Gli astri e le stelle lasciano presagire una giornata interessante per l'Acquario, il quale potrebbe essere alle prese con qualcosa di nuovo e emozionante. È un momento di soddisfazione per i Pesci, che per quanto riguarda l'ambito lavorativo possono dare molto. Alti e bassi in amore per lo Scorpione. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 4 febbraio per tutti i segni con per amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del 4 febbraio per tutti i segni

Ariete: Si riaccende la passione. Questa giornata è ideale per parlare di sentimenti e non è escluso che qualcuno possa fare un incontro speciale.

Ok il lavoro.

Toro: il consiglio dell’oroscopo per le prossime 24 ore è quello di tagliare i rami secchi. Il momento di voltare pagina e lasciarsi alle spalle tutto ciò che non funziona che porta negatività. Cautela per il fisico. Armonia in amore.

Gemelli: l’oroscopo di giovedì 4 febbraio lascia prevedere una giornata interessante per il segno. Sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda l’amore potrebbero esserci delle novità. Qualcuno potrebbe ottenere un nuovo incarico, altri potrebbero fare un incontro fatale. Bene il fisico.

Cancro: l’attenzione del segno durante questa giornata dovrà essere dedicata all’amore rapporti interpersonali, un po’ trascurati nell’ultimo periodo. È un buon momento per il fisico e anche in ambito lavorativo potrebbero arrivare buone notizie.

Leone: la giornata inizia con grande energia e forza per il segno, che finalmente inizia momento di recupero dopo alcune giornate abbastanza pesanti. La mattinata si rivela proficua, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica è lavorativa. Bene l’amore.

Vergine: l'oroscopo di giovedì 4 febbraio lascia presagire una giornata interessante per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Qualcuno potrà infatti concludere delle trattative vantaggiose o avviare nuovi progetti. Venere protegge l’amore aiuta a usare con misura le energie.

Bilancia: le stelle lasciano presagire una giornata di conquiste, che queste riguardano l’amore o la sfera lavorativa non è ben chiaro, quello che è certo è che le soddisfazioni non mancano. Ottima la forma fisica, siete energici, creativi e in forza.

Scorpione: continuano gli alti e bassi in amore, dove qualcuno potrebbe essere alle prese con discussioni e mali umori. Al contrario momento per quanto riguarda il lavoro e il fisico.

Sagittario: il vostro cielo è illuminato da stelle positive e vantaggiose che lasciano presagire l’arrivo di interessanti novità per quanto riguarda il lavoro, ma anche grandi emozioni per quanto riguarda l’amore.

Capricorno: dopo un momento di sconforto, finalmente il segno è pronto a rialzarsi, rimboccarsi le maniche e inseguire con costanza il successo che pensa di meritare. È un momento di rivoluzione e cambiamento tanto per quanto riguarda il lavoro che l’amore. Le stelle vi proteggono.

Acquario: la giornata inizia presentando altre nuove prospettive. Soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica ed economica si potrebbero aprire nuove strade, soluzioni finora non tenute in considerazione ma che potrebbero avvicinarvi a risultato ambito.

Serenità in amore.

Pesci: l’oroscopo di giovedì 4 febbraio lascia presagire una giornata emozionante per quanto riguarda l’amore. Qualcuno potrebbe prendere decisioni improvvise ma non per questo meno giuste. Soddisfazioni nel lavoro.