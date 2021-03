L'Oroscopo del giorno, di sabato 27 marzo, è pronto a svelare la classifica e le previsioni zodiacali del primo giorno di weekend.

In questa sede a essere valutati saranno i soli simboli astrali compresi nella seconda sestina, quindi da Bilancia fino a Pesci. Iniziamo con i simboli astrali ritenuti, a ragione, al massimo della positività nel periodo esaminato: Bilancia e Scorpione sono indicati nel periodo da cinque stelle. Dal punto di vista delle difficoltà quotidiane, le previsioni zodiacali del 27 marzo indicano abbastanza complicato il periodo per il Sagittario e il Capricorno, entrambi considerati in giornata da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 27 marzo

Bilancia: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato preannunciano a voi nativi una giornata più che ottima. Pertanto periodo perfetto specialmente per le cose legate all'amore: nel periodo non troverete ostacoli insormontabili. Troverete il coraggio di confidare le vostre emozioni e di rinnovare le vostre promesse alla persona che amate, trovando senz'altro positivo riscontro. In campo affettivo/sentimentale altresì, sarete passionali, vivaci e comunicativi come sempre, con la felice aggiunta di una maggiore concretezza e stabilità emotiva. Single, un giorno luminoso vi attende grazie alle orbite dei pianeti maggiori.

Dall'alba fino al tramonto vivrete con un'aurea protettiva che renderà armonioso tutto quello che vi circonda. Nel lavoro intanto, tutto tranquillo: non trascurate nessuna opportunità di incontrare persone nuove e, soprattutto, cercate di sfruttare la vostra capacità di saperci fare per fini pratici.

Scorpione: ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, prevede una giornata davvero molto sentita, decisamente ottima da vivere nel complesso.

Ben sostenuta da stelle magnanime, sicuramente predisposte a dare prezioso supporto in campo affettivo come in quello puramente lavorativo. Quindi, altamente positivo per voi del segno questo finale di settimana. Single, i successi che otterrete in questo periodo saranno ampiamente meritati ed avranno ripercussioni positive anche nel futuro. Condividerete questo momento felice con le persone che vi hanno sempre sostenuto, perché è importante il coinvolgimento soprattutto della famiglia, l'unica capace di rendere la giornata perfetta.

Nel lavoro, buoni propositi e tanta voglia di migliorare: saprete giocare le vostre carte con molta abilità. Con astri altamente favorevoli, tutti dalla vostra parte, sarete convincenti, imbattibili nelle trattative o nell'acquisizione di nuovi clienti.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 27 marzo al Sagittario indica una giornata all'insegna della stanchezza. In amore, la Luna potrà anche interferire in modo dispettoso nei programmi della vostra giornata, ma non per questo dovete sentirvi a terra. In amore in realtà, potrebbero essere tante quelle piccole questioni da sistemare, specialmente in seno alla coppia: di sicuro a meritare un po’ più di attenzione da parte vostra sarà giustamente il partner. Secondo l'Astrologia del giorno, in generale per evitare fastidi con chi amate converrà mostrarsi disponibili ad oltranza, evitando di intavolare argomenti pungenti che, come si sa, potrebbero nuocere al clima generale.

Single, in ambito affettivo sarete inclini a prendere tutto sul serio e se qualcuno a cui tenete dovesse fare una battuta poco carina sul vostro conto, sarà soltanto per rompere il ghiaccio, quindi non ve la prendete più di tanto ma rilassatevi. Nel lavoro, la verità a volte fa male, ma è pur sempre meglio che vivere di menzogne. Dite quindi apertamente ai colleghi o a tutti quelli che dovessero intralciare il vostro lavoro, che questa cosa non vi sta bene e che arriverete presto ad un punto di non ritorno.

Oroscopo e stelle di sabato 27 marzo

Capricorno: ★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che questo sabato sarà una giornata un po' triste. Per questo è stato segnato con l'antipatica spunta relativa ai periodi da "ko": sarà o non sarà davvero così?

Se dovesse esserlo, pazienza, seguite i nostri consigli e ve la caverete lo stesso alla grande! In amore vivrete un momento poco brillante, senz'altro non all'altezza delle vostre prospettive. Pertanto sarete a sprazzi molto lunatici ed il partner non apprezzerà di certo questi vostri sbalzi di umore improvvisi: mantenete la calma e cercate di basare tutto sul rispetto e la fiducia reciproca. Single, tensione ed agitazione sono alle porte, quindi prendete tempo e non fidatevi troppo delle vostre sensazioni, potrebbero rivelarsi del tutto sbagliate. Qualcuno potrebbe avere una sorpresa poco gradita da un amico/a su cui contava. Sotterfugi e malelingue potrebbero incrinare la vostra credibilità: correte ai ripari. Nel lavoro, la competenza acquisita sul campo, il bagaglio delle conoscenze e tanto altro, insomma tutto ciò che forma l’esperienza professionale potrà davvero fare la differenza in questo periodo.

Acquario: ★★★. L'oroscopo preannuncia una giornata segnata con il "ko". In famiglia ultimamente si sono create delle tensioni e voi vi sentite responsabili, nonostante non abbiate contribuito al loro generarsi. Prendete le dovute distanze per non farvi coinvolgere, soprattutto parlate singolarmente con ciascuno dei vostri cari. In generale potrebbe essere un fine settimana con il punto interrogativo: solo restando lontano dalle solite piccole incomprensioni quotidiane riuscirete a dare alla giornata un senso di serenità. Un amico o una persona molto vicina a voi vi farà da confidente, questo potrebbe inizialmente innervosirvi, poi però capirete qual è il punto e ne sarete soddisfatti. Servirebbe un po' più di fiducia nel rapporto sentimentale, magari più disponibilità al buon dialogo.

Al lavoro, pur avendo Marte come amico, servirà un po' di elasticità: non potete sempre travolgere tutto e tutti come se foste un rullo compressore, ma cercate di essere più tranquilli.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 27 marzo, indica una giornata da considerare come abbastanza buona, anche se con possibili piccoli diversivi potenzialmente dannosi per il vostro umore. Le previsioni astrologiche del giorno annunciano forse piccole crisi a livello di coppia per quanto riguarda il lato sentimentale del periodo, per il resto tutto nella norma. In coppia, pertanto, tutto procederà senza intoppi ma solo nella seconda parte del periodo: diciamo che state finalmente vivendo un momento positivo. Seguite il vostro cuore e non perdere tempo con inutili dubbi e paure: l'attimo passa, il rimpianto resta.

Il cielo vi regalerà una buona grinta stimolando la vostra determinazione. Single, avete troppi pensieri o dubbi in questi giorni. Lasciatevi alle spalle il passato, sperimentate uno stile diverso e mettete al centro il vostro benessere. Curate soprattutto la qualità del sonno, pulite la mente dall'eccessivo rimuginare di pensieri e dalle cose da fare, inutili. Nel lavoro, qualunque sia la vostra attività, prendetevela con calma e i risultati miglioreranno come per incanto.

Classifica 27 marzo, le stelle dei 12 segni

La classifica completa interessante la giornata del 27 marzo punta l'indice in direzione del Sagittario e del Capricorno. Entrambi i segni avranno poche chance di andare incontro ad una giornata positiva. Invece a non avere quasi nessun tipo di problema, a questo giro, i nati in Gemelli.

Approfondiamo ora il tutto nella tabella posta a seguire.

Le stelline di sabato 27 marzo: