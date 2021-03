Il weekend è alle porte, ma prima di concederci due giornate di riposo e maggior serenità, scopriamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Sono 24 ore molto fortunate per l'Ariete, che soprattutto in ambito professionale può fare affidamento sulla protezione delle stelle e ottenere qualcosa in più. Recupera il Toro, che può cercare dei chiarimenti per quanto riguarda i rapporti con gli altri, al contrario è una giornata sottotono per il Sagittario, un po' stanco e fuori forma. Capricorno passionale. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di venerdì 26 marzo per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 26 marzo segno per segno

Ariete: questa giornata si rivela molto fortunata per gli affari e le trattative lavorative. Al contrario con l’avvicinarsi della sera qualcuno potrebbe risentire dello stress accumulato e accusare qualche lieve fastidio fisico.

Toro: la giornata di ieri è stata scandita da liti e polemiche, tanto in amore quanto all’interno della sfera lavorativa. Il consiglio delle stelle per le prossime 24 ore è quello di portare dei chiarimenti ai rapporti in crisi. Per farlo potrebbe servire tutto il vostro charme.

Gemelli: l’oroscopo di venerdì 26 marzo 2021 lascia prevedere una giornata faticosa per il segno. Le stelle consigliano di rivolgersi ad un non specialista e iniziare delle cure appropriate. Serenità in amore.

Cancro: nonostante questo sia un momento di forte agitazione e stress il segno sa che può sempre contare sui veri amici. Allungando la mano troverà sempre un alleato che lo aiuterà a trovare il lato positivo delle cose.

Leone: questa è una giornata più positiva per il fisico, il segno recupera energia e vitalità. Gli affari procedono a gonfie vele, tuttavia in amore potreste apparire un po’ distratti e con la testa fra le nuvole.

Cercate di recuperare.

Vergine: l’oroscopo di venerdì 26 marzo consiglia di far pace, prima con se stessi e poi con gli altri e il mondo circostante. È il momento di ascoltare il proprio corpo e la propria anima e cercare di nutrirli con gli elementi di cui hanno bisogno

Bilancia: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di agire con prudenza.

Soprattutto coloro i quali svolgono un lavoro pesante e devono, per esempio, entrare in contatto con materiali pericolosi o oggetti appuntiti faranno meglio a restare concentrati senza perdere la lucidità.

Scorpione: è un momento vantaggioso per la sfera lavorativa e la carriera, segno è favorita dalle stelle, ma anche dalla vicinanza di una presenza influente che desidera motivarlo ed incoraggiarlo. Serenità in amore.

Sagittario: questa giornata potrebbe rivelarsi un tantino sottotono per il segno. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energia o dello stress accumulato durante le giornate precedenti e finire per somatizzare la stanchezza. In amore così come nella sfera lavorativa è meglio tenersi il più lontano possibile dalle polemiche.

Capricorno: sono 24 ore di novità e grandi opportunità, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa dove potrebbero presentarsi nuovi mercati a cui accedere. Amore romantico e passionale.

Acquario: l’oroscopo di venerdì 26 marzo 2021 lascia presagire una giornata faticosa per il segno che potrebbe avere qualche preoccupazione, riguardante soprattutto la gestione della casa o delle finanze. Bene la sfera salutare.

Pesci: contrariamente a quanto si possa pensare è nel caos che il segno riesce a tirar fuori il proprio estro creativo e il proprio ingegno. Questa giornata potrebbe essere alquanto faticosa, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa.