbraio, potrete tornare finalmente a respirare, a sorridere e sperare in amore. La Luna si troverà in congiunzione al vostro segno, e da domani Venere smetterà di essere opposta. Dunque è arrivato il momento di riprendere in mano la vostra vita sentimentale e tornare ad essere un tutt'uno con il partner, o se siete single provate a frequentare più persone. Nel lavoro ancora dovrete soffrire un po’, ma questa volta avrete un pizzico di ottimismo in più. Voto - 7,5

Vergine: giornata nel complesso discreta per voi nativi del segno.

In amore saprete essere di sostegno per la vostra anima gemella, vivendo un rapporto tutto sommato stabile. Se siete single forse non ci saranno grandi novità, ma a voi starà bene così. Vi farà bene per una volta riposarvi e non pensare a niente. In ambito lavorativo Marte in buon aspetto vi darà abbastanza energie da portare a termine tutti i lavori del giorno. Voto - 7,5

Bilancia: ottimo periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Potrete contare sulla Luna in sestile e Venere in trigono dal segno dell'Acquario che vi daranno un grande aiuto in amore. Se di recente di sono stati dei litigi infatti, avrete modo di recuperare. I single saranno un po’ troppo vivaci, ma potrebbero riuscire ad attirare l'attenzione della persona che piace.

In ambito lavorativo Giove vi darà una notevole lucidità mentale, utile se siete rimasti bloccati con un progetto. Voto - 8

Scorpione: un cielo non molto soddisfacente per voi nativi del segno in questa giornata. Ci sarà infatti la Luna in quadratura oltre a Venere negativa, seppur ancora per poco. Da domani già la situazione dovrebbe migliorare, ma una giornata no può capitare a tutti, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se siete single non sarà per niente facile andare d'accordo con gli altri in questa giornata, così come nel lavoro, tant'è che fareste meglio a lavorare completamente in autonomia, senza chiedere nulla ai colleghi. Voto - 5

Sagittario: rapporti affettivi molto soddisfacenti in questa giornata. Ci saranno momenti di gioia e di armonia tra voi e la vostra anima gemella, grazie soprattutto alla Luna in trigono dal segno amico del Leone.

Se siete single troverete la vostra serenità nelle persone che più amate. In ambito lavorativo metterete tanta passione nei vostri progetti, soprattutto in quelli che vi stanno più a cuore, affinché siano perfetti non solo ai vostri occhi. Voto - 8,5

Capricorno: giornata tutto sommato discreta per voi nativi del segno. In amore arriveranno momenti piuttosto piacevoli da vivere con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single starete molto bene in compagnia delle persone che amate. Nel lavoro sarà una giornata molto produttiva, dove sarete in grado di gestire bene spese ed entrate. Non mancheranno poi le energie grazie a Marte in trigono dal segno del Toro. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale che tenderà a peggiorare nei prossimi giorni secondo l'oroscopo.

Purtroppo la Luna sarà in opposizione, e Venere lascerà il vostro segno. Per quanto riguarda i sentimenti dunque potreste faticare un po’ a comprendere al meglio il partner, rischiando spesso di causare litigi. Se siete single allontanarsi dagli altri non sarà di certo una valida soluzione. In ambito lavorativo non ci saranno peggioramenti, ma forse dovrete affrontare qualche spesa in più del previsto. Voto - 6,5

Pesci: sarete pronti ad accogliere Venere nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di mercoledì. Dal punto di vista sentimentale dunque godrete di rapporti molto piacevoli e sereni, soprattutto con la vostra anima gemella. Se siete single le conversazioni con gli altri avranno un tono particolarmente emotivo. In ambito lavorativo saranno favorite soprattutto quelle mansioni che richiederanno creatività.

Voto - 7,5