L'oroscopo della giornata di giovedì 25 marzo prevede un Ariete pronto a nuove sfide lavorative, con Giove e Saturno in posizione favorevole, mentre per il Cancro potrebbero esserci dei malumori in vista con il partner. Bilancia potrebbe aver bisogno di una piccola pausa per cercare di riorganizzarsi al meglio, mentre Scorpione dovrà fare attenzione a questa Luna in quadratura. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 25 marzo 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 25 marzo 2021 segno per segno

Ariete: previsioni astrali ottime per voi nativi del segno in questa giornata.

in amore la Luna e Venere vi metteranno a vostro agio con il partner, garantendovi un ottimo inizio di anno astrologico. Se siete single sarà tempo di nuove conquiste, dunque guardatevi attorno. Per quanto riguarda il settore professionale vi attendono nuove sfide da superare, e con Giove e Saturno in buon aspetto vi sentirete pronti a tutto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9

Toro: vita sentimentale un po’ più complicata del previsto secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 25 marzo. La Luna in quadratura si rivelerà un vero e proprio ostacolo, che v'impedirà di esprimere il vostro amore per il partner. Nulla di grave, perché da domani la situazione tenderà nuovamente a migliorare. Se siete single sfruttate questa giornata per prendervi cura di voi stessi.

In ambito lavorativo attenzione a non commettere errori di valutazione con i vostri progetti. Voto - 6+

Gemelli: non perderete la voglia di sorridere grazie a questo cielo piuttosto sereno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale la vostra solarità sarà contagiosa, e insieme alla vostra anima gemella vivrete una giornata mozzafiato. Se siete single l'istinto sarà una parte importante in questa giornata per decretare se la persona che v’intriga fa al caso vostro.

In ambito lavorativo Giove in trigono dal segno dell'Acquario e Marte in congiunzione vi terranno sull'attenti, con quella voglia irrefrenabile di fare e di svolgere perfettamente i vostri incarichi. Voto - 8

Cancro: poche novità dal punto di vista sentimentale in questa giornata. Certo, ci sarà Venere in quadratura a darvi fastidio, e nella vostra relazione di coppia continueranno i malumori.

Se siete single questo cielo vi consiglia di non fidarvi di persone che vi promettono tanto e poi non vi danno nulla. In ambito lavorativo avrete una solida capacità di ragionamento, merito di Mercurio in trigono dal segno dei Pesci che vi darà una mano con i vostri lavori. Voto - 6,5

Leone: configurazione astrale davvero promettente per quanto riguarda la sfera sentimentale, merito della Luna e di Venere in ottimo aspetto, che vi daranno modo di sentirvi soddisfatti della vostra relazione di coppia. Se siete single le relazioni personali e le amicizie avranno una grande energia in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro fortunatamente non perderete la voglia di dimostrare il vostro valore, per quanto difficile possa essere. Voto - 8-

Vergine: un cielo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo.

Ciò nonostante meglio non innervosirsi per questioni da poco con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single e volete che la persona che vi piace porti la sua attenzione su di voi, dovrete fare di meglio. Per quanto riguarda il lavoro se ci sarà qualcosa che funziona male non preoccupatevi, perché con la giusta pazienza sarete in grado di risolvere tutto. Voto - 7+

Bilancia: oroscopo della giornata di giovedì 25 marzo sottotono per voi nativi del segno a causa di Venere opposta. Certo, ci sarà la Luna in buon aspetto, ma in amore vi occorrerà fare attenzione comunque. Che siate single oppure no, prendetevi del tempo per voi per riflettere. In ambito lavorativo una buona organizzazione risulterà particolarmente efficace per certi tipi di lavori.

Voto - 6,5

Scorpione: attenzione a questa fastidiosa Luna in quadratura, che secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 25 marzo potrebbe creare non pochi fastidi tra voi e la vostra anima gemella. Fortunatamente la situazione tornerà stabile già da domani, dunque abbiate un po’ di pazienza. Se siete single le forti emozioni non faranno al caso vostro. In ambito lavorativo non sarà semplice svolgere certi incarichi, ma se volete andare avanti dovrete farlo. Voto - 7

Sagittario: oroscopo di giovedì che darà vita ad una giornata stimolante dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna e Venere in posizione favorevole. In amore vi sentirete in perfetta sintonia con il partner, godendo di momenti splendidi insieme. Se siete single riprende la vostra voglia di corteggiare chi vi piace, e forse questa potrebbe essere la volta buona.

Per quanto riguarda il lavoro non tenete nessuno all'oscuro delle vostre operazioni, anzi chiedete un parere se necessario. Voto - 7,5

Capricorno: i vostri progetti professionali andranno avanti piuttosto bene grazie alla posizione favorevole di Mercurio, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore secondo l'oroscopo questo cielo non sarà così favorevole al momento, e bisognerà essere umili nei confronti del partner per non causare litigi. Se siete single sappiate che il fascino non è la sola cosa su cui dovrete concentrarvi. Voto - 6

Acquario: bene ma non benissimo questa giornata secondo l'oroscopo. Potrete contare sulla posizione di Venere in Ariete, ma ci sarà anche la Luna in opposizione a creare un po’ di fastidio nella vostra relazione.

Abbiate un po’ di pazienza, e vedrete che già domani andrà meglio. Se siete single a poco a poco nel vostro cuore entrerà una persona speciale. Dovrete solo accoglierla. In ambito lavorativo sarete operativi ed instancabili, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7

Pesci: una giornata tutto sommato discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale godrete di buone emozioni con il partner, che se sfruttate bene, vi daranno grandi soddisfazioni. Se siete single non si escludono nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto impegnati, ma fortunatamente con Mercurio al vostro fianco saprete dove mettere le mani. Voto - 7,5