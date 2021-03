L'oroscopo della settimana che va dal 29 marzo al 4 aprile prevede l'arrivo del pianeta Mercurio nel segno zodiacale dell'Ariete, che in ambito lavorativo avrà modo di esprimere il proprio potenziale, mentre la situazione sul posto di lavoro per i nativi Leone sarà decisamente più interessante. Settimana piuttosto tesa per il Cancro, complice la Luna che sarà contraria, mentre poco alla volta, i problemi dei nativi Vergine tenderanno a sparire. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

Previsioni dal 29 marzo al 4 aprile 2021 segno per segno

Ariete: la settimana non inizierà molto bene dal punto di vista sentimentale, a causa della Luna in opposizione.

Già da martedì vedrete la vostra relazione funzionare di nuovo al meglio. Inoltre nel fine settimana la stessa Luna tornerà a sorridervi posizionandosi nel segno del Sagittario. Prendete dunque le cose così come verranno e cercate di sfruttarle e farne tesoro, da condividere con il partner o con chi preferite se siete single. Nel lavoro arriverà Mercurio nel vostro segno, e con impegno riuscirete ad esprimere tutto il vostro potenziale. Voto - 8-

Toro: il vostro oroscopo settimanale sarà caratterizzato da un cielo piuttosto discreto per voi nativi del segno. Il vostro rapporto funzionerà piuttosto bene al momento, ma attenzione tra martedì e giovedì, considerato che la Luna si troverà in opposizione e che potrebbe rendervi un po’ agitati e nervosi.

Se siete single sarete in cerca di momenti intensi da vivere, ma sarà difficile trovarli. Nel lavoro Mercurio cambierà posizione, mettendosi alle vostre spalle. Questo significa che potreste non essere così concentrati come prima, rischiando di commettere degli errori. Voto - 7-

Gemelli: configurazione astrale che vedrà finalmente il pianeta Mercurio in posizione favorevole secondo l'oroscopo.

Dal punto di vista professionale ci saranno meno blocchi e sarete molto più determinati con le vostre mansioni. In amore questo cielo prevede la Luna favorevole lunedì, che vi permetterà di godere di una settimana fatta di passione con il partner. Attenzione però nel weekend, poiché proprio la Luna diventerà opposta, rendendovi un po’ troppo suscettibili o irascibili.

Se siete single non apprezzerete più di tanto le persone poco chiare, quindi statene alla larga. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo settimanale vedrà arrivare altre nubi nel vostro cielo. Mercurio infatti diventerà negativo e con il lavoro potrebbero nascere alcune problematiche. In amore la Luna vi darà un po’ di fortuna tra martedì e giovedì, ma non sperate di far felice il partner con poco. Siate dunque un po’ più romantici, ma anche sinceri e leali. Se siete single per il momento meglio non forzare le cose se volete che tutto vada per il meglio. Voto - 6,5

Leone: una settimana nel complesso positiva secondo l'oroscopo. In ambito professionale da lunedì arriverà Mercurio in buon aspetto, che vi darà qualche possibilità in più di raggiungere buoni risultati con le vostre mansioni.

In amore la Luna sarà a tratti favorevole. Sfruttate proprio quelle giornate per cercare di fare colpo qualora siate single. Se invece siate già impegnati questo periodo sarà adatto per incentivare nuovi progetti insieme alla vostra anima gemella. Voto - 8-

Vergine: a poco a poco i problemi della vita quotidiana si faranno sentire sempre meno e secondo l'oroscopo della prossima settimana, avrete modo di riprendervi soprattutto in ambito professionale. Mercurio infatti smette di essere opposto, e riuscirete a dimostrare di essere dei lavoratori davvero abili. In amore sarà un rapporto tutto sommato tranquillo, dove le emozioni non mancheranno tra voi e il partner, soprattutto per i nati nella prima decade. Attenzione però nel weekend in quanto la Luna si troverà in quadratura.

Se siete single per voi sarà molto importante poter contare su qualcuno che non vi volti mai le spalle. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale che vi riserverà ulteriori grattacapi durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Oltre a Venere infatti, dovrete fare i conti anche con Mercurio in opposizione, che dal punto di vista professionale potrebbe confondervi le idee. Fortunatamente ci saranno ancora Giove, Saturno e Marte a darvi una mano. In amore ci saranno ancora alcuni problemi da risolvere con il partner, ma il vostro ottimismo vi permetterà di non causare guai. Se siete single le relazioni mordi e fuggi potrebbero anche essere interessanti, ma sapete che non è ciò che state cercando. Voto - 6,5

Scorpione: purtroppo per voi, Mercurio non si troverà più in posizione favorevole, e in ambito lavorativo potrebbero spuntare alcune difficoltà, causate da Giove e Saturno in quadratura.

Prima di cimentarvi in certi lavori, meglio informarsi per bene. In amore invece sarà facile per voi provare sentimenti positivi nei confronti del partner, soprattutto quando le cose tra voi vanno bene. Se siete single non ci sarà niente di male a mostrare i vostri sentimenti verso chi amate. Voto - 7+

Sagittario: una settimana nel complesso buonissima per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con la Luna che si troverà spesso in buon aspetto per voi. Dal punto di vista sentimentale potrete vivere una relazione seria, forte con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Date il meglio di voi nel weekend, quando la Luna sarà in congiunzione, anche voi cuori solitari se avete intenzione di conoscere qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà in trigono dal segno dell'Ariete, e potrete permettervi di limare alcuni dettagli riguardo ad un progetto ambizioso.

Voto - 8+

Capricorno: anche in questa settimana, gli astri continueranno ad avercela con voi. Secondo l'oroscopo infatti, la Luna, Venere e ora anche Mercurio saranno tutti negativi nei vostri confronti, e occorrerà dunque parecchia attenzione. In amore mostratevi più umili nei confronti del partner. Ricordatevi che ci vuole equilibrio in un rapporto, quindi non sentitevi al di sopra di tutti. Se siete single malinconia e nostalgia potrebbero prendervi di peso nel prossimo periodo. Per quanto riguarda il lavoro la distrazione non sarà concessa quando siete in servizio. Voto - 6-

Acquario: una settimana con qualche piccola sbavatura ma nel complesso buona secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale partirete molto bene grazie alla Luna in trigono dal segno della Bilancia, che vi garantirà una marcia in più nel vostro rapporto.

Qualche difficoltà arriverà subito dopo proprio a causa della Luna ma questa Venere focosa minimizzerà i danni. Insomma, tante emozioni, alcune espresse bene, altre meno bene. Se siete single sarete piuttosto effervescenti e simpatici un po’ con tutti. In ambito lavorativo arriverà Mercurio in buon aspetto, che vi permetterà di sviluppare per bene le idee che vi verranno in mente, per far sì che funzionino al meglio. Voto - 8-

Pesci: a volte rompere gli schemi potrebbe essere l'unica cosa giusta da fare, e secondo l'oroscopo della prossima settimana sarà proprio quello che farete. Dal punto di vista sentimentale avrete la Luna favorevole, che vi permetterà di fare qualcosa di diverso, qualcosa di straordinario con il partner, soprattutto per i nati nella prima decade.

Se siete single forse il momento che aspettavate è arrivato. Nel lavoro purtroppo dovrete dire addio a Mercurio, per cui non rimandate alcuni impegni importanti, perché poi potrebbero non andare come previsto. Voto - 7,5