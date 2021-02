L'oroscopo della giornata di venerdì 12 febbraio prevede la Luna spostarsi nel segno zodiacale dei Pesci, per rimanerci fino alla fine della settimana, mentre il Toro potrebbe essere un po’ di aperto e chiaro con gli altri. Tanti pianeti favorevoli ci saranno per i nativi della Bilancia, che soprattutto nel lavoro avranno modo di fare un bel salto di qualità, mentre per lo Scorpione ci sarà maggior serenità dal punto di vista sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 12 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 12 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: la giornata di venerdì dal punto di vista sentimentale continua a darvi soddisfazioni.

Se siete single questo periodo sarà il più adatto per mettere in mostra tutte le vostre doti migliori. Se avete una relazione stabile valutate attentamente alcune proposte. In ambito lavorativo sarete pieni di idee e di energie, merito in particolare di Giove e Mercurio in sestile dal segno dell'Acquario. Voto - 8+

Toro: le energie non mancano in questo periodo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, tutto merito di Marte in congiunzione, che in particolare in ambito lavorativo vi rende lucidi e professionali. In amore invece le cose non vanno per il meglio al momento, ciò nonostante con la Luna in buon aspetto, potreste provare ad essere un po’ più aperti con le persone che vi circondano, che sia il partner, o un amico a voi caro qualora siate single.

Voto - 7-

Gemelli: umore un po’ altalenante in questo periodo secondo l'oroscopo del 12 febbraio. La Luna in quadratura infatti potrebbe portare qualche imprevisto nella vostra relazione di coppia. Fortunatamente non sarà nulla di grave, merito anche di Venere in posizione favorevole. Risolverete subito questi piccoli inconvenienti. Se siete single provate pure a conoscere nuove persone, mettendo in conto però che potrebbe anche non funzionare.

Nel lavoro andrà tutto per il verso giusto, merito di Giove e Mercurio in trigono dal segno dell'Acquario. Voto - 7,5

Cancro: sarete dell'umore giusto nel prossimo periodo secondo l'oroscopo, con la Luna che si troverà in perfetto trigono dal segno amico dei Pesci. In amore dunque questo sarà il momento adatto per recuperare punti e rimettere al primo posto la vostra relazione di coppia.

Se siete single potreste intravedere qualcosa di speciale in una persona. Nel lavoro invece potrebbe esserci qualche intoppo, ma con la giusta calma e pazienza riuscirete a risolverlo. Voto - 7,5

Leone: la Luna per fortuna "se ne va", ma ancora ci sarà tanto su cui lavorare nel vostro cielo affinché le cose migliorino. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete poca voglia di smancerie, ma potreste essere invece alla ricerca del dialogo con il partner. Se siete single dovrete cercare di essere più comprensivi con il mondo esterno. Nel lavoro qualcosa inizia a muoversi, ma voi dovrete essere in grado di cogliere al volo le opportunità che arriveranno. Voto - 5,5

Vergine: meglio non osare troppo ed essere romantici quanto basta secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 12 febbraio.

La Luna in opposizione creerà qualche piccolo grattacapo, tant'è che dovrete essere pronti a tutto. Se siete single anche se non sembra, qualcuno potrebbe avervi preso di mira. Per quanto riguarda il settore professionale avrete bisogno del vostro ordine e del vostro spazio per svolgere con efficacia le vostre mansioni. Voto - 7

Bilancia: l'oroscopo di venerdì vi darà più di un buon motivo per sorprendere la vostra anima gemella. Innanzitutto, Venere in trigono dal segno dell'Acquario che renderà romantico il vostro rapporto, poi perché potrebbe esserci qualche bella notizia che non vedrete l'ora di condividere con chi amate. Se siete single il divertimento spensierato non vi dispiacerà, ma potreste anche trovare una persona interessante che vi farà cambiare filosofia.

Nel lavoro lo spirito d'iniziativa non vi mancherà e raggiungere con una certa agilità i vostri obiettivi. Voto - 8,5

Scorpione: la configurazione astrale vedrà la Luna favorevole nei vostri confronti. In amore avrete modo di ritrovare un po’ di serenità, e di dare inizio al weekend più romantico dell'anno in maniera convincente. Voi single inoltre potreste avere una possibilità in più per farvi avanti. Nel lavoro forse non ci saranno i risultati che vi aspettavate, ma tutto sommato saranno discreti. Voto - 7+

Sagittario: forse la Luna potrebbe mettersi in mezzo in questo periodo, ciò nonostante avrete ancora dalla vostra parte il pianeta Venere che dal punto di vista sentimentale non vi farà mancare il romanticismo tra voi e il partner, non in questo weekend.

Se siete single poco importa al momento se non avete nessuno da amare, l'importante è trovare un motivo per essere felici. Nel lavoro Giove e Mercurio saranno favorevoli, e i risultati che otterrete non saranno così male. Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale piuttosto gradevole per voi nativi del segno, con la Luna che si troverà in buon aspetto, e in amore vi permetterà di essere dolci quanto basta con la vostra anima gemella. Se siete single sarete più orientati verso una relazione a lungo termine piuttosto che una breve ma intensa. Nel lavoro se ci saranno nuove proposte sarete i primi ad ascoltare. Voto - 7,5

Acquario: il cielo rimane notevole nonostante la Luna se ne vada. Secondo l'oroscopo del 12 febbraio, dal punto di vista sentimentale voi single lascerete che siano gli altri a fare i predatori, e voi la preda.

Se avete una relazione fissa si prospetta un fine settimana molto romantico, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro sarete abbastanza fiduciosi delle vostre capacità. Voto - 8+

Pesci: la Luna finalmente entra nel vostro cielo e sarà favorevole fino a San Valentino. Dal punto di vista sentimentale dunque preparatevi ad accogliere un periodo pieno di passione e romanticismo ma non solo, anche di crescita, per voi e per la vostra anima gemella. Se siete single aspettatevi qualcosa di più. In ambito lavorativo inseguite i vostri sogni, e date del vostro meglio affinché possiate realizzarli. Voto - 8+