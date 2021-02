L'Oroscopo per il giorno 14 febbraio vede protagonista una bella Luna nei Pesci che nel tardo pomeriggio passa nell'Ariete. Sarà, quindi, un San Valentino che, per molti, partirà con tanto romanticismo e terminerà con l'eros in primo piano. Approfondiamo ora quali sono le previsioni segno per segno.

Oroscopo super positivo per Ariete e Gemelli

Ariete - Il vostro oroscopo parla di una serata che potrebbe essere molto frizzante. Il consiglio è di mettervi ai fornelli e di preparare qualcosa di semplice e di gustoso per il vostro partner. Per quanto riguarda il regalo per la festa degli innamorati, potrebbe andare benissimo un abbonamento per vedere insieme le Serie tv più seguite del periodo.

Toro - Siete super tradizionalisti e amate molto festeggiare San Valentino. Quest'anno la situazione sentimentale per voi non è proprio rosea e anche il 14 febbraio potreste essere troppo polemici e troppo gelosi. Se potete, organizzate una serata a lume di candela e dimenticate i problemi degli ultimi giorni. La Luna vi favorisce solo fino al pomeriggio, quindi regolatevi.

Gemelli - L'oroscopo dice che si prospetta per voi un San Valentino frizzante, allegro e, probabilmente, vi piacerà moltissimo il regalo che riceverete dal vostro partner. La Luna passerà in Ariete in serata e vi renderà ancora più brillanti, forse però rischiate di essere molto ciarlieri e troppo poco passionali.

Festa degli innamorati: la Luna favorisce il Leone e il Cancro sarà capriccioso

Cancro - Il vostro oroscopo per San Valentino è positivo. Avete Marte dalla vostra parte e, quindi, la serata potrebbe essere molto sensuale. Tenderete a essere un poco capricciosi, ma niente paura, potrete usare questo vostro stato d'animo come tattica per sorprendere il partner.

Leone - La prospettiva per voi è quella di un San Valentino un po' complicato, inutile nasconderlo. Da un lato, avrete voglia di festeggiare; dall'altro lato, però, vi sentirete un po' stanchi fisicamente e questo potrebbe compromettere la serata. Ricordate che, però, avete una bella Luna in Ariete dalla vostra parte: sarebbe un peccato non approfittare.

Vergine - L'oroscopo vi è favorevole. Marte in trigono dal Toro insieme con Urano potrebbero rendervi più sensuali che mai. Ci sono tutte le carte in regola, quindi, per passare un San Valentino molto passionale: dimenticate le incombenze quotidiane, il lavoro, il vostro modo di fare sempre "perfettino", insomma, lasciatevi andare.

Bilancia - Per voi Bilancia non sarà una festa degli innamorati al top. Non avete molta voglia di comunicare e la Luna in opposizione dall'Ariete renderà la serata anche un poco nervosa. Se siete in coppia, farete il minimo indispensabile, ma ci sarà anche qualcuno fra voi che sognerà di tornare single!

Scorpione - L'oroscopo di San Valentino per voi Scorpione parla di una bella Luna in Pesci favorevole fino al pomeriggio, che vi darà modo di organizzarvi per bene.

Marte in opposizione nel Toro vi rende molto attivi, forse anche troppo, ma, comunque, la serata potrebbe finire davvero molto bene: c'è tanta passione nell'aria e voi sapete come comunicare al partner anche solo con uno sguardo.

Per il Sagittario l'oroscopo promette allegria e divertimento

Sagittario - Voi Sagittario non amate le situazioni troppo sdolcinate e vivete anche San Valentino come un'occasione per fare festa con il partner e divertirvi con lui, magari con l'aiuto di una cenetta a base di ricette da tutto il mondo. Il vostro oroscopo per il 14 febbraio è molto positivo grazie alla Luna in Ariete dal pomeriggio che, unita a Venere in Acquario, vi renderà tutto molto intrigante.

Capricorno - La Luna in Ariete potrebbe rendervi un poco nervosi, soprattutto in serata, ma nulla di grave.

C'è, infatti, sempre Marte dalla vostra parte e il pianeta dell'eros sicuramente vi aiuterà a rendere tutto molto romantico. Sarete anche molto attenti ai particolari, al colore della tovaglia abbinato, ad esempio, a quello delle candele, insomma alla fine renderete tutto perfetto.

Acquario - Sono favoriti quelli di voi che hanno un rapporto a distanza, perché avranno modo di trascorrere un ottimo San Valentino al telefono o in videochiamata con il partner. Venere è nel vostro segno e vi rende affascinanti e comunicativi, anche la Luna sarà favorevole e favorirà proprio le comunicazioni. Forse sarà un San Valentino poco passionale, ma presto riprenderete a vedervi e allora festeggerete ancora meglio.

Pesci - La Luna nel vostro Segno vi accompagnerà per tutto il giorno e vi permetterà di organizzare una serata all'insegna del romanticismo.

In questo periodo avete solo Marte in posizione favorevole, ma proprio questa posizione vi aiuterà a essere, finalmente, più concreti e passionali. Nel complesso, l'oroscopo di San Valentino per voi è, quindi, molto favorevole.