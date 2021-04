Secondo le previsioni dell'oroscopo del 2 maggio i Toro sono vicini a un grande cambiamento. I Bilancia, invece, sono sottotono e i Capricorno sono in forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: domenica alquanto altalenante per i nati sotto questo segno. Oggi potrebbe esserci qualche piccola incomprensione in campo sentimentale, pertanto, è opportuno mantenere la calma. Spesso tendete a trarre delle conclusioni affrettate, non fatelo, specie con le persone conosciute da poco.

11° in classifica Gemelli: se non rischiate non saprete mai se ne vale la pena oppure no.

Rischiate anche di fallire, ma provateci. Nella vostra vita sta per accadere qualcosa di speciale e di inaspettato, cercate di farvi trovare pronti.

10° in classifica Ariete: l'Oroscopo del giorno 2 maggio denota una giornata un po' agitata. La vostra mente è piena di pensieri e di voglia di fare cose, tuttavia, le circostanze spesso vi impediscono di realizzare i vostri obiettivi. Questa condizione potrebbe generare un po' di frustrazione.

9° in classifica Vergine: leggera discesa per i nati sotto questo segno. L'amore procede bene, ma alcune questioni lavorative che hanno a che fare con la burocrazia, potrebbero darvi del filo da torcere. Oggi cercate di riposare perché da lunedì comincerà una settimana molto impegnativa.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: attenzione alle piccole incomprensioni in campo sentimentale. Se con il partner ci sono cose che non vanno bene, meglio mettere subito le cose in chiaro. Cercate di mantenere il controllo onde evitare di dire cose che non pensate e di cui potreste pentirvi subito dopo.

7° in classifica Cancro: l'oroscopo del 2 maggio 2021 vi esorta ad essere flessibili e creativi in campo professionale. Lasciate perdere le persone che non vi danno abbastanza attenzioni. Con il tempo state imparando a dedicarvi solo a chi merita davvero.

6° in classifica Scorpione: buon momento per intraprendere nuovi progetti in campo professionale.

Ad ogni modo, la domenica è la giornata del riposo per tutti, pertanto, cercate di staccare un po' la spina. In campo sentimentale ci sono delle buone opportunità.

5° in classifica Pesci: l'emotività vi gioca sempre dei brutti scherzi. Talvolta nella vita è opportuno essere razionali e mettere da parte il cuore. Specie per quanto riguarda la professione, è importante essere assennati. Non commettete errori dettati dalla fretta.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Leone: giornata di tranquillità per i nati sotto questo segno. Concentratevi un po' di più sui vostri affetti e sulla vostra famiglia ed evitate di stancarvi troppo. Approfittate della giornata per concedervi anche qualche piccola coccola personale.

3° in classifica Sagittario: l'oroscopo del 2 maggio denota una giornata molto serena per voi. La vicinanza di una persona cara potrebbe rivelarsi indispensabile in questo periodo. Ad ogni modo, se non sono gli altri a fare il primo passo, potreste sempre farlo voi, non siate orgogliosi.

2° in classifica Toro: se state pensando di apportare un cambiamento alla vostra vita, meglio che cominciate da subito. Liberatevi di tutte le cose che non vi fanno stare bene. Questo è il primo passo per riuscire a raggiungere il giusto equilibrio.

1° in classifica Capricorno: prima posizione per i nati sotto questo segno. Giornata molto entusiasmante per quanto riguarda l'amore. Sono favorite le nuove conoscenze, mentre i rapporti stabili necessitano di una botta di vita.