Questa seconda giornata del nuovo mese porta delle soluzioni all'Ariete, che finalmente può ricucire le distanze createsi precedentemente in amore e in famiglia. Venere in Acquario protegge i Gemelli e li aiuta a riscattarsi in amore. Il Leone al contrario potrebbe risentire di qualche fastidio fisico. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di martedì 2 febbraio 2021 per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo 2 febbraio 2021 per tutti i segni

Ariete: è arrivato il momento di fare ammenda, in amore e in famiglia. Parti della professione di Venere è possibile fare dei passi indietro e trovare delle soluzioni, così da ricucire alcuni rapporti in crisi.

Bene il fisico.

Toro: l’oroscopo di martedì 2 febbraio 2021 lascia prevedere l’arrivo di interessanti novità per il segno. Soprattutto in ambito lavorativo potrebbero giungere nuove proposte, qualcuno potrebbe ricevere una promozione. Amore passionale.

Gemelli: i forti influssi di Venere spingono il segno a concentrarsi sull’amore, e lasciare fuori tutto il resto. È un ottimo momento per parlare di sentimenti, per dichiararsi alla persona amata, ma anche per fare dei progetti futuri per la coppia. Ok il lavoro.

Cancro: Venere aiuta a portare pace e serenità all’interno dei rapporti di coppia e in famiglia, dove durante le ultime giornate di gennaio potrebbero essersi creati degli attriti. Interessanti opportunità arrivano durante le prossime ore per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Leone: le stelle proteggono la sfera sentimentale, dove si accende la passione e la sensualità. Al contrario si raccomanda cautela dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare forti disagi che soprattutto in ambito lavorativo impediranno di trovare la concentrazione.

Vergine: l'oroscopo di martedì 2 febbraio 2021 lascia il segno concentrarsi sulla sfera pratica e lavorativa.

Durante le prossime ore potrebbero infatti esserci delle trattative da concludere, riguardanti soprattutto la sfera economica ed immobiliare.

Bilancia: qualunque sia il palcoscenico su cui decidete di salire, i riflettori vi illumineranno e vi faranno i grandi protagonisti della giornata. Sia in amore che in ambito lavorativo le stelle sono dalla vostra parte e vi invitano ad agire.

Bene il fisico.

Scorpione: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi faticose per quanto riguarda l’amore. Un’eccessiva gelosia da parte del segno potrebbe infastidire il partner e allontanarlo. Cercate di tenere a bada le vostre paure e ricordarvi che possesso non è amore.

Sagittario: sotto la calda e seducente protezione di Venere questa giornata potrebbe portare ad un incontro magico per il segno. Coloro i quali sono single da tempo o vogliono ricominciare dopo una storia finita, potrebbero ritrovare l’amore durante il mese di febbraio. Bene il lavoro.

Capricorno: volete il successo e venere è pronta a darvelo. Certo niente vi verrà regalato, per ottenere i risultati ambiti sarà necessario faticare, ma il successo è garantito. Ok l'amore. Cautela per il fisico.

Acquario: studiate la lingua dell’amore, a volte è più importante scegliere i modi giusti che parole articolate. È un ottimo momento per il fisico, energia, creatività e voglia di fare non mancano e aiutano ad ottenere interessanti risultati anche nello sport. Rivalità nel lavoro.

Pesci: grazie agli influssi di Venere in Acquario la passione si riaccende e anche chi nei giorni precedenti ha vissuto dei momenti di incertezza, può ritrovare l'armonia con il partner. Bene il lavoro, anche se l'oroscopo consiglia di muoversi con prudenza. Bene il fisico.