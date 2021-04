L'Oroscopo di domani 21 aprile è arrivato, pronto come sempre a tastare il polso all'Astrologia, applicata ai segni relativi alla prima metà dello zodiaco. Curiosi di scoprire come sarà la giornata di mercoledì? Ebbene, questa parte della settimana andrà certamente a favore degli appartenenti ai simboli astrali valutati a massima positività: curiosi? Senz'altro a portare una ventata di novità e tanta fortuna ai settori dedicati ai sentimenti sarà la spettacolare presenza della Luna in Leone, nel segno di Fuoco da questo martedì 20 aprile e sicuramente pronta a dare una mano anche al Toro.

Meno opportunità nel periodo invece, sempre secondo quanto esposto nelle previsioni astrologiche del 21 aprile per coloro affiliati al segno dei Gemelli o del Cancro, nel frangente sottoposti all'influenza dei periodi negativi.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Ariete, Vergine;

3° posto - ★★★: Gemelli;

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 21 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 21 aprile al segno dell'Ariete presume un periodo allineato alla normalissima routine. Se le ansie sembrano buttarvi giù, reagite, ok? Di certo troverete la grinta unita alla forza che alberga dentro di voi. Nel contempo sarebbe da evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata a priori.

In amore, la comunicazione con il partner sarà più semplice e fluida dei giorni scorsi: sia che stiate vivendo una relazione consolidata o che siate agli albori di una storia, quella in analisi sarà una giornata particolarmente positiva in cui quasi tutto andrà per il verso auspicato. Single, qualcuno noterà finalmente una vostra timida avance, cosa che di solito non salta all'occhio fino a quando non decidete di superare la barriera della riservatezza.

La presenza benefica della Luna vi farà aprire maggiormente ed il vostro cuore batterà come non mai. Nel lavoro, sembra che il vostro intuito in questi giorni sia particolarmente sviluppato, che tutto vi sia chiaro e niente e nessuno possa ingannarvi! Fate tesoro di questa giornata e gettate le fondamenta per tutte le attività a cui aspirate, ma che non avete ancora avuto il coraggio di iniziare.

Toro: ★★★★★. Si profila per voi nativi una giornata tutta all'insegna della buona sorte e del buon fare, in molti settori. Le predizioni di mercoledì consigliano in questo caso, parlando in generale, di sfruttare il momento buono per tentare il "colpo grosso" nelle cose/situazioni che avete maggiormente a cuore. In amore, grazie agli influssi armonici della Luna potete contare su una buonissima comunicativa e su una grande capacità di entrare subito in sintonia con il vostro partner, rendendo il dialogo liscio in qualsiasi contesto o situazione. Single, la giornata si prospetta molto movimentata, piena di programmi sfiziosi ed anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisferà il vostro desiderio di novità.

In programma poi, ci potrebbe essere qualcosa da fare insieme gli amici e che non potete assolutamente mancare. Nel lavoro, forte sarà il sostegno che le stelle vi offriranno in questo giorno, miscelando chiarezza di idee, fantasia, simpatia e comunicativa. Arriverete a proficui accordi che vi faranno apprezzare qualsiasi iniziativa intraprenderete: in campo economico una situazione evolverà nel migliore dei modi.

Gemelli: ★★★. Questa parte della settimana per tanti di voi nativi nel segno dello Scorpione partirà sotto la dura egida dettata dai periodi "sottotono". Nel contempo ci potrebbe essere la volontà di dissipare un dubbio che vi pesa da tempo: cercate di non vedere problemi dove non ce ne sono ma procedete senza paura verso ciò che vi attira, ok?

Ovviamente, visto il periodo "no", il consiglio è quello di usare massima cautela e tanta pazienza. In amore non concentratevi sulle difficoltà ma evitate di coltivare sentimenti negativi e, soprattutto, abbiate una maggiore elasticità mentale. Provate a essere più solleciti nei confronti di chi potrebbe avere bisogno di voi. Siate aperti, positivi e lungimiranti, perché la rassicurante presenza del partner vi metterà nella disposizione d'animo giusta per vivere in pace godendo a pieno le gioie dell'amore. Single, ci potrebbe essere qualche turbolenza negativa a fine pomeriggio: non per questo dovete prepararvi al peggio ma nemmeno farvi trovare scoperti. Per quanto possibile, evitate di stare vicino a chi si diverte a stuzzicarvi e quindi di rispondere ad eventuali provocazioni.

Nel lavoro, sembra che le vostre energie siano in esaurimento. Secondo gli astri è giunto il momento di prendersi una breve pausa. In pentola avete varie cose che bollono: dovreste ritagliarvi del tempo per riflettere sui progetti futuri, prima che le varie attività si accavallino l'una con l'altra.

Oroscopo e stelle di mercoledì 21 aprile

Cancro: ★★. Secondo l'oroscopo del 21 aprile questa parte centrale della settimana si presenta abbastanza difficoltosa da affrontare. Pertanto si potrà contare solamente su due "misere" stelline in un frangente quasi tutto in salita. Vediamo pertanto di dare qualche buon consiglio e magari fare qualche bella previsione mirata nei riguardi di sentimenti e lavoro.

In amore, emozioni e desideri privi di controllo rischiano di mettervi nei pasticci. Rispettate i limiti di ogni situazione, non forzate troppo la mano! Le incomprensioni nella vita di coppia saranno superabili solo se metterete da parte immaginari desideri di rivalsa e non farete passi di cui in seguito potreste pentirvi. Single, tirate i remi in barca, non andate a cercare strane avventure. Prendete tempo, giocate prevalentemente in difesa, non fatevi affascinare dai rischi che alla fine risulterebbero essere soltanto volgari specchietti delle allodole per rendervi nervosi e stressati. Se lavoraste in squadra con altri, parlando di lavoro, potreste trovarvi in difficoltà per mancanza di un obiettivo comune.

Fate tesoro di strategie professionali condivise.

Leone: ★★★★★. Si prevede una splendida giornata, sicuramente pronta a restituire tanta positività al terzo giorno dell'attuale settimana, in special modo se nativi di prima o seconda decade. Il movimento di astri amichevoli avrà un effetto stabilizzante sull'umore e la salute su molti di voi del segno. In amore, le stelle daranno nuova linfa al settore, così per tutte le coppie si preannunciano assestamenti affettivi e maggiore vivacità. Approfittatene per ravvivare la fiamma della vostra relazione e per trascorrere una serata speciale con chi avete accanto. Single, all'improvviso vi sentirete al centro del mondo, trionfanti per gentilezza ed armonia.

Se finora non vi siete sentiti belli, qualcuno vi farà cambiare prontamente idea: perché amore e serenità e da oggi potrebbero sostare dentro la vostra anima, riempiendo il cuore di gioia. Nel lavoro, potreste avere una giornata fortunata, sostenuta da una meravigliosa Luna nel segno. Sarete decisi, autorevoli, il vostro staff vi rispetterà e vi seguirà, convinti della bontà dei vostri progetti e della credibilità dei vostri discorsi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 21 aprile, preannuncia una giornata abbastanza buona e già pronta a far capolino nella vostra quotidianità. Ovviamente, ce ne sono e ce ne saranno di gran lunga migliori, ma accontentatevi sapendo che qualcuno di certo sta peggio di voi in questo giro di boa settimanale.

Gli astri intanto indicano che la vita di relazione spesso non è facile come sembra. In campo sentimentale, le stelle vi infonderanno un'incredibile voglia di amare, così da essere predisposti a rivoluzionare anche alcune situazioni stagnanti. Mercoledì sarà una giornata estremamente positiva grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze con la persona amata. Single, godetevi la presenza della Luna in Leone, armonica per il segno e che vi porterà senz'altro tanta allegria e una grande voglia di vivere. In questo periodo saprete sdrammatizzare con battute scherzose e carine anche nelle situazioni più difficili. Gli amici ve ne saranno sicuramente grati. Nel lavoro il vostro fiuto sarà impeccabile: arriverete ai risultati auspicati prima degli altri.

C'è chi apprezza questo talento e chi invece proverà a darvi del filo da torcere: cercate di non dare troppo peso a certe persone ma continuate per la vostra strada, come avete sempre fatto.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 21 aprile.