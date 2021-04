L'Oroscopo di domani 23 aprile è pronto a dare voce alle predizioni riguardanti questo nuovo venerdì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Ovvia la risposta affermativa, pertanto occhi puntati in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, la sestina sotto analisi in questo contesto. L'Astrologia in questo giorno svela il transito di Marte in Cancro, nel contesto in trigono a Giove. A dare speranza a coloro con problematiche aperte, specialmente in campo sentimentale come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, la splendida Luna presente già nel comparto della Vergine.

Iniziamo subito a dare voce alle previsioni astrologiche di venerdì 23 aprile, prima però è d'obbligo dare una spulciata alla scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Cancro (Marte nel segno), Leone;

3° posto - ★★★: Toro.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 23 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 23 aprile al segno dell'Ariete preannuncia una giornata ottima per l'amore ed i sentimenti in generale. Diciamo pure che il periodo nella sua interezza sarà sicuramente positivo anche per i rapporti famigliari e nelle amicizie. In amore, la Luna vi renderà particolarmente vivaci e vi spingerà a contattare alcune persone alle quali solitamente non dedicate troppe attenzioni.

Venere dal canto suo vi renderà gentili e amorevoli con tutti ed insieme al partner avrete la possibilità di vedere realizzato qualche vostro desiderio, tanto da regalarvi qualcosa di assai piacevole. Single, sarà una fase importante per la stragrande maggioranza di voi. Potrete riconciliarvi con la vita e godere dei frutti che vi offrirà: avrete l'amore delle persone che vi sono vicine e sarete in grado più del solito di ricambiare.

Approfittate di questo stato di grazia per svelare i vostri sentimenti a colui/lei che amate nel silenzio del vostro cuore... Nel lavoro, un'energia planetaria positiva vi condurrà dritti agli obiettivi prefissati. Prendetevi tuttavia qualche altro giorno in più per perfezionare il vostro progetto, rispettando sempre i tempi e le consegne stabilite.

Toro: ★★★. Il periodo impone di fare scelte o prendere decisioni al più presto. Questa parte della settimana purtroppo non si annuncia affatto come credevate, visto soprattutto la negatività restituita nel frangente dall'asse Saturno-Venere, tra loro in quadratura. Purtroppo questo venerdì è stato valutato con la sigla relativa ai periodi da "sottotono". In generale, diciamo che avrete certamente bisogno di una gestione più attenta e scrupolosa delle situazioni, meno affidate al caso. In amore, la vostra socievolezza perderà forza ed intensità ed i rapporti familiari e affettivi si preannunciano insidiosi. Affrontate i problemi con il partner a viso aperto, non trinceratevi dietro ostinati silenzi e risolvete tutti i problemi subito, senza perdere altro tempo.

Single, attenti a non mostrarvi troppo distaccati se il rapporto affettivo vi interessa veramente. Pur essendo un'ottima strategia per farsi desiderare di più, questa citata poc'anzi potrebbe sortire l'effetto contrario ed allontanare chi sapete, definitamente. Non permettete, parlando di lavoro, che vi scavalchino o che prendano sottogamba il vostro impegno, specialmente ora che siete arrivati alla fine della settimana. Forse vi sentirete un po' affaticati.

Gemelli: ★★★★★. All'orizzonte ci sono molte novità per voi del segno, frutto di Luna e Venere estremamente positivi. Ci sono in arrivo tante buone idee da mettere in campo, magari opportunità eccellenti da cogliere o nuove proposte da prendere in considerazione.

Anche le prospettive economiche sono parecchio favorevoli: buone nuove all'orizzonte a più di qualcuno di voi, in primis a coloro di seconda decade e poi agli altri. In amore, con il sorriso sulle labbra e con il cuore leggero e sereno vi approccerete a questa giornata in cui tutto scorrerà liscio. Avrete anche la possibilità di fare qualcosa di speciale insieme alla persona amata. Single, il vostro intuito sarà impeccabile, quasi perfetto. Questo vi porterà ad affrontare con lo spirito e la determinazione giusta gli eventi della giornata. Gli amici vi cercheranno per supporto e consiglio e riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti, spesso dando un apporto concreto. Il settore professionale sarà in risalita: lavorerete con entusiasmo e con finalità da raggiungere.

Se avete un'attività autonoma prendete in considerazione la possibilità di pubblicizzare in qualche modo le vostre abilità. Sappiate che più persone saranno coinvolte e meglio sarà per voi.

Oroscopo e stelle di venerdì 23 aprile

Cancro: ★★★★. Giornata limpida, abbastanza lineare in generale. Ovviamente il periodo non sarà da vivere in modo assolutamente spensierato. Infatti venerdì è stato valutato con le quattro stelline della normalità, quindi regolatevi di conseguenza, ok? In generale, studiate attentamente eventuali situazioni, proposte e persone prima di prendere qualsiasi tipo di decisione. Non facendolo potreste prendere sonore cantonate. In amore, vi avvicinerete agli altri con slancio, grazie al vostro animo sincero e positivo.

La Luna oggi si troverà in aspetto armonico e, grazie ai suoi influssi, sentirete il vostro cuore aprirsi. Avrete voglia di amare di più il vostro partner e ne avrete anche la possibilità grazie alla sua disponibilità. Single, sarà davvero una buona giornata, sarete dinamici e di buonumore: coglierete al volo le occasioni che il destino vi offrirà, accettando senza indugi una proposta interessante. State prendendo molto sul serio una nuova conoscenza, per questo non siete ancora sicuri dei vostri sentimenti: aspettate, se son rose fioriranno... Nel lavoro, avrete finalmente la possibilità di far valere le vostre ragioni un po' in ogni settore dell'esistenza. Se siete stati vittime di qualche sopruso, adesso potrete ottenere giustizia.

Leone: ★★★★. Il periodo richiederà un certo impegno unito ad altrettanta scaltrezza. La vostra buona energia vi permetterà di trascorrere una giornata molto piacevole insieme agli amici più cari. In molti casi il bisogno di muovervi sarà in aumento e non riuscirete affatto a stare fermi facendovi notare dalle persone vicino a voi (che vi interessano). In amore, sarete davvero brillanti ed ironici, socievoli e passionali ed al partner sarà veramente difficile resistervi. Finalmente vi renderete conto di quanto veramente valete e soprattutto di quanto vale il partner per voi. Tanta sarà la voglia di passare del tempo insieme alla persona amata: approfittare di questa splendida giornata puntando magari tutto su iniziative ad ampio respiro oppure per dare una buona spinta alle cose attualmente in sospeso o in stallo.

Single, chi fosse alla ricerca di una storia passionale, ricca di calore, dovrebbe darsi da fare. Il motivo è che in questo momento i nativi del segno sono tra i più disposti ad innamorarsi, perciò approfittatene pure. Nel lavoro, le configurazioni astrali del periodo segnalano buone opportunità, ma bisognerà saperle sfruttare in fretta, con tempismo e riflessi rapidi. Non si tratterà di opportunità di poco conto, per cui varrà la pena di dedicare loro grande attenzione.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 23 aprile, prevede una giornata ottima, oseremo dire quasi al limite della perfezione! Pronti a gongolare? Certo che sì, anche perché gli astri saranno benevoli con voi dell'Acquario e non solo questo venerdì ma anche il prossimo sabato e domenica.

In campo sentimentale, gli astri vedono molto favorevole il comparto legato non solo alle affettività passionali ma anche all'amicizia e agli affetti familiari. In amore infatti sono in arrivo allegria e serenità, emozioni positive da condividere con la persona amata e con gli amici più cari. I vostri progetti potrebbero ricevere nuovi impulsi e potrebbe anche essere il momento giusto per presentarli al mondo: un matrimonio o l'arrivo di un figlio. Single, quella di domani sarà una buona giornata per togliersi uno sfizio o per dedicare un po' di tempo alle vostre passioni. La Luna vi spingerà a dare la priorità a tutto ciò che vi renderà veramente motivati e vi farà sentire felici ed appagati.

Nel lavoro, creativi e pieni di slancio, non vi risparmierete di certo; vi attende senz'altro una giornata stimolante: probabilmente prenderete in considerazione alcuni progetti abbandonati in passato.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 23 aprile.