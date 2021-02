La settimana che va da lunedì 8 al weekend del 14 febbraio 2021 mostrerà una classifica che rimarrà stabile per quel che concerne i primi segni dell'Oroscopo, mentre ci saranno dei cambiamenti significativi per i segni che erano in “basso” nella settimana precedente.

Marte arriverà nella costellazione del Toro, mentre la Luna si sposterà nella costellazione dei Pesci.

Ancora ottimo l'Acquario con una combinazione planetaria fatta da Venere, dal Sole e da Giove e Saturno.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni per la settimana.

I primi posti: Pesci in miglioramento

1° Acquario: farete faville in amore anche per questa settimana, ma stavolta ci saranno novità più dense e cariche di prospettive interessanti, molto tenere e romantiche.

Sarete ottimisti sul lavoro, con questa fortuna di Venere che con il Sole darà la carica non solo a voi, ma anche alle persone che vi circondano.

2° Bilancia: in quanto segno di aria, godrete della fortuna di Venere in ogni suo aspetto, ma sarà il lavoro quello che riceverà più benefici da questa situazione astrologica. Riceverete delle proposte lavorative niente male e potreste avanzare di carriera senza troppi sforzi ma soprattutto con la promessa di guadagni eccellenti.

3° Gemelli: sarà una settimana in cui respirerete una armoniosa situazione sentimentale che rasenta l'idillio, e per i single potrebbero esserci degli innamoramenti che sicuramente potrebbero sfociare in una relazione amorosa. Prestate la massima concentrazione dei vostri incarichi, durante le ore lavorative.

4° Pesci: seppure a fatica, vi siete conquistati il quarto posto grazie alla vostra perseveranza, che vi darà parecchi frutti positivi nel corso della settimana. Se nelle prime giornate non ci saranno novità rilevanti, dalla seconda parte in poi avvertirete un ottimismo che vi renderà in grado di fare qualunque cosa.

I segni 'nel mezzo': Toro in rialzo

5° Toro: le energie non vi mancheranno affatto, e saranno esattamente queste il motore propulsore per le vostre avventure di stampo professionale. Gli affari non faranno altro che aumentare e migliorare dal punto di vista remunerativo. Ci saranno momenti di grande affinità erotica con il partner.

6° Sagittario: anche se siete scesi nella classifica settimanale, non avrete comunque rivali nella sfera professionale.

Però dovrete rivedere la vostra relazione amorosa chiarendo determinate questioni di gelosia sopita con il partner. Il weekend si prospetta decisamente interessante.

7° Pesci: qualche piccolo ostacolo all'inizio della settimana certamente non riuscirà ad abbattervi, specialmente se avrete a che fare con delle capacità affaristiche solitamente ottime. Ci saranno momenti di grande passionalità con il partner e di una intesa eccellente con le amicizie.

8° Scorpione: anche se sul piano amoroso e delle amicizie respirerete un'aria di quiete e tranquillità ineguagliabili, potreste avere parecchie difficoltà sul lavoro e sul settore burocratico che dovrete risolvere entro la fine della settimana. Un aiuto esterno non vi farà che bene.

Gli ultimi posti: Vergine in ribasso

9° Cancro: le collaborazioni sul lavoro vi daranno quella piccola marcia in più che in solitaria purtroppo vi mancherà. Fortunatamente avrete a che fare con una sintonia molto forte con i colleghi, ma dovrete rivedere i rapporti all'interno della famiglia di origine.

10° Capricorno: pignoli. Ultimamente avete avuto qualche delusione professionale, e per questo tenderete a essere più precisi del solito. Non sarà affatto un male, ma nelle ultime giornate della settimana potreste arrivare a risultare pedanti agli occhi dei colleghi.

11° Vergine: la poca sintonia in amore e in famiglia vi procurerà qualche timore per il futuro. Il vostro malumore potrebbe peggiorare sensibilmente, ma ci saranno alcune piccole soddisfazioni con la professione che certamente attendevate da tempo.

Evitate però di abbassare la guardia sul posto di lavoro.

12° Leone: nonostante siate volenterosi e ben disposti ad avere incarichi più impegnativi, sarà una settimana che potrebbe essere molto dura per le finanze. Il consiglio sarà quello di stringere i denti e non mollare alla prima difficoltà. Il weekend potrebbe non essere all'altezza delle aspettative.