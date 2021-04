L'oroscopo della giornata di giovedì 29 aprile vede la Luna spostarsi nel segno zodiacale del Sagittario, cosa particolarmente utile per i segni di fuoco per cercare di recuperare in ambito sentimentale, infatti i nativi dell'Ariete potranno contare su una forte ispirazione romantica, mentre il Leone proverà a cercare il dialogo. Infine, il Cancro verrà coinvolto in progetti lavorativi piuttosto interessanti. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 29 aprile 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 29 aprile 2021 segno per segno

Ariete: una certa ispirazione romantica vi verrà fornita dalla Luna in trigono dal segno del Sagittario in questa giornata secondo l'oroscopo.

In ambito sentimentale infatti raggiungerete un'intesa piuttosto soddisfacente per cercare se possibile di riparare alcuni errori commessi in precedenza. Per quanto riguarda i single capirete quanto le persone intorno a voi siano speciali, capendo che a volte l'amore non è tutto. Sul fronte professionale andrete piuttosto bene, per cui non siate pessimisti e guardate sempre il bicchiere mezzo pieno. Voto - 8

Toro: oroscopo di giovedì decisamente migliore rispetto alle giornate precedenti, con la Luna non più opposta. Tuttavia in amore sarà il caso di chiedere scusa considerato che negli ultimi giorni non siete stati al top. Per i single ci saranno opportunità di condivisione con le persone a cui più tenete.

Nel lavoro non state vivendo grandi soddisfazioni al momento, ma presto anche voi avrete il vostro momento di gloria. Voto - 7,5

Gemelli: la sfera sentimentale forse non sarà delle migliori. Il cielo infatti prevede la Luna in opposizione, che vi procurerà non pochi grattacapi con il partner. I single potrebbero avere un atteggiamento un po’ troppo provocatorio.

Settore professionale che fortunatamente non subirà particolari problemi. La posizione benefica di Giove infatti vi aiuterà a mantenere la concentrazione e portarvi avanti con i progetti. Voto - 6,5

Cancro: teneri quanto basta in questa giornata secondo l'oroscopo di giovedì 29 aprile. Preferirete andare dritti al punto con il partner, o con la persona che vi piace qualora siate single, verificando la tenuta di un sentimento.

Per quanto riguarda il settore professionale, finalmente alcuni progetti piuttosto pesanti vedranno la loro conclusione. Adesso potrete godervi i risultati ottenuti, e dedicarvi ad altro. Voto - 7,5

Leone: il pianeta dell'amore sarà ancora sfavorevole per voi nativi del segno. Ciò nonostante in questa giornata potrete contare sulla Luna in buon aspetto, da sfruttare fino alla fine per ritrovare la via dell'amore insieme al partner. I single godranno di un’autostima migliore. Nel lavoro una battuta di spirito potrebbe anche essere utile, ma non sufficiente per recuperare. Servirà qualcosa di più. Voto - 6,5

Vergine: configurazione astrale sotto le aspettative in questa giornata per voi. In amore la Luna in quadratura potrebbe scombussolarvi un po’, soprattutto voi single, che potreste dire qualcosa di poco piacevole proprio a chi vi piace.

Se avete una relazione fissa meglio trattenersi un po’, per non cadere in eventuali errori. In ambito lavorativo troverete presto risorse utili per far fiorire le vostre idee. Voto - 7

Bilancia: giornata nel complesso stabile, ma con qualche piccola soddisfazione in più, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Progetterete la vostra vita sentimentale con entusiasmo, e il partner sarà felice di vedervi così premurosi. Se siete single e siete in cerca compagnia potrebbero esserci delle belle sorprese. In ambito lavorativo andrete piuttosto bene, anche se sarà consigliabile prendere alcune iniziative con calma. Voto - 8-

Scorpione: la Luna lascia il vostro segno, ma questa volta potrebbe esserci qualcosa di diverso nel vostro rapporto che potrebbe farvi ben sperare per una lenta e sana guarigione, nell'attesa che Venere si faccia da parte.

Se siete single ricomincerete anche voi ad avere un po’ di vitalità in più. Per quanto riguarda il lavoro meglio continuare a prestare attenzione, perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Voto - 7-

Sagittario: oroscopo del 29 aprile che vedrà la Luna entrare nel vostro segno zodiacale. In ambito sentimentale l'intesa tra voi e il partner non potrà che beneficiarne, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single mostratevi fieri e orgogliosi di voi quando passate davanti a qualcuno che non ha creduto in voi. In ambito lavorativo sarete piuttosto attenti e precisi in quel che farete, cercando di massimizzare i risultati. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di giovedì splendido dal punto di vista sentimentale, grazie a Venere in trigono dal segno del Toro.

Con i sentimenti ci saprete fare, raggiungendo una certa intimità con il partner. I single potrebbero essere in vista nuovi amori o riappacificazioni. Nel lavoro questo periodo sarà molto importante per voi, per cui le distrazioni non saranno ammesse. Voto - 7,5

Acquario: periodo ancora sottotono, ma lievemente migliore per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in buon aspetto. Sarete spinti a fare di più per il partner, che potrebbe apprezzare il vostro impegno, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single potrebbero faticare un po’ a nascondere quello che sentono in questa giornata. Settore professionale ancora una volta invidiabile, grazie ad un buon quadro astrale, che vi assicurerà discreti risultati.

Voto - 7+

Pesci: purtroppo per voi la Luna sarà in quadratura. In amore potreste perdere la bussola, non prestando le dovute attenzioni nei confronti del partner. Per quanto riguarda i single sarete piuttosto impegnati nella risoluzione di alcuni vostri problemi. Nel lavoro invece otterrete risultati di tutto rispetto grazie ad alcune buone idee fornite da Mercurio. Voto - 7-