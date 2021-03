Sabato 13 febbraio propone un Oroscopo all'insegna della creatività. In questa giornata, alle ore 11:20 infatti, si forma la Luna nuova nei Pesci, esattamente a 23 gradi. È una Luna che si troverà congiunta a Nettuno e a Venere, quindi l'accento sarà sull'amore romantico, ma anche sulle illusioni e possibili delusioni che potrebbero verificarsi, a seconda del segno di appartenenza. Vediamo cosa dicono le previsioni per tutto lo Zodiaco.

Oroscopo del 13 febbraio: Ariete malinconico, Gemelli isterico

Ariete - Per voi Ariete la giornata sarà un po' sottotono. Avete sempre Marte in ottima posizione, ma dovrete combattere con un umore che diverrà piuttosto malinconico.

Il voto per voi è 5.

Toro - Avrete voglia di passare la giornata pigramente. La Luna nuova, Venere e Nettuno vi guardano in modo positivo e l'oroscopo è buono in ogni campo. C'è, però, sempre poca concretezza nell'aria. Il voto per voi è 6 e mezzo.

Gemelli - Se siete della terza decade non sarà una giornata scorrevole. Troverete sicuramente qualcosa che non vi andrà a genio. Il rischio è quello di essere parecchio nervosi e con quel Marte nel segno potrebbe scapparci anche una discussione con qualcuno a cui tenete, forse una sorella o un'amica del cuore. Il voto per voi è 4.

Cancro - Avete un oroscopo super favorevole. La Luna, vostro astro-guida, diventa nuova in un segno a voi amico come i Pesci e tutto si tingerà di rosa. Potrete passare una giornata molto serena e la serata, invece, potrebbe essere particolarmente romantica.

Il voto per voi è 8.

Oroscopo da voto 9 per lo Scorpione

Leone - Il cielo è sicuramente più sereno, ma non avete certo risolto tutti i vostri problemi, a cominciare da quelli economico-lavorativi. L'oroscopo di oggi vi vede, infatti, un po' preoccupati sulle finanze: programmate bene le prossime uscite. Il voto per voi è 5.

Vergine - Il novilunio vi lascerà senza parole: sarete, infatti, molto più silenziosi del solito.

Il vostro oroscopo di questo periodo non è super positivo e anche la giornata si preannuncia complicata, ma è una questione di stato d'animo. Non siate troppo pessimisti. Il voto per voi è 5 e mezzo.

Bilancia - Nonostante la vostra eleganza, non siete certo il segno più romantico e sognatore dello Zodiaco! Il novilunio, comunque, metterà l'accento sul lavoro che da qui ai prossimi quindici giorni sarà al centro della vostra attenzione.

Il voto per voi è 7.

Scorpione - Il vostro oroscopo fa scintille: la Luna nuova, Venere e Nettuno vi promettono una giornata da dedicare al partner e che saprete rendere più sensuale che mai. Non c'è molto altro da dire: la serata potrebbe essere davvero da 10 dal punto di vista dell'eros. Il voto per voi è 9.

Sagittario - Dovrete fare la massima attenzione. Il cielo è molto critico e, sicuramente, alcuni di voi hanno pensieri e preoccupazioni che possono riguardare la casa. Rischiate di rendere la giornata molto pesante. Il voto per voi è 4.

Capricorno rilassato e i Pesci fin troppo sognatori

Capricorno - Marte per ora è in aspetto neutro, quindi state dosando bene le vostre forze. La Luna nuova vi porta anche un po' di allegria in più e un buonumore che sorprenderà voi stessi per primi.

Il voto per voi è 8 e mezzo.

Acquario - Il vostro oroscopo è incentrato sulle questioni pratico-economiche che ancora non riuscite a risolvere. Nonostante Giove nel vostro segno, il denaro latita: c'è da aspettare per avere qualche notizia positiva da questo punto di vista. Pazientate ancora un poco. Il voto per voi è 7.

Pesci - C'è abbondanza nel vostro cielo e non riguarda il lato economico, ma la vostra vita in generale. Vi sentite sicuramente più rilassati, ma attenzione: tanti pianeti nel vostro segno potrebbero farvi prendere qualche lucciola per lanterna, soprattutto oggi con la Luna nuova. Il voto per voi è 7.