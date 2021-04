L'Oroscopo di domani 9 aprile è pronto a mettere in evidenza le previsioni astrali di venerdì. L'Astrologia applicata all'amore e al lavoro, in questo contesto riguarderà i soli segni della prima sestina dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di mettere le mani su consigli e dritte per affrontare bene la giornata? Viste le ottime effemeridi nel frangente, le stelle sono chiaramente ben orientate a favorire i nati sotto al simbolo astrale del Leone, segno valutato al "top del giorno" e pronosticato con uno splendido fine settimana.

Per quanto riguarda la parte impegnativa del periodo intanto, le previsioni astrologiche del 9 aprile indicano che ad essere interessati da turbolenze astrali abbastanza importanti saranno gli amici nativi in Ariete, nel frangente considerati con il segno di spunta relativo ai periodi "sottotono". Vediamo di dare ulteriori dettagli nel prosieguo cercando di appurare qualcosa di più dalla scaletta con le stelline quotidiane nonché nelle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone;

2° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Toro, Gemelli;

4° posto - ★★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 9 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★.

L'oroscopo del 9 aprile al segno dell'Ariete predice che partirà in modo particolarmente impegnativo il periodo per molti nativi. In base a quanto estrapolato dalle effemeridi, messo nero su bianco dall'Astrologia, si prospetta una giornata da affrontare con molta attenzione e concentrazione in quanto preventivata "sottotono".

In amore vi sentirete un pò malinconici, forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato e mai raggiunto con il vostro partner. Allora provate a voltare pagina, non è mai troppo tardi per farlo e le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo ad aspettarvi. Single, la Luna vi guarderà di traverso, così non si escludono piccoli malumori familiari superabili con qualche carineria e magari un regalino inaspettato.

Le antenne iperattive vi aiuteranno a indovinare problematiche ed aspettative delle persone care, consentendovi di tamponare per tempo. In ambito professionale la lotta per il successo comincerà a farsi dura ed è qui che dovrete dimostrare tutta la vostra tenacia. Sarete consapevoli che il vostro operato è efficace, ma dovrete stringere i denti ancora un po' senza perdervi d'animo.

Toro: ★★★★. Giornata di fine settimana valutata con le solite quattro stelline relative ai frangenti di routine. Calma, meglio questo che altro non trovate? Sappiate che in giro c'è tanta negatività da far paura, quindi il sapersi accontentare di ciò che si ha è una gran virtù. In amore, grazie a Venere in aspetto armonico e in avvicinamento sempre più al segno, saprete risolvere eventuali tensioni che ci sono intorno a voi in maniera equilibrata.

Avrete voglia di parlare e di chiarirvi con tutti, anche perché la vostra sincerità vi imporrà di esporvi apertamente, soprattutto con chi amate. Single, venerdì si prospetta niente male per tanti di voi. Infatti state benone e contro ogni aspettativa vivrete serenamente questo momento particolare, mentre la serata vi offrirà una vita sociale movimentata e ricca di novità. Nel lavoro, con un cielo così positivo nulla riuscirà a nuocervi. Saprete gestire le cose con grande disinvoltura trovando la strada per risolvere tutte le vostre problematiche. Molti i giovani in attesa di occupazione: in tanti potranno trovare una buona occasione, magari non attinente alla propria specializzazione ma sicuramente molto allettante.

Gemelli: ★★★★. Secondo l'oroscopo, la giornata sarà abbastanza abbordabile in quasi ogni comparto della vita. In generale, riuscirete a risolvere diverse piccole complicazioni che si dovessero manifestare nel corso del periodo. Parlando più in generale, l'invito è quello di fare attenzione alle persone poco sincere (il perché lo scoprirete molto presto!). In amore, questo è un buon momento per cambiare le cose, soprattutto se siete insoddisfatti. La Luna in aspetto armonico vi aiuterà a superare i vostri attuali limiti ed a far valere le vostre ragioni in maniera un po' più veemente rispetto al solito, specie nei confronti del partner. Single, questo venerdì una persona speciale vi dimostrerà di volervi davvero molto bene!

Vivacizzata da nuovi interessi e da qualche bella sorpresa, la sfera delle amicizie si arricchirà di incontri che avranno un forte impatto emotivo su di voi, specialmente se siete molto giovani. Nel lavoro, potreste concludere un affare vantaggioso. A qualche nativo sarà proposta una mansione differente o un avanzamento professionale. Cercate di trovare i toni giusti, preparate un piano dettagliato e puntate ad allargare il campo d'azione: vi porterà fortuna e lauti guadagni.

Oroscopo e stelle di venerdì 9 aprile

Cancro: ★★★★★. L'oroscopo di venerdì annuncia una giornata semplicemente super-positiva con ottime referenze da parte dell'Astrologia applicata al vostro bel segno. Dunque, si presuppone l'arrivo di un periodo proficuo in molti campi, per alcuni in parte già intravisto nei giorni scorsi.

La vita amorosa sarà al centro della vostra attenzione, l'intesa e la passione promettono ottimi momenti a chi è stabilmente e felicemente in coppia. È una giornata perfetta per mettere in chiaro le cose che non vanno troppo a genio. I pianeti saranno dalla vostra parte, sarete così al riparo da malintesi e incomprensioni! Single, ci saranno occasioni per dare una svolta interessante alla vostra esistenza; non sottovalutate le piccole cose e mettete del vostro in tutto ciò che farete. Le persone che avete vicino vi dimostreranno il loro affetto, dandovi qualcosa più del solito. Nel lavoro, avranno una buona riuscita i progetti che state portando avanti: il consiglio di un collega potrebbe essere veramente utile; prendetelo in considerazione.

Se poi aveste qualcosa in mente, è giunto il momento di farvi avanti per gettare le basi ad un nuovo percorso.

Leone: 'top del giorno'. L'oroscopo del 9 aprile, indica uno splendido venerdì e soprattutto un ottimo tutto il resto del periodo inerente il fine settimana. La presenza della Luna in Pesci darà una grossa spinta alla giornata: sarà gioiosa, soprattutto per ciò che concerne i rapporti affettivi in generale, ma anche per le faccende di lavoro. In amore, godete a pieno i favori astrali riversati in questa splendida giornata, magari concentrandovi su ciò che vi fa stare bene e non solo. Allora perché non fare una sorpresa con un gesto caloroso e affettuoso? Un abbraccio o una carezza potrebbero avere effetti molto benefici, sappiatelo.

Intanto, per vivere con gioia il presente dovete mettere in sordina il vostro egocentrismo, evitando di smuovere pretese esagerate: state sereni. Single, questo periodo magnifico vi parla di belle novità o di nuove possibilità di rinascita. Senz'altro la giornata risulterà molto gratificante, magari agevolando qualcosa che sta o che dovrebbe accadere. Preparatevi a vivere una nuova felicità in amore, perché molto presto potrebbe arrivare. Nel lavoro, la giornata sarà propizia, rendendo le finanze positive. Le ultime scelte sono state positive: bravi!

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 9 aprile, predice una giornata semplicemente perfetta in ogni settore. Diciamo che senz'altro la buona fortuna sarà dalla vostra parte e le vostre speranze procederanno secondo le attese, il che vi darà la forza per mettere in pratica molti buoni propositi.

In campo sentimentale tutto ok: in questo periodo il rapporto con il partner è già contrassegnato da tanta dolcezza e tranquillità. Il sostegno che vi offrirà il partner sarà incondizionato e questo renderà migliori le vostre giornate a venire. Eventuali problemi o preoccupazioni presto passeranno in secondo piano, anche perché ciò che volete è solo vivere in serenità e senza problemi la quotidianità. Single, curiosi e brillanti saprete suscitare simpatia dovunque andrete. La Luna porterà buonumore ed una incrollabile fiducia nel futuro: sfruttate questo momento per realizzare un piccolo desiderio che rimandate da troppo tempo, ve lo meritate. Nel lavoro, le stelle regaleranno energie benefiche che andranno ad alimentare la voglia di fare.

Potreste stringere accordi importanti in grado di migliorare l'attuale visione lavorativa. Se la sicurezza economica è un pilastro fondamentale della vostra esistenza, le stelle prometteranno sonni tranquilli, nonostante possiate affrontare qualche problema.

