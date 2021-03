Le previsioni astrologiche del 1° aprile partono da un cielo caratterizzato da pianeti nei segni di Fuoco. Sole e Venere in Ariete, infatti, si danno la mano con la Luna, che in mattinata passa nel Sagittario. La stessa Luna, però, si mette in opposizione con Marte in Gemelli e il rischio per l'Oroscopo di tutti è quello che si possa creare confusione in qualche ambito, quindi attenzione, perché la distrazione potrebbe arrivare a un livello massimo.

Per quanto riguarda gli scherzi che da tradizione fanno riferimento a questo giorno dell'anno, è possibile che si possano concentrare su argomenti come i viaggi, gli spostamenti, le comunicazioni scritte e personaggi famosi legati a qualche serie tv o programmi televisivi del momento.

Approfondiamo ora le previsioni astrologiche segno per segno.

Le previsioni per il Toro parlano di un possibile scherzo

Ariete - La giornata è ottima soprattutto per l'amore. Per quelli di voi che lavorano con l'estero, sono possibili dei contatti molto interessanti e utili, in particolare se hanno a che vedere con una donna.

Toro - L'inizio della giornata è un po' squilibrato per quelli di voi che sono della terza decade. In seguito, con il cambio di Luna che entra in Sagittario, le previsioni dicono che tutto procede in modo sereno, ma con quel Giove negativo fate attenzione a un possibile scherzo.

Gemelli - Le previsioni parlano di una giornata un po' nervosetta o comunque che si complica per qualche necessità del vostro partner. Avrete poca voglia di essere a disposizione di una sua richiesta, ma dovrete sforzarvi di farlo o si offenderà.

Cancro - La Luna non vi condiziona, ma pure non vi appoggia e per voi è un punto a sfavore visto che è il vostro astro-guida. Secondo le previsioni dovreste fare in modo di essere più malleabili e meno rigidi nei confronti del prossimo.

Leone - Sarete al centro dell'attenzione. E' un periodo duro da un lato, ma anche pieno di soddisfazioni e la giornata scorrerà in modo sereno, ma sempre molto attivo.

Alla Vergine le previsioni astrologiche suggeriscono la calma

Vergine - Le vostre previsioni parlano di una giornata impegnativa e in cui dovrete utilizzare tutta la vostra pazienza. Non vi faranno scherzi, ma anche se dovessero farlo, sarete talmente concentrati su un vostro problema che neppure ci farete caso.

Bilancia - La giornata scorrerà piuttosto tranquilla, ma potreste essere molto occupati a rispondere a più email o messaggi del solito.

Arrivano notizie e ci sono mille comunicazioni che potrebbero essere interessanti per il vostro lavoro.

Scorpione - La Luna non vi supporta, Venere e Sole vi ignorano e Marte non vi aiuta. Tutto questo parla di una giornata che potrebbe lasciarvi poco soddisfatti. Giove, ancora in cattivo aspetto per la terza decade, vi spinge anche a essere piuttosto intolleranti e un po' troppo spendaccioni.

Previsioni astrali favorevoli per l'Acquario

Sagittario - La Luna in transito nel segno vi porta una forte emotività a causa dell'opposizione con Marte. Durante la giornata evitate di fare polemiche con il partner o con un collega di lavoro, anche se ne uscirete vincenti sarà, comunque, uno sforzo che potreste evitare.

Capricorno - Le previsioni per voi parlano di una giornata piena di pensieri che potrebbero essere collegati ad una questione di famiglia o che possono riguardare la vostra casa.

Se vi faranno uno scherzo, vi arrabbierete moltissimo.

Acquario - Il cielo per voi brilla: Luna, Sole, Venere, Marte, Giove, Saturno sono tutti dalla vostra parte. La giornata sarà semplicemente positiva e vi sentirete in ottima forma.

Pesci - L'attenzione sarà concentrata sui vostri genitori: uno dei due potrebbe richiedere la vostra attenzione per un problema di tipo pratico da risolvere e su cui dovrete impegnarvi con tutte le vostre forze.