L'Oroscopo di domani 18 marzo cosa porterà di interessante ai primi sei segni dello zodiaco? Intanto, in bella evidenza direttamente per bocca dell'Astrologia applicata alla giornata di giovedì, una specialissima Luna in Toro, presente nel comparto del generoso segno di Terra già da martedì 16 marzo a partire dalle ore 11:56. Questo giovedì dunque, non sarà solo a favore degli amici Toro, sia ben chiaro: a poter contare su un periodo davvero positivo saranno anche coloro appartenenti al segno dell'Ariete, valutati in giornata a cinque stelle, alla pari dello stesso Toro. Quali saranno, invece, i segni messi alle strette da fluttuazioni astrali negative?

Andiamo a scoprirlo subito iniziando a declamare, uno ad uno, le le previsioni astrologiche di giovedì. Prima però, come da copione, vi esortiamo a dare uno sguardo alla scaletta posta a seguire che, ci teniamo a precisarlo, risulta essere parziale in quanto relativa ai soli segni da Ariete a Vergine (la classifica completa, volendo, è possibile visionarla nell'articolo collegato a fine previsioni).

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro;

2° posto - ★★★★: Cancro, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: Gemelli;

4° posto - ★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 18 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 18 marzo al segno dell'Ariete predice un ottimo giovedì all'insegna di tanta fortuna: dunque, preparatevi ad esultare.

In amore, gli astri saranno dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata perfetta sotto tutti i punti di vista. Ogni cosa e aspetto della vostra vita troverà in questo periodo la giusta collocazione; questo instaurerà in voi una maggiore fiducia soprattutto nei confronti della vita, ma anche verso il partner, gli amici e famigliari in genere. In coppia senz'altro potrete iniziare a fare progetti per un futuro migliore: dite la verità, era da tempo che lo stavate pensando, vero?

Single, l'atmosfera gioiosa ed un cielo straordinario faranno sentire alla maggior parte di voi una bella sensazione. Oltre al divertimento e ad un'eccellente forma fisica, potrete contare su un giorno intenso per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nel lavoro, la presenza armonica della Luna, da poco fuori dal segno, animerà la vostra giornata rendendola dinamica e serena.

Il vostro asso nella manica sarà proprio la capacità di buttarsi a capofitto nelle cose, senza paura e con tanto entusiasmo.

Toro: ★★★★★. In programma un giovedì perfetto, ben messo per quanto riguarda sia i sentimenti che la parte professionale. La giornata di metà settimana annuncia ottime chance per quanto concerne l'amore di coppia: la posizione degli astri maggiori dice che questo giovedì sarà molto positivo per qualcuno di voi, in quanto riuscirete a staccare la spina ed a ricaricare un po' le batterie. Dopo le recenti giornate intense che avete vissuto, approfittatene per pensare un po' a voi stessi e anche alla vostra metà: rilassatevi e coccolatevi, adesso che ne avete la possibilità. Single, le stelle promettono un giovedì gradevole da trascorrere in ottima compagnia, In molti casi addirittura all'insegna della spensieratezza e del puro divertimento.

Saprete sfoderare il lato ironico e solare del vostro carattere: finalmente l'amore diverrà per molti tenerezza, sogno e felicità piena. Nel lavoro altresì, sarete propositivi e propensi al dialogo, cosa che vi consentirà di avere carta bianca sulle attività da fare in questa giornata. Potrete, infatti, contare su discreti guadagni e occasioni per nuove collaborazioni.

Gemelli: ★★★. La giornata del 18 marzo sarà in certi casi nettamente in salita in quanto prevista sotto lo stressante appellativo del "sottotono". Le predizioni giornaliere indicano altresì una certa mancanza di dialogo, forse anche condito da battibecchi senza un reale perché. In amore, fate un esame obiettivo di una situazione personale o familiare incerta cercando di trovare rapidamente una soluzione.

Se vivete un rapporto di coppia stabile, rammentate che i silenzi ed i continui brontolii non sono la cura migliore per mantenerlo in buona salute. Se così fosse, fareste bene a fare un bell'esame di coscienza per capire dove state sbagliato e come fare per rimediare. Single, sarà una giornata di pentimenti in cui ve la potreste prendere non solo con voi stessi ma anche con chi non c'entra nulla! Ciò che vivete è solo una conseguenza delle vostre azioni o di quello che ultimamente avete fatto o non fatto... Cogliete l'occasione per ascoltare di più il vostro cuore in modo da volervi più bene. Nel lavoro, sarà una giornata sottotono caratterizzata da momenti di stanchezza e di nervosismo. Sicuramente la causa potrebbe essere la lunga lista di cattive abitudini che incidono, senza ombra di dubbio, sull'umore e sul rendimento lavorativo.

Oroscopo e stelle di giovedì 18 marzo

Cancro: ★★★★. Si prefigura una giornata calma, certamente in grado di rendere questo giovedì di metà settimana piacevole quel che basta. In generale, le stelle saranno pronte a premiare il vostro impegno continuo, a patto di trovarsi già in discreta condizione. In amore, la vita sentimentale da qualche tempo risulta essere in completo fermento. Venere in questo periodo si trova in aspetto semi-armonico, pertanto potrebbe dare il meglio dal punto di vista delle emozioni e in alcune relazioni. Affidatevi completamente alla vostra buona stella e siate sereni, cercando di vivere in modo convinto l'attuale relazione. Single, a dare una spinta in grado di mostrare gli effetti molto presto sarà la Luna, in avvicinamento al vostro segno.

La musa dei poeti amplificherà la socievolezza e il bisogno di libertà. Accantonate per un momento i problemi e divertitevi, da soli o con gli amici, magari organizzando qualcosa di insolito e piacevole. Fare ciò che si vuole è una delle cose più belle che possano capitare, approfittatene! Nel lavoro, il cielo del giorno non abbandonerà le vostre ambizioni, favorendo fermenti o aiutando la nascita di nuove iniziative. Se lavorate alle dipendenze altrui, mostratevi affidabili e responsabili. Questo atteggiamento favorirà punti presso superiori o datori di lavoro.

Leone: ★★★★. In arrivo per voi del segno una giornata sotto l'influenza di astri "stanchi", poco propensi a dare grossi aiuti. Di contro, non avrete grosse fluttuazioni negative a dare problemi.

La giornata di centro settimana, in merito all'amore, invita alla pazienza e all'autocontrollo: davvero d'obbligo lunghe e accurate riflessioni prima di prendere decisioni. In amore, il periodo routinario stimolerà un desiderio di armonia, forse rendendovi anche più concilianti e inclini ad ascoltare con attenzione il partner. Siate disposti ad accoglierne le richieste, nelle piccole come nelle grandi cose. Single, giovedì armonioso per voi nativi. In alcuni casi vi aspettano ore molto positive. Non godrete del dolce far niente, anzi, farete molte cose e anche parecchio diverse tra loro. Alla fine certamente sarete contenti e soddisfatti, in completa sintonia con ciò e chi vi circonda. Nel lavoro, il vostro modo di fare sarà spigliato e dinamico e molte persone apprezzeranno la vostra spontaneità e il vostro modo di fare.

Ottimo quella vostra inclinazione a dire sempre ciò che pensate, senza troppi peli sulla lingua. Continuate così!

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 18 marzo, predice una giornata abbastanza discreta, con le solite dovute eccezioni in merito ad eventuali distrazioni. Gli astri del momento in questo frangente indicano che tutto (o quasi) sarà impostato sulla solita routine. In campo sentimentale, sarete proiettati con la mente nel futuro, avrete una grandissima voglia di fare programmi o mettere in cantiere qualcosa di importante. La Luna, vi incoraggerà a fare sogni grandiosi e anche a non mollare in caso di ostacoli più o meno consistenti: nulla vi impedirà la realizzazione dei vostri desideri più intimi, sappiatelo. Single, a darvi man forte sarà sempre la triade Sole-Venere-Nettuno, speculare positiva al 70%.

Se non nell'immediato, presto la musica potrebbe cambiare in meglio rialzando il tono dell'umore. Il pensare positivo senz'altro aiuterà ad affrontare costruttivamente le sfide del momento: fortemente raccomandato il frequentare persone fidate alle quali vi sentite legati emotivamente; soprattutto capaci di farvi stare bene. Nel lavoro, sarà una giornata particolarmente vivace e scoppiettante. Saprete bene come catturare la scena con i colleghi pronti a chiedere consigli.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 18 marzo.