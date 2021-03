L'oroscopo di giovedì 25 marzo si concentrerà sull'intensità dei sentimenti. I segni zodiacali metteranno in gioco le loro emozioni per realizzare i desideri più nascosti. Non tutti, però, riusciranno ad avere un rapporto sereno con il proprio io interiore.

Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare i seguenti aspetti planetari:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in opposizione a Saturno

Mercurio in quadratura a Marte

Marte in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Toro e Vergine saranno sempre più vicini ai risultati desiderati, mentre il Cancro dovrà fare i conti con un partner un po' capriccioso.

Il Sagittario desidererà togliersi qualche sfizio e i Pesci non vedranno l'ora di migliorare la situazione economica.

Di seguito, tutti i dettagli sull'Oroscopo di domani 25 marzo. I profili riguarderanno tutti i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 25 marzo: Toro soddisfatto, Gemelli poco fiduciosi

Ariete: avrete bisogno di prendervi qualche ora di riposo. Il vostro bisogno di successo si scontrerà con la necessità di recuperare le forze. Questo non vorrà dire che dovrete abbandonare tutti i vostri sogni, ma dare il giusto valore alla cura del corpo e della mente. Se riuscirete a creare la giusta atmosfera, potrete riposare serenamente e senza interferenze. Il partner vi darà i giusti consigli per tornare in forma.

Toro: potrete essere fieri di voi stessi. Finalmente, avrete modo di raccogliere i frutti del vostro lavoro e di godervi il meritato riposo. La vostra famiglia vi dedicherà parole di stima e non potrà fare a meno di sottolineare il vostro talento. Anche il partner sarà entusiasta, ma esprimerà il bisogno di trascorrere più tempo assieme a voi. L'oroscopo consiglia di non sottovalutare i momenti di relax e gli hobby preferiti.

Gemelli: non vi sentirete pronti a concedere nuovamente la vostra fiducia, ma una persona a voi cara potrebbe farvi cambiare idea. L'oroscopo consiglia di muovervi a piccoli passi, senza avere fretta di tornare alla situazione precedente. Sul posto di lavoro, avrete poca considerazione per i colleghi, mentre cercherete di fare del vostro meglio per guadagnarvi dei riconoscimenti.

Attenzione al nervosismo.

Cancro: farete di tutto per far funzionare il vostro rapporto di coppia, ma il partner avrà delle pretese un po' esagerate, secondo i vostri gusti. Per non perdere la calma, dovrete fare ricorso a tutta la vostra pazienza e chiedere consiglio alle persone care. Un suggerimento, in particolare, potrebbe esservi molto utile, ma attenzione a evitare il dialogo con la persona amata. Dietro alle sue richieste, potrebbe esserci qualcosa di più.

Oroscopo di domani 25 marzo: Leone creativo, Bilancia preoccupata

Leone: vorrete dare spazio alla vostra creatività per realizzare qualcosa di nuovo. Sarà una giornata all'insegna della fantasia e del desiderio di fuggire da questa realtà. Avrete diversi mondi in cui rifugiarvi e questo allevierà la tensione quotidiana.

Sul lavoro, avrete l'impressione di non riuscire a dare il massimo, ma qualcosa potrebbe cambiare a breve. Il partner potrebbe avere una proposta da farvi.

Vergine: deciderete di tare un taglio a tutte quelle relazioni che si sono rivelate improduttive. Preferirete frequentare persone positive, ricche di iniziative e con tanti sogni del cassetto. Delle novità importanti potrebbero rendervi molto felici. Sul posto di lavoro, vivrete numerose soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale che personale. Dovrete trovare un modo per alleggerire l'atmosfera domestica.

Bilancia: darete troppo valore al giudizio altrui e questo non vi consentirà di essere davvero voi stessi. Tenderete ad alterare alcuni aspetti del vostro carattere per non ricevere critiche indesiderate.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettere al primo posto i vostri desideri. Riuscirete, sicuramente, a trovare qualcuno che vi apprezzi totalmente. La situazione lavorativa sarà caratterizzata da alti e bassi.

Scorpione: avrete bisogno di migliorare l'armonia all'interno del rapporto di coppia. Ci saranno delle piccole cose su cui potrete lavorare per creare un feeling maggiore. Il partner potrebbe non comprendere subito i vostri desideri, ma nel corso della giornata il vostro intento gli sarà chiaro. Sul lavoro, la situazione si manterrà stabile, ma alcune scelte potrebbero influenzare positivamente il corso degli eventi.

Previsioni astrologiche di giovedì 25 marzo: Capricorno speranzoso, Acquario goloso

Sagittario: deciderete di dedicare questa giornata solo a voi stessi.

Vi prenderete un po' di tempo per coccolarvi e per acquistare qualcosa che vi renda felice. Adorerete navigare sui siti Internet alla ricerca di nuovi capi d'abbigliamento e di arredi carini per la casa. Se riuscirete a coinvolgere il partner, vi divertirete ancora di più. Le previsioni zodiacali di domani, però, suggeriscono di non trascurare gli impegni lavorativi.

Capricorno: avrete nuovi desideri da aggiungere alla lista e non vedrete l'ora di realizzarli. Conterete sulla vostra autostima per riuscirci e non avrete paura di scontrarvi con ostacoli difficili da superare. La vita di coppia sarà un po' turbolenta a causa di alcune discussioni. Farete fatica a cambiare idea e non scenderete facilmente a compromessi. Forse, un po' di riposo vi aiuterà a riflettere con più attenzione.

Acquario: non riuscirete a tenere a freno la vostra golosità. Spinti dal desiderio di assaggiare nuovi cibi, vi diletterete con ricette gustose e cene invitanti. La vostra famiglia non potrà fare a meno di apprezzare, ma i sensi di colpa saranno presto in agguato. Un po' di sana attività fisica vi aiuterà a smaltire le calorie in eccesso. Inoltre l'esercizio vi farà sentire meglio con voi stessi e con gli altri.

Pesci: deciderete di impegnarvi di più per migliorare la vostra condizione economica. Non sarà facile e i risultati non saranno immediati, ma questo nuovo obiettivo vi caricherà di un'energia sorprendente. Sarete attivi e vivaci, vi relazionerete serenamente con il prossimo e cercherete di dare il massimo in tutto ciò che farete. Una persona molto speciale potrebbe dirvi qualcosa che vi farà molto piacere.