L'oroscopo della giornata di mercoledì 28 aprile prevede una situazione sentimentale favorevole per i nativi sotto il segno del Cancro, forti della Luna e di Venere in buon aspetto, mentre l'Ariete riuscirà ad avere piuttosto convincenti al lavoro. Parte centrale della settimana lievemente sottotono per il Toro, mentre l'amore colpisce sempre in modo improvviso, soprattutto per i nativi Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 28 aprile.

Previsioni oroscopo mercoledì 28 aprile segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana nel complesso convincente per voi nativi del segno, soprattutto sul posto di lavoro, dove con Giove e Saturno in sestile riuscirete ad essere piuttosto efficienti, anche se le energie scarseggiano.

In amore se siete single per una volta siate voi a fare la prima mossa. Se avete una relazione fissa sarete romantici e sensuali quanto basta nei confronti della vostra anima gemella. Voto - 7,5

Toro: oroscopo della giornata di mercoledì 28 aprile che vedrà purtroppo la Luna in opposizione per voi. Dal punto di vista sentimentale non rovinate questa giornata per via di un po’ di malumore. Se potete invece, cercate il dialogo. I single dovranno cercare di non innescare micce nei propri rapporti sociali. In ambito lavorativo potrebbe non essere la giornata adatta per proporre grandi cambiamenti o progetti. Voto - 6,5

Gemelli: la vostra carriera professionale sarà in crescita secondo l'oroscopo, merito di Giove e di Saturno in buon aspetto dal segno dell'Acquario, che vi garantisce buone prestazioni.

In amore ci sarà un buon equilibrio nella vostra relazione di coppia, ma non vi dispiacerò cercare di fare un salto in avanti. Se siete single prendetevi tutto il tempo che vi serve per trovare la vostra vera anima gemella. Voto - 8-

Cancro: situazione sentimentale piuttosto favorevole per voi nativi del segno in questa giornata.

La Luna in trigono dal segno dello Scorpione, insieme a Venere in sestile dal segno della Vergine, vi regaleranno piacevoli emozioni con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single non mancheranno sentimenti di tenerezza. Per quanto riguarda il settore professionale Marte e Mercurio vi aiuteranno a prendere decisioni importanti per il vostro futuro.

Voto - 9

Leone: ancora una giornata difficile da gestire per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Quando la Luna e Venere sono in posizione negativa nei vostri confronti, non potete sperare di contare su un rapporto stabile. Tutto potrebbe risultarvi un po’ confuso, ma vedrete che anche nel buio più profondo, troverete una luce. Se siete single il vostro stato d'animo potrebbe portarvi ad isolarvi. Nel lavoro avrete bisogno di ritrovare la vostra direzione, e presto, forse riuscirete a trovarla. Voto - 5

Vergine: con i sentimenti ci sapete fare quando avete un bellissimo cielo a sostenervi. Secondo l'oroscopo, in amore vi sentirete davvero fortunati della vostra relazione di coppia, amando il partner in maniera completamente disinteressata.

Se siete single avrete modo di rivivere momenti di passione, che davvero non vi capitava da tempo. Nel lavoro questo cielo non sarà di grande aiuto, ma se volete, con un po’ d'impegno riuscirete a sviluppare idee valide. Voto - 8

Bilancia: settore professionale che vedrà ancora poche energie secondo l'oroscopo del 28 aprile a causa di Marte. Ciò nonostante Giove e Saturno vi sorridono ancora e potrete confidare su intelligenza e una discreta prontezza. Sul fronte amoroso voi single potreste sentirvi a vostro agio con chi amate, e con ogni probabilità potrebbe essere quella giusta. Se invece siete già impegnati avrete molte aspettative per il vostro rapporto, cercando di soddisfare ogni esigenza del partner.

Voto - 7,5

Scorpione: quando vivete una situazione particolare, le emozioni affiorano, e con questa Luna in congiunzione le cose forse sono destinate a migliorare dal punto di vista sentimentale, sia per chi ha il cuore già impegnato, sia per chi ancora deve trovare la sua dolce metà. Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete faticare ancora molto prima di risalire, ma le energie non mancano con Marte favorevole. Voto - 6,5

Sagittario: oroscopo di mercoledì piuttosto valido per voi nativi del segno, anche se questo cielo non vi riserverà momenti unici, indimenticabili. In ambito sentimentale dunque il vostro rapporto sarà abbastanza tranquillo, e voi andrà bene così. L'importante per voi è riuscire ad avere armonia in famiglia.

Se siete single e non siete soddisfatti della vostra vita personale, questo potrebbe essere il momento di cambiarla. In ambito lavorativo non sarà una giornata così pessima, per cui cercate di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Voto - 7

Capricorno: configurazione astrale ottima in questa giornata secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale sarete aperti al romanticismo più sfrenato con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single ricordatevi che l'amore potrebbe colpirvi improvvisamente come un fulmine a ciel sereno. In ambito lavorativo presto anche voi avrete modo di dare il massimo e raggiungere nuove vette. Voto - 8,5

Acquario: sfera sentimentale in calo per via di questo cielo, ultimamente contro di voi.

Infatti, con la Luna e Venere in cattivo aspetto sarà difficile cercare di farvi ragionare, rischiando di non risultare per niente simpatici agli occhi del partner, o dei vostri amici qualora siate single. Per quanto riguarda il lavoro invece energie e idee non mancheranno mai, per cui non smettete di sviluppare nuove e promettenti iniziative. Voto - 6,5

Pesci: avrete molte aspettative dal punto di vista sentimentale in questa giornata. La Luna e Venere saranno in posizione favorevole, e potrete confidare pienamente nel partner, che vi appoggerà e amerà per sempre. I cuori solitari sapranno essere piuttosto intensi con le persone a cui tengono. Sul fronte lavorativo ricomincerete a far valere le vostre idee, ma soprattutto, queste saranno in grado di camminare sulle loro gambe.

Voto - 8+