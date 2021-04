Secondo l'oroscopo del 1° maggio 2021 i nati sotto il segno del Leone vivranno una giornata molto interessante. Gli Ariete avranno una mattinata complicata, mentre i Sagittario non devono mollare.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: risveglio un po' sgradevole per voi. La mattinata potrebbe procedere a rilento, mentre verso il pomeriggio dovrebbero arrivare delle belle soddisfazioni. Non datevi per vinti e lottate per raggiungere i vostri obiettivi.

11° in classifica Sagittario: in amore potrebbe esserci qualche piccola incomprensione.

L'Oroscopo del 1° maggio 2021 vi esorta a non mollare e, soprattutto, ad avere pazienza. I risultati si otterranno anche in campo professionale, ma è necessario aspettare ancora un po'.

10° in classifica Toro: interessante quadro astrale per quanto riguarda il lavoro, tuttavia, il vostro stato d'animo non è dei migliori. In questi giorni potrebbero farsi avanti dei fantasmi del passato, i quali ostacoleranno le vostre decisioni e la vostra vita. Cercate di essere più forti.

9° in classifica Bilancia: le emozioni sono un po' altalenanti in questo periodo. Questo, dunque, potrebbe portare alla nascita di qualche piccolo conflitto con il partner. Se, invece, siete single, cercate di non inacidirvi troppo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: un piccolo ostacolo sul lavoro potrebbe spingervi a dover fare delle valutazioni ulteriori. In amore è necessario parlare con chiarezza. Se ci sono delle cose che non vi tornano è importante chiarirle sin dal primo momento.

7° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 1° maggio vi esorta a non perdere la speranza.

Per quanto riguarda l'amore, esso promette abbastanza bene, tuttavia, le coppie in crisi potrebbero giungere ad un punto di svolta.

6° in classifica Pesci: preparatevi ad affrontare un mese di maggio di fuoco sotto il punto di vista professionale. A partire da oggi ci saranno dei cambiamenti nella vostra vita a cui potreste fare un po' di fatica ad abituarvi.

5° in classifica Acquario: se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, questo è il momento giusto per darsi da fare. In campo professionale ci sono delle svolte, pertanto, accogliete di buon grado queste novità.

Oroscopo 1° maggio segni più fortunati

4° in classifica Cancro: buon momento per cominciare una nuova esperienza in campo professionale. Momento interessante anche per quanto riguarda i sentimenti. Gli astri sono dalla vostra parte, pertanto, non esitate a farvi avanti.

3° in classifica Scorpione: dopo aver trascorso qualche giorno un po' altalenante, adesso è il momento di tirarsi su le maniche e darsi da fare. Per quanto riguarda le faccende di cuore, invece, è opportuno trovare un punto d'incontro.

2° in classifica Gemelli: l'oroscopo del 1° maggio 2021 vi esorta ad essere intraprendenti. Il periodo è proficuo per quanto riguarda i sentimenti, quindi datevi da fare. In campo professionale dovete superare delle sfide, maggiore sarà l'impegno e migliore la resa.

1° in classifica Leone: i nati sotto questo segno vivranno un momento di riscatto in campo professionale. Oggi potrete prendervi qualche bella soddisfazione sotto questo punto di vista. Cercate di non essere troppo impazienti.