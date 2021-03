Il mese di aprile 2021 per i nati sotto il segno dell'Acquario si presenterà congeniale alla loro voglia di fare progetti e di dare una svolta alla propria situazione professionale.

Sarà anche bene prestare attenzione all'aspetto amoroso e per esteso a quello privato: ci sarà il pianeta Venere a dare il supporto di cui si necessiterà per conquistare la persona amata e per creare sintonia all'interno della relazione sentimentale attuale.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dell'Acquario per aprile.

Amore

Se volete avere dei risvolti significativi in amore, il consiglio sarà quello di focalizzare la vostra attenzione sulla prima settimana del mese di aprile, ovvero quando Venere in Ariete risulterà più vicino alla vostra costellazione e dunque più favorevole a lanciare i suoi influssi positivi.

Il magnetismo di Marte sarà determinante per fare conquiste o semplicemente per fare qualche incontro interessante. Con il trascorrere delle settimane, però, si avvertirà un calo significativo anche su questo aspetto. Le coppie in particolare entreranno in un periodo di stabilità, che forse non darà molta tenerezza, ma garantirà una bellissima tranquillità: e ciò varrà anche per la serenità familiare e amicale.

Lavoro

Non arrendersi su un obiettivo professionale per voi significherà avere certamente dei risultati ottimi, anche se dovrete andare incontro a innumerevoli sfide. Anche se però avrete un appoggio sostanzioso da parte del “vicino” Ariete, sicuramente andrete incontro a rallentamenti nel corso della seconda metà del mese. Affrettatevi quindi a concludere i progetti e gli affari in essere, perché successivamente potreste avere più difficoltà.

Fare del vostro meglio dovrà necessariamente coincidere con il mettervi in moto, soprattutto se siete alla ricerca di un impiego. Successivamente, ci sarà tempo per una pausa che però vi rinvigorirà per le settimane a venire, senza farvi scivolare nella pigrizia o farvi sentire indisponenti.

Fortuna e salute

Avrete molteplici occasioni di trovare lavoro, o di scalare posizioni nella vostra attuale carriera o di fare affari pecuniari molto prolifici.

L'autostima vi ha sempre accompagnato bene, ma stavolta costituirà un punto cardine che vi porterà molto lontano e che vi darà modo anche di fare un giro di vite più radicale. L'energia sarà un motore fondamentale per poter essere sempre attivi nello sport, nell'attività fisica in generale e per poter lavorare anche a orari "improponibili". Allo stesso tempo con il trascorrere delle giornate avvertirete l'umore abbassarsi e di conseguenza la stanchezza farsi largo alla fine del mese.

Anche se complessivamente l'ambito della salute dovrebbe rimanere sempre positivo.