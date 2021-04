Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 17 aprile, i nati sotto il segno dell'Ariete devono essere calmi. I Capricorno vogliono evadere, mentre i Leone sono al top.

Oroscopo 17 aprile ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: meglio non rischiare sul lavoro. Cercate di mantenere un profilo basso in questo periodo. Evitate di mettervi troppo in mostra perché potreste essere il facile bersaglio di qualcuno. In amore, invece, meglio non trascurare il partner.

11° in classifica Capricorno: la voglia di evadere la farà da padrona. L'Oroscopo del 17 aprile 2021 denota una giornata particolarmente intensa dal punto di vista sentimentale.

Oggi potreste essere chiamati a prendere delle decisioni importanti, pertanto, cercate di non sbagliare.

10° in classifica Acquario: non siete molto propensi ad accettare i cambiamenti o gli stravolgimenti dei vostri piani. Ad ogni modo, specie in questo periodo, è importante essere versatili e, soprattutto, in grado di adattarsi ad ogni circostanza. In amore bisogna essere un po' più presenti.

9° in classifica Toro: le stelle denotano la presenza di qualche piccola turbolenza nei rapporti familiari. Se avete avuto delle discussioni di recente, meglio evitare di risolverle oggi, perché c'è il rischio di peggiorare ulteriormente la vostra situazione. Sul lavoro siate calmi e precisi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: le cose più semplici potrebbero sembrarvi complesse in questo periodo. Cercate di non essere troppo pesanti, specie nei rapporti di coppia. Dedicarvi al lavoro potrebbe far bene alla vostra mente, ad ogni modo, non strafate.

7° in classifica Vergine: un rapporto potrebbe essere ricucito.

L'oroscopo del 17 aprile denota una giornata molto positiva per quanto riguarda le relazioni. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle buone opportunità per fare nuove conoscenze. Siete desiderosi di amare, quindi sarete propensi ad intraprendere nuove storie.

6° in classifica Pesci: piccoli disguidi sul lavoro potrebbero turbare leggermente il vostro umore.

Ad ogni modo, a partire dal pomeriggio ci sarà un miglioramento. Cercate di godervi un po' di più il tempo con le persone care e con il partner.

5° in classifica Cancro: in amore è importante essere creativi e non far spegnere mai la fiamma della passione. Se questo accade, potrebbe subentrare la noia e, di conseguenza, potrebbero nascere delle discussioni. I Cancro amano sentirsi amati e coccolati, quindi, prendete nota se avete appena conosciuto una persona di questo segno.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Gemelli: risvolti interessanti in campo professionale. A partire dal prossimo mese ci saranno delle interessanti novità sotto questo punto di vista. Ad ogni modo, dovrete impegnarvi parecchio per riuscire ad adempiere a tutti i vostri incarichi.

3° in classifica Scorpione: una ventata di ottimismo e di aria fresca pervaderà la vostra giornata. Approfittatene per trascorrere quanto più tempo possibile con il partner. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, siete carichi e pieni di spirito d'iniziativa.

2° in classifica Sagittario: l'oroscopo del 17 aprile vi anticipa che presto ci saranno dei risvolti molto positivi in amore. Se siete in attesa di un grande passo, esso potrebbe verificarsi molto presto. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, state gradualmente trovando il vostro equilibrio.

1° in classifica Leone: prima posizione per i nati sotto questo segno che, nella giornata odierna, potranno vivere delle belle emozioni.

Sia che siate single o in coppia ci sono buone possibilità per riuscire a realizzare il vostro sogno d'amore. Sul lavoro siete brillanti.