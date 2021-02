La giornata di sabato 13 febbraio rappresenterà un momento di riflessione e di cambiamento. Alcuni segni si concentreranno sul loro benessere personale, mentre altri tenderanno ad approfondire la relazione con le persone care. Per avere un quadro più preciso dell'Oroscopo di domani, sarà necessario analizzare la mappa celeste. Sarà possibile notare le seguenti posizioni dei pianeti:

Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario

Luna e Nettuno in Pesci

Marte e Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Di seguito i profili zodiacali quotidiani secondo l'oroscopo di domani 13 febbraio. Sarà stilata anche la conseguenze classifica.

Previsioni astrologiche del 13 febbraio: i segni ultimi in classifica

Gemelli (12°posto): alcune comprensioni con il partner sconvolgeranno la vostra giornata. Vorreste raggiungere un compromesso, ma la persona amata non si mostrerà aperta al dialogo. Dovrete fare ricorso a tutte le vostre energie psichiche per non crollare sotto al peso dello stress. Trascorrere del tempo con un amico potrebbe aiutarvi ad allentare la tensione e a trovare soluzioni alternative.

Vergine (11°posto): sarà in atto un grande cambiamento, ma farete fatica a prenderne consapevolezza. Non vorrete modificare le vostre abitudini e indirizzare i vostri sogni verso strade diverse. Questo vi causerà una tensione emotiva non indifferente, ma una persona speciale potrebbe farvi vedere la situazione da un'altra prospettiva.

Se sarete aperti a possibilità più ampie, gli eventi potranno prendere una piega positiva.

Sagittario (10°posto): sarete costretti a mettere in discussione alcune scelte fatte nel corso della vita. Non sarà un momento facile, soprattutto perché vi scontrerete con pareri differenti. Per fortuna, sarete ancora in tempo per prendere in mano le redini della vostra esistenza.

Avrete bisogno di una buona dose di coraggio e di tanta determinazione. Il partner si rivelerà un alleato prezioso.

Leone (9°posto): tenderete a essere molto preoccupati per i vostri cari. Metterete in pausa gli impegni quotidiani per prendervi cura di loro. I vostri atteggiamenti, però, rischieranno di apparire troppo invadenti, soprattutto agli occhi delle persone più indipendenti.

Sarà necessario ritrovare il controllo delle vostre emozioni per non creare fratture nei legami più saldi. L'arte sarà un ottimo espediente per distrarvi.

I segni zodiacali al centro della classifica

Pesci (8°posto): nonostante sentiate la necessità di migliorare la vostra situazione economica, non sarete disposti a rinunciare a qualche sfizio. Avrete voglia di coccolarvi e di regalarvi qualcosa che possa alleviare lo stress della giornata. L'oroscopo consiglia di predisporre un budget da non superare, in modo da non avere sensi di colpa. In amore, la situazione rimarrà stabile, senza accadimenti degni di nota.

Capricorno (7°posto): sarete molto competitivi, ma non avrete modo di sfogare il vostro desiderio. Sul posto di lavoro, non ci saranno situazioni adatte a mettervi alla prova.

Per spezzare la monotonia quotidiana, cercherete di tenervi attivi tramite del sano esercizio fisico e la ricerca di nuovi hobby. Il partner si mostrerà molto dolce nei vostri confronti. Attenzione, però, a non ferirlo con parole inopportune.

Scorpione (6°posto): potrebbero esserci delle brillanti offerte di lavoro davanti a voi. Forse, la paura di fallire vi ostacolerà nel nuovo percorso, ma se vi circonderete di persone gioiose e ottimiste, tutto andrà per il meglio. Il partner sarà pronto a supportarvi in ogni momento della giornata. L'importante sarà non gettare la spugna e non farvi sfuggire occasioni preziose. Inoltre, non sottovalutate l'importanza dell'amicizia.

Acquario (5°posto): dovrete prendervi cura di voi stessi e dei vostri cari.

Qualche piccola modifica nello stile di vita, vi aiuterà a condurre un'esistenza più sana e a porvi obiettivi più ambiziosi. Non avrete voglia di stare da soli e, per questo, sfrutterete ogni occasione per parlare con gli altri. Amerete ascoltare le confidenze dei vostri amici e cercherete di essere d'aiuto. Qualche piccola discussione con il partner potrebbe incrinare il vostro umore.

I segni zodiacali più fortunati secondo l'oroscopo del 13 febbraio

Toro (4°posto): non permetterete a nessuno di interferire con i vostri piani. La vostra determinazione spiccherà sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Vi sentirete in grado di affrontare qualunque cosa, ma non avrete voglia di partecipare a inutili discussioni. Tenderete a scappare davanti a eventuali litigi e vorrete solo mantenere la pace tra le mura domestiche.

Il partner potrebbe non essere d'accordo con questo atteggiamento.

Ariete (3°posto): sarà una giornata all'insegna del riposo e delle serenità. Sfrutterete ogni momento disponibile per praticare i vostri hobby e avrete occhi solo per il partner. Nonostante la vostra ambizione, vi renderete conto di dover imparare a godere dei piccoli momenti passati in famiglia. Dal punto di vista sentimentale ci saranno dei risvolti molto interessanti, ma dovrete concedergli del tempo per svilupparsi.

Bilancia (2°posto): l'amore sarà la vostra priorità. Vorrete rendere felice il partner e tenderete ad avere molte piccole attenzioni nei suoi confronti. Si tratterà di premure non eccessive, ma che avranno un dolce effetto sulla persona amata. Sarete aperti al dialogo e non vi spaventerà affrontare argomenti importanti.

Sarete una presenza fondamentale per la vostra famiglia, soprattutto perché non vi tirerete indietro nel momento del bisogno.

Cancro (1°posto): l'aria un po' malinconica e il sorriso riflessivo vi conferiranno un carisma eccezionale. Tenderete ad attrarre le persone che vi saranno accanto e a interagire con loro in modo enigmatico. Non sarà qualcosa che farete volontariamente, ma si tratterà di un atteggiamento del tutto naturale. Sentirete il bisogno di avere una persona accanto nel percorso che vorrete intraprendere. Se vi guarderete bene attorno, potreste accorgervi di averla già trovata.