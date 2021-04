L'oroscopo della giornata di sabato 1° maggio prevede intensità e dolcezza come non mai per i nativi sotto il segno del Capricorno, che in questa prima giornata del mese potranno contare sulla Luna in congiunzione, mentre i nativi Pesci saranno particolarmente energici, pronti a fare un bel passo avanti nel lavoro. Qualche litigio sentimentale per i nativi Ariete, colpa di questo quadro astrale, mentre Venere e Marte a favore permetteranno di stabilire un forte equilibrio per il Toro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 1° maggio.

Previsioni oroscopo sabato 1° maggio 2021 segno per segno

Ariete: prima giornata di questo mese che partirà male per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura.

Per quanto riguarda i sentimenti infatti non sarete della stessa linea di pensiero del partner, causando spesso incomprensioni. Se siete single questo sarà il momento di fare il punto della situazione e decidere quale direzione intraprendere. In ambito lavorativo fortunatamente andrà tutto liscio, con discreti risultati grazie a Giove in sestile. Voto - 7-

Toro: il nuovo mese inizierà davvero bene per voi secondo l'oroscopo. Questo quadro astrale prevede la Luna, Venere e Marte in posizione favorevole, che dal punto di vista sentimentale porteranno una forte stabilità nel vostro rapporto. Se siete single una certa situazione potrebbe iniziare a piacervi. Per quanto riguarda il lavoro attenzione ad alcuni fastidi che potrebbero influenzare le vostre prestazioni, ma tutto sommato ve la caverete bene.

Voto - 8-

Gemelli: finalmente un po’ di pace anche per voi secondo l'oroscopo di questo primo maggio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il partner si mostrerà morbido con voi, e voi non potrete che essere felici di questa situazione. Se siete single desidererete dare una svolta alla vostra vita, il che al momento sarà possibile, ma non immediato.

In ambito lavorativo questo sarà un periodo di progetti, che cercherete di pianificare in ogni minino dettaglio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8

Cancro: svegliandovi con il piede sbagliato non andrete molto lontano, e in questo primo maggio sarà proprio così, colpa della Luna opposta dal segno del Capricorno.

Soprattutto in amore non sarete così inclini ad atteggiamenti romantici, preferendo tenere le distanze. Per i single non sarà una giornata incoraggiante per cercare l'amore. Anche nel lavoro con questo atteggiamento negativo non potrete sperare di fare dei passi avanti con i vostri progetti. Voto - 6

Leone: il vento sta per tornare dalla vostra parte secondo l'oroscopo, anche se per questa giornata non sarà proprio così favorevole. Venere infatti rimane negativa nei vostri confronti, ma non per molto ancora, il che significa che sarà il momento di pianificare una strategia per tornare a far splendere il vostro rapporto. Se siete single attenti a non fare ripicche o vendette, non fanno bene ai vostri rapporti sociali.

Per quanto riguarda il lavoro la voglia di realizzare non manca, il vero problema sono i mezzi al momento. Voto - 6+

Vergine: sfera sentimentale dove non avrete nulla da invidiare in confronto agli altri segni zodiacali. Con la Luna e Venere in ottimo aspetto infatti non potrete chiedere di meglio se non stare vicino alla vostra dolce metà a far valere il vostro rapporto. Per quanto riguarda i single il dialogo potrebbe essere sufficiente per riportare pace in un rapporto. Sul posto di lavoro sarà una giornata stimolante, dove non vi risparmierete in nessun caso. Voto - 8,5

Bilancia: oroscopo della giornata di sabato 1° maggio dove dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, piuttosto problematica per il vostro rapporto, soprattutto per quelle relazioni che ultimamente non navigano in buone acque.

Per quanto riguarda i single potreste essere piuttosto gelosi o addirittura permalosi. In ambito lavorativo una pausa potrebbe anche fare al caso vostro, considerato che le energie non sono granché, ciò nonostante attenti a non perdere il vantaggio accumulato. Voto - 6,5

Scorpione: periodo in lentissima ripresa a partire da questa prima giornata di maggio secondo l'oroscopo. La Luna in sestile potrebbe creare le condizioni adatte per cercare di ritrovare pace nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single rimane ancora un po’ di confusione nel vostro cuore, ma almeno ritornerà la voglia di rimettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro situazioni interessanti andranno sfruttate per avvantaggiarvi con le vostre mansioni.

Voto - 6,5

Sagittario: con Marte che finalmente non vi darà più fastidio, il settore professionale procederà abbastanza spedito per voi secondo l'oroscopo. Ciò nonostante cercate anche di stabilire un buon affiatamento tra voi colleghi. Per quanto riguarda i sentimenti voi single avrete una diversa visione di vita, che potrebbe portarvi a fare nuove conoscenze. Se invece siete già impegnati, avere sempre qualcosa da fare con il partner vi aiuterà a tenere attivo il vostro rapporto. Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale di questo primo maggio che vedrà la Luna spostarsi nel vostro segno zodiacale. Insieme a Venere, in amore mostrerete sentimenti intensi e dolcissimi, che daranno un tocco di intimità in più al vostro rapporto.

Per quanto riguarda i single saprete come prendervi cura degli altri senza necessariamente chiedere qualcosa in cambio. Nel lavoro essere costanti e affidabili con le vostre mansioni vi permetterà di fare molta strada. Voto - 8,5

Acquario: vi sentirete un po’ nostalgici nei confronti del passato secondo l'oroscopo, dei bei tempi che furono, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Ebbene, non vi disperate più di tanto, perché questo cielo sta per tornare davvero appetibile da questo punto di vista, sia per coloro già impegnati, sia per i single. In ambito lavorativo Giove e Saturno sono ancora nel segno, e non vi faranno mancare l'appuntamento con il successo. Voto - 7-

Pesci: oroscopo di sabato piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno.

In amore voi single potreste ricevere apprezzamenti davvero piacevoli, che faranno bene alla vostra autostima. Se avete una relazione stabile sarete in grado di dimostrare al partner di essere dei compagni di vita. Nel lavoro invece sarete piuttosto energici, sfruttando al massimo la posizione di Marte per fare dei passi avanti con i vostri progetti. Voto - 8