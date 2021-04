L'oroscopo della giornata di lunedì 19 aprile prevede piccole incomprensioni per i nativi Ariete con il partner a causa di questa Luna in quadratura, al contrario per i nativi Pesci aumenterà la voglia di lasciarsi coccolare dalla propria anima gemella. Per il Sagittario iniziare una relazione adesso sarà possibile, mentre Leone sarà messo alla prova dal punto di vista professionale. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 19 aprile 2021.

Previsioni oroscopo lunedì 19 aprile 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale non così affascinante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

In questo inizio di settimana infatti, ci sarà la Luna in quadratura, e dal punto di vista sentimentale potrebbero insorgere piccole incomprensioni che potrebbero influenzare negativamente il vostro rapporto. Se siete single cercate di essere sempre positivi, anche quando le cose non vanno benissimo. Nel lavoro andrete benino, ma non lasciate che il vostro stato d'animo influenzi le vostre mansioni. Voto - 7-

Toro: transito che lunare che favorisce il vostro rapporto secondo l'oroscopo del 19 aprile. Insieme a Venere inoltre, proverete a stabilire una routine davvero efficace insieme al partner, per stare bene insieme, creare complicità e costruire un futuro insieme. I single avranno grandi ambizioni in questa giornata.

Nel lavoro forse dovrete rivedere la vostra strategia, considerato che alcune cose non sembrano andare come previsto. In ogni caso, presto potrebbero arrivare idee fresche. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di lunedì che non vedrà tanti pianeti ad influenzare la giornata, ma non vorrà dire che sarà un brutto periodo. Nel lavoro infatti state lavorando bene ai vostri progetti, e di conseguenza i risultati non possono che essere incoraggianti.

In amore il vostro buonumore porterà serenità in famiglia e con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single presto qualcuno potrebbe entrare di prepotenza nella vostra vita. Voto - 8

Cancro: ottima Luna in congiunzione al vostro segno in questa giornata. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete in piena sintonia con il partner, riuscendo a trarre forza e passione dalla persona che più amate.

I single desidereranno un rapporto vero, sincero, e forse potrebbero trovare qualcosa che si avvicina alle loro esigenze. Nel lavoro avrete ulteriori responsabilità, e anche se sarà difficile, dovrete riuscire a gestirle. Voto - 7,5

Leone: ancora una giornata di sofferenza per voi nativi del segno, con questa Venere in quadratura che scompiglia i vostri piani. Sul fronte amoroso quando le cose non vanno, bisogna affrontare i problemi, tuttavia non sembra che state facendo qualcosa per risolvere. Se siete single ci saranno tante attività da portare a termine che davvero faticherete a gestirle tutte. Nel lavoro Mercurio continua a sostenervi, ma non per molto, il che significa che presto dovrete trovare altri metodi per gestire i vostri incarichi, anche se ultimamente state rallentando non poco.

Voto - 5,5

Vergine: state diventando più energici e intraprendenti dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 19 aprile. Questo cielo sta diventando favorevole da questo punto di vista, e potrebbe essere il momento di mettere il piede sull'acceleratore. In amore la Luna in Cancro e Venere in Toro sostengono il vostro rapporto, regalandovi belle emozioni con il partner. Se siete single apprezzerete molto la compagnia di una persona. Voto - 7,5

Bilancia: periodo tutto sommato discreto, anche se per questa giornata dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, un po’ fastidiosa per recuperare il vostro rapporto di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda i single potreste essere in cerca di romanticismo o godervi un po’ d'affetto, ma non sarà facile in questa giornata. Nulla da dire invece nel lavoro, dove vi sentirete pienamente a vostro agio con le vostre mansioni. Voto - 7-

Scorpione: il mondo vi appare abbastanza freddo e buio a causa di Venere in opposizione. Certo, la Luna porterà un pizzico di luce in più nella vostra vita sentimentale, ma non abbastanza da sentirvi vivi. Dunque, che siate single oppure no, non sarete in vena di amore, ma il calore o l'affetto da parte di una persona cara potrebbe servirvi. Nel lavoro meglio mantenere alta la concentrazione ed evitare di cadere in qualche imprevisto. Voto - 5,5

Sagittario: iniziare una nuova storia d'amore sarà possibile secondo l'oroscopo del 19 aprile, grazie ad un cielo tutto sommato convincente.

Inoltre la Luna si troverà in buon aspetto, dunque sfruttatela per provare a rendere felice la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro le energie forse non saranno molte, ma anche con un po’ di ritardo, porterete a termine i vostri incarichi. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di lunedì che vedrà ancora una volta la Luna nel segno del Cancro a mettervi i bastoni fra le ruote dal punto di vista sentimentale. La situazione dovrebbe migliorare già da domani, per cui cercate di non essere suscettibili o assillanti nei confronti del partner o della persona che vi piace qualora siate single. Nel lavoro forse non è ancora il momento di gestire in totale autonomia certe mansioni, per cui fatevi aiutare da un collega.

Voto - 7-

Acquario: tensione che aumenta dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Venere in quadratura non porta benefici al vostro rapporto, inoltre ci sarà anche la Luna in opposizione a causare ulteriori disagi. Se siete single aprirsi a nuove emozioni sarà molto difficile per voi al momento. Nel lavoro noterete con piacere che i colleghi hanno imparato qualcosa da voi, e di questo ne sarete felicissimi. Voto - 6,5

Pesci: configurazione astrale che prevede la Luna in ottimo aspetto dal segno del Cancro. Dal punto di vista sentimentale ci sarà una maggior voglia di coccole e di dolci effusioni con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single sarete disposti a tutto pur di riuscire a conquistare la persona che amate.

Nel lavoro sarà meglio darsi da fare perché potrebbero accumularsi molte mansioni in una volta sola. Voto - 7,5