L'Oroscopo della settimana vede Sole e Venere in Ariete e Mercurio che entrerà nel segno domenica 4 aprile. Questi pianeti andranno a mettersi in ottimo aspetto con Giove e Saturno in Acquario e alleggeriranno molte situazioni per l'Acquario e i Gemelli. Le previsioni per la Bilancia dicono che dovrà fare i conti con il partner, se è in coppia. La giornata più elettrica per tutti sarà quella del 30 marzo, con una fortissima opposizione tra Luna e Urano che vanno in quadratura con Saturno. Vediamo ora cosa dicono le previsioni per tutti i segni.

Ariete pigro e Toro su di giri

Ariete - Il cielo per voi è super dinamico.

Fate in modo di utilizzare al meglio l'energia che sta diventando molto alta. Per voi la settimana scorre bene, fate solo attenzione alle giornate del 29 e 20 marzo: con la Luna in opposizione rischiate di sentirvi, stranamente, molto pigri.

Toro - Le due giornate super critiche per voi sono quelle del 30 e 31 marzo. Ci sarà talmente tanto nervosismo nell'aria da poterlo quasi tagliare con un coltello! Siete sotto stress e ci sono situazioni economiche che stanno mostrando il loro lato debole. Sarete su di giri e troppo aggressivi con il prossimo: regolatevi!

Gemelli - L'oroscopo della settimana si prospetta buono. Sole e Venere appoggiano i vostri piani professionali, se lavorate in campo artistico o creativo. Mercurio ancora fa i capricci per quelli di voi della terza decade: non avrete molta praticità in questo periodo.

Previsioni buone per il Leone soprattutto in amore

Cancro - Non sarà per voi una settimana rilassante. Forse dovrete affrontare qualche spesa imprevista e comunque non vi sentirete al top. Nel fine settimana, cioè a Pasqua, l'umore sarà da tenere molto sotto controllo.

Leone - Le vostre previsioni della settimana sono positive. Nonostante gli stimoli continui che arrivano da Saturno, potreste davvero riuscire a rilassarvi.

Le previsioni dicono che grazie a Venere e Sole positivi, insieme con Marte, stanno migliorando le cose in amore.

Vergine - Marte continua la sua quadratura al vostro segno e le previsioni dicono che, in particolare, il 2 e il 3 aprile potreste essere molto nervosi. Sarete ancora più insoddisfatti del solito, ma molti di voi sono pronti a fare qualche cambiamento radicale.

In amore c'è ancora da attendere.

Bilancia - Siete sottoposti a un forte stress per una situazione di coppia che non reggete più. Il vostro oroscopo vi consiglia di meditare ancora un poco sul da farsi, ma presto avrete la visione ancora più chiara e potrete prendere la decisione giusta.

Un oroscopo con previsioni neutre per lo Scorpione

Scorpione - La settimana non vi promette nulla di particolare, le vostre previsioni sono piuttosto neutre, godetevi ciò che già avete nella vostra vita. Dovrete impegnarvi molto nella giornata del 30 aprile che vi vede, comunque, protagonisti, nel bene e nel male. Siete, però, meno passionali del solito.

Sagittario - Il vostro oroscopo è positivo e in crescita. Anche Marte in cattivo aspetto vi sarà utile per poter prendere decisioni o risolvere piccole incombenze sul lavoro, soprattutto se siete della terza decade.

Amore e amicizie, invece, vanno benissimo.

Capricorno - La settimana per voi sarà molto impegnativa. Le previsioni dicono che molti di voi dovranno fare un lavoro extra, in particolare se lavorate nel campo dell'editoria o della scrittura. Per Pasqua avrete la Luna nel segno e forse vi sentirete un po' sottotono.

Acquario - Siete sottoposti a mille stimoli e questo vi piace. Fate, però, attenzione a non lasciare che tutto resti solo a livello teorico. Ora avete Marte dalla vostra parte e potrete mettere in pratica molti cambiamenti che desiderate. Sempre ottimi i rapporti a distanza.

Pesci - Mercurio vi rende pensierosi, Marte vi spinge a criticare: il vostro oroscopo consiglia di trovare una via di mezzo. Il periodo non è molto fecondo di novità, ma presto arriveranno dei grandissimi cambiamenti.

Dovete, quindi, ancora solo pazientare.