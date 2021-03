Le previsioni dell'Oroscopo per la prossima settimana ovvero quella che andrà da lunedì 22 a domenica 28 marzo 2021 rivelano buone notizie in arrivo per il segno zodiacale del Leone, settimana positiva per l'Ariete. Difficoltà in arrivo per Vergine e Bilancia. Acquario determinato, Toro competitivo. Scopriamo in dettaglio quale sarà l'oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Previsioni zodiacali settimanali dal 22 al 28 marzo, da Ariete a Cancro

Ariete: la settimana in arrivo riserva qualche interessante sorpresa per il segno zodiacale dell'Ariete, gli astri saranno dalla vostra parte e questo vi darà modo di essere particolarmente dinamici e produttivi.

Toro: sul piano lavoro avete ancora molti punti da migliorare, soprattutto quelli che riguardano i rapporti professionali: siate competitivi ma mai ingiusti. Anche le vostre competenze possono essere migliorate attraverso l'esperienza e un buon aggiornamento professionale.

Gemelli: state pian piano riuscendo a raggiungere le vostre mete, tuttavia avete tralasciato qualche piccolo dettaglio che non deve essere assolutamente trascurato. Sul fronte sentimentale dovrete, invece, concentrarvi maggiormente non solo sul lato passionale ma anche su quello relativo al dialogo.

Cancro: l'obiettivo della settimana sarà portare a termine tutti i vostri impegni quotidiani. A volte le troppe cose da fare finiscono per accavallarsi e non riuscite più a trovare del tempo per voi.

Pianificate bene le vostre giornate e vedrete che riuscirete a ritagliare un po' di tempo da dedicare anche a voi stessi.

Oroscopo settimanale 22-28 marzo, da Leone a Sagittario

Leone: questa sarà una settimana decisamente movimentata per il Leone ma allo stesso tempo positiva: con tutta probabilità, riceverete delle ottime notizie sul lavoro. Anche dal punto di vista sentimentale godrete di energia positiva con il vostro partner.

Vergine: rimanete con i piedi per terra, non fate progetti troppo grandi per il futuro. Gli imprevisti possono sempre accadere, niente è scontato e tutto può succedere. Nella settimana in arrivo potrebbero presentarsi degli spiacevoli contrattempi, tuttavia vi aspetta un fine settimana decisamente tranquillo e appagante.

Bilancia: non siate troppo impazienti con chi vi sta a cuore, ognuno ha i suoi tempi e voi dovete cercare di rispettarli anche quando la vostra pazienza arriva al limite.

La prossima settimana potrebbero esserci degli intoppi sul lavoro pertanto dovrete prepararvi ad affrontare ogni situazione di stress.

Scorpione: siete in attesa di qualche evento importante ma ancora vi trovate in una fase iniziale. Avete ancora tanta strada da fare. Un consiglio è sicuramente quello di fare un passo alla volta e di non aspirare ad obiettivi fuori dalla vostra portata.

Sagittario: non iniziate mai di vostra spontanea volontà una spiacevole conversazione. Evitate gli argomenti scottanti che possono dare inizio ad una disputa, piuttosto cercate il momento giusto e parlatene con un tono calmo e pacifico.

Previsioni astrologiche settimanali, da Capricorno a Pesci

Capricorno: non siate troppo meticolosi sulle vostre aspettative, qualcosa può sempre sfuggire e gli sbagli possono sempre esserci.

Cercate la perfezione quasi in tutto, tuttavia questa non può essere sempre ottenuta ogni volta.

Acquario: avere provato qualche delusione nell'ultimo periodo, una delusione che potrebbe riguardare anche voi stessi o un risultato che non siete ancora riusciti a raggiungere. Siate ancora più determinati e decisi, questo vi aiuterà a raggiungere prima il vostro obiettivo.

Pesci: non fate promesse che sapete di non poter mantenere, il vostro appoggio conta molto per le persone che amate ma anche la sicurezza che riuscite a dare loro. La settimana in arrivo sarà caratterizzata da giornate poco stimolanti e prive di tono, previsto un lieve miglioramento verso il fine settimana.